Xuất phát điểm từ một hãng làm phần mềm điện thoại, Xiaomi mất hơn 15 năm để mở rộng hệ sinh thái thiết bị vượt ngoài khuôn khổ smartphone. Nhà sản xuất này là công ty hiện thực được nền tảng gồm 3 trụ cột Human x Car x Home (Thiết bị cá nhân, xe điện, và nhà thông minh). Trong cuộc trao đổi, ông Niu Chen, Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ định hướng tự chủ công nghệ, chiến lược tại thị trường trong nước và những điểm đáng chú ý của Xiaomi 18 Pro Series sắp ra mắt.

3 trụ cột Human x Home x Car

Khi thị trường di động vẫn đang cạnh tranh khốc liệt, tại sao Xiaomi chọn phân tách nguồn lực cho cả nhà và xe, đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái?

Smartphone vẫn là thế mạnh của Xiaomi. Chúng tôi hiện giữ vị trí Top 3 toàn cầu và Top 1 thị phần tại Việt Nam, theo báo cáo thị phần phân phối smartphone của Omdia quý III/2026. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng dài hạn còn nằm ở hệ sinh thái Human × Car × Home.

undefined

Xiaomi là thương hiệu trên toàn cầu sở hữu hệ sinh thái này. Chúng tôi muốn các thiết bị không chỉ kết nối mà còn phối hợp để phục vụ người dùng tốt hơn. Mijia hiện có hơn 2.000 sản phẩm thuộc hơn 130 ngành hàng. Trên toàn cầu, Xiaomi có hơn 776 triệu người dùng và hơn 1,16 tỷ thiết bị kết nối. Chúng tôi cũng chuẩn bị đưa xe điện ra thị trường quốc tế từ năm 2027.

Sau những bước phát triển tại Trung Quốc, hãng có kế hoạch đưa xe ra thị trường quốc tế như thế nào? Người dùng có thể kỳ vọng xe điện Xiaomi sớm lăn bánh tại Việt Nam không?

Dù mới gia nhập ngành ô tô, Xiaomi đã đạt được những kết quả tích cực với hơn 800.000 xe bàn giao tính đến ngày 07/09/2026. Các dòng xe từ Xiaomi SU7, SU7 Ultra, YU7 đến Xiaomi SkyNomad tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu ô tô trên toàn cầu.

Xiaomi dự kiến gia nhập thị trường châu Âu từ năm 2027, bắt đầu tại Đức, với trọng tâm xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ và hậu mãi nhằm bảo đảm trải nghiệm sở hữu lâu dài.

Hiện chúng tôi chưa xác nhận thời điểm ra mắt ô tô Xiaomi tại Việt Nam. Trước mắt, Xiaomi tiếp tục phát triển mảng thiết bị di động và gia dụng thông minh, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng Việt.

Vì sao hãng lựa chọn thời điểm này để mở rộng danh mục sang thiết bị gia dụng cỡ lớn tại Việt Nam?

Việt Nam có hơn 102 triệu dân, cộng đồng yêu công nghệ đông đảo và nhu cầu nâng cấp gia dụng theo hướng tiện lợi, tiết kiệm, kết nối thông minh. Gia dụng lớn cũng giúp hệ sinh thái Xiaomi hiện diện sâu hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Chúng tôi đã hoàn thiện ba nhà máy chủ chốt dành cho smartphone, ô tô và gia dụng. Trong đó, nhà máy gia dụng tại Vũ Hán vận hành từ tháng 10/2025, rộng 500.000 m², với vốn đầu tư 2,5 tỷ NDT. Danh mục Mijia tiếp tục mở rộng, sắp tới có thêm máy giặt sấy ba lồng Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5Kg và tủ lạnh Mijia Cross-Door Refrigerator Pro 560L tại Việt Nam.

Với sản phẩm có vòng đời dài, năng lực hậu mãi đặc biệt quan trọng. Xiaomi hiện có 66 điểm bảo hành và dịch vụ AIoT trên toàn quốc cùng trung tâm bảo hành chuyên dụng đầu tiên cho gia dụng lớn tại TP.HCM. Máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt Mijia được bảo hành 24 tháng; máy nén máy lạnh và tủ lạnh 10 năm, mô-tơ máy giặt cửa trên 3 năm và mô-tơ máy giặt sấy cửa trước đến 12 năm.

Tự chủ công nghệ

Gần đây, Xiaomi đầu tư vào chip và mô hình AI tự phát triển. Công ty có đang đi đúng kế hoạch với những mảng này?

Năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Xiaomi lần đầu tích hợp chip, hệ điều hành và mô hình AI lớn tự phát triển trên một flagship đầu bảng, chuyển từ những đột phá riêng lẻ sang khả năng phối hợp công nghệ ở cấp độ hệ thống.

Tháng 9, Xiaomi giới thiệu điện thoại gập Xiaomi 18 Fold, kết hợp chip XRING O3, Xiaomi HyperOS 4 và mô hình AI MiMo chạy trực tiếp trên thiết bị. XRING O3 là một trong ba dòng chip XRING tự phát triển, bên cạnh hai dòng phục vụ tăng tốc AI và hỗ trợ lái xe thông minh.

Song song đó, Xiaomi MiMo đã phát triển các mô hình ngôn ngữ, đa phương thức và giọng nói, trong khi Xiaomi HyperOS 4 hoàn tất tái cấu trúc nền tảng cốt lõi. Sự kết hợp này giúp nâng cao năng lực trợ lý AI, hướng đến khả năng phối hợp liền mạch giữa smartphone, máy tính bảng, ô tô và thiết bị gia dụng thông minh.

Nắm cả hệ sinh thái thiết bị từ smartphone, xe đến nhà thông minh, hãng hình dung AI sẽ thay đổi trải nghiệm sử dụng thế nào?

Điện thoại AI đã giúp người dùng cảm nhận rõ sự tiện lợi của công nghệ thông minh, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận hệ sinh thái "Human × Car × Home" của Xiaomi. Khi đưa AI "bước ra khỏi màn hình", chúng tôi muốn mở rộng sự tiện lợi ấy sang những bối cảnh thực tế như sinh hoạt trong gia đình hay di chuyển, giúp người dùng hoàn thành những tác vụ phức tạp hơn.

Chẳng hạn, khi người dùng sắp về nhà, thiết bị gia dụng có thể chủ động điều chỉnh không gian sống; hoặc chỉ với một câu lệnh, ảnh từ điện thoại được gửi đến máy in. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chip, hệ điều hành, mô hình AI và các thiết bị trong hệ sinh thái.

Với Xiaomi, giá trị của AI không chỉ nằm ở khả năng xử lý thông minh, mà ở việc giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và mang đến trải nghiệm ổn định, đáng tin cậy. Xa hơn, AI vật lý sẽ giúp máy móc hiểu thế giới thực và hỗ trợ con người trong đời sống hằng ngày.

Tiêu chuẩn flagship mới của Xiaomi

Những đầu tư về chip, hệ điều hành và AI sẽ thể hiện ra sao trên dòng smartphone Xiaomi 18 Pro Series?

Nếu chỉ nhìn Xiaomi 18 Pro Series qua chipset, camera hay dung lượng pin, chúng ta sẽ bỏ lỡ điểm quan trọng: những trải nghiệm mới ngày càng được tạo ra từ sự kết hợp đồng bộ giữa phần cứng, phần mềm và AI.

Khi smartphone ngày càng tương đồng về cấu hình và thiết kế, flagship cần có những khác biệt đủ hữu ích để thuyết phục người dùng nâng cấp. Màn hình phía sau là một ví dụ: giúp xem nhanh thông tin, chụp ảnh thuận tiện hơn, cá nhân hóa bằng AI và thể hiện phong cách riêng. Đó là cách Xiaomi xây dựng vị thế cao cấp bằng những giá trị có thể cảm nhận trong sử dụng hằng ngày.

Màn hình phụ từng xuất hiện nhưng chưa phải thiết kế phổ biến trên smartphone. Xiaomi đánh giá thế nào về giá trị sử dụng lâu dài của màn hình phía sau trên thế hệ flagship mới?

Trong những năm gần đây, hiệu năng, camera và AI trên smartphone đã có nhiều bước tiến, nhưng thiết kế và cách thức sử dụng lại ngày càng tương đồng. Theo tôi, cơ hội đổi mới tiếp theo nằm ở việc mở ra những cách tương tác hữu ích hơn, giúp người dùng cảm nhận rõ giá trị của công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Khi màn hình trước đã đạt độ hoàn thiện cao, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng biến mặt lưng thành không gian tương tác mới. Người dùng có thể xem nhanh thông tin khi đặt úp máy, selfie bằng camera Leica sau với màn hình phụ làm khung ngắm, hoặc sử dụng các công cụ sáng tạo và cá nhân hóa bằng AI.

Để trải nghiệm thực sự hữu ích, Xiaomi phải tối ưu đồng bộ hiển thị, camera, thao tác và hiệu quả năng lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi, bởi cuối cùng chính người dùng sẽ quyết định một công nghệ có trở thành tương lai hay không.

Những trải nghiệm nào trên Xiaomi 18 Pro Series thế hệ mới là điểm đáng chú ý với người dùng Việt Nam?

Nếu chỉ được hé lộ về Xiaomi 18 Pro Series tại Việt Nam bằng một câu, tôi sẽ nói: đừng chỉ chờ một chiếc flagship cấu hình mạnh hơn.

Người dùng có thể kỳ vọng trải nghiệm nhiếp ảnh Leica với camera chính và tele 200MP; selfie bằng camera sau nhờ màn hình phụ; hình nền AI và mini app tùy biến; cùng chipset mạnh mẽ hỗ trợ đa nhiệm, chơi game và sáng tạo bằng AI.

Đặc biệt, đây là lần đầu Xiaomi 18 Pro Series ra mắt trên toàn cầu. Người dùng Việt Nam sẽ được trải nghiệm cùng thời điểm với thị trường quốc tế, cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược Xiaomi.