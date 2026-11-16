Rich Land Việt Nam chính thức trở thành đối tác phân phối dự án căn hộ biển QTOPIA tại Phước Hải

‏Rich Land Việt Nam, đối tác phân phối chính thức của QTOPIA‏

‏Công ty Cổ phần Bất động sản Rich Land Việt Nam là đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản cao cấp, có trụ sở tại TP.HCM. Với hơn 9 năm hoạt động, Rich Land sở hữu đội ngũ tư vấn viên chất lượng đều có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên. ‏

‏Trong quá trình phát triển, Rich Land đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Masterise Homes, Gamuda Land, KDI Holdings và bây giờ chúng tôi cũng rất tự hào khi được đồng hành cùng Phát Đạt Corporation. Việc trở thành đơn vị phân phối chính thức của QTOPIA mở rộng danh mục của Rich Land sang phân khúc căn hộ biển tại TP.HCM, nơi nhu cầu có một ngôi nhà thứ hai gần thành phố đang ngày càng rõ.‏

‏Rich Land đồng hành cùng khách hàng‏

‏Ba giá trị Rich Land theo đuổi trong mọi dự án là lắng nghe nhu cầu thật của từng gia đình và nhà đầu tư, minh bạch thông tin về sản phẩm, chính sách, và đồng hành từ lúc tìm hiểu cho đến hậu mãi.‏

‏Với căn hộ biển QTOPIA, đội ngũ tư vấn của Rich Land sẽ hỗ trợ khách hàng ở từng bước: tìm hiểu dự án, so sánh các lựa chọn, tính toán phương án tài chính phù hợp, hoàn tất thủ tục giữ chỗ và mua căn hộ. Với mỗi khách, Rich Land đặt ra cho mình một câu hỏi trước tiên: căn hộ này sẽ phục vụ cuộc sống của anh chị như thế nào? Người muốn có chỗ nghỉ cuối tuần cho cả nhà, người muốn vừa ở vừa cho thuê, hay người muốn phân bổ thêm một phần tài sản vào bất động sản sẽ nhận được những phân tích phù hợp với nhu cầu của mình.‏

‏QTOPIA - "Thành phố cuối tuần" của TPHCM‏

‏QTOPIA của Chủ đầu tư Phát Đạt lựa chọn vị trí "Tựa sơn, hướng thủy" hiếm có tại TPHCM, trước mặt là bãi tắm Phước Hải, sau lưng là dãy núi Minh Đạm và xung quanh còn rừng. Từ khi Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, đây là khu vực ven biển của thành phố. ‏

Dự án cách trung tâm TP.HCM khoảng 75 phút lái xe thông qua 2 cao tốc, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức – Long Thành. Và dự án cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 30 phút thuận lợi đón tệp khách quốc tế về đây thuê, lưu trú, du lịch ngắn ngày.‏

‏Dự án gồm 9 tháp với sự hợp tác của nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Mercurio Design Lab - đơn vị tư vấn kiến trúc đến từ Italia; Belt Collins tư vấn thiết kế, thực hiện. ‏

‏Điều tạo nên sự khác biệt là QTOPIA là điểm đến All-in-one vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng trong cùng một quần thể chưa từng có trong khu vực Phước Hải. Mỗi tháp mang một tiện ích quy mô lớn riêng, từ khu vui chơi trẻ em, trung tâm trò chơi gia đình, tổ hợp thể thao đến phòng xông hơi, spa và hồ bơi. Ngoài trời có Quậy Station bên biển cùng các cụm hồ bơi, khu vui chơi nước và vườn cảnh quan. Còn có cả một khách sạn mang thương hiệu Wyndham vận hành trong quần thể, góp phần kéo lượng khách đến cho cả khu. Việc quản lý, vận hành tòa nhà do CBRE đảm nhiệm.‏

‏Căn hộ có hai lựa chọn bàn giao: nội thất cơ bản để tự thiết kế theo ý riêng, hoặc đầy đủ nội thất để vào ở ngay. Quý khách hàng quan tâm căn hộ biển QTOPIA, liên hệ ngay Rich Land Việt Nam theo thông tin bên dưới để nhận tư vấn trực tiếp.‏

‏Thông tin liên hệ‏

‏Công ty Cổ phần Bất động sản Rich Land Việt Nam‏

‏Văn phòng đại diện: Số 9 Mỹ Giang 1B, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu phố 44, Phường Tân Hưng, TP.HCM‏

‏Trụ sở chính: Tòa Nhà Titan Tower, 70-72-74 Đường Số 37, Phường Bình Trưng, TP.HCM‏

‏Hotline:‏‏ 0868.639.693 — 0909.319.333‏

‏Email:‏‏ lienhe.richlandvn@gmail.com ‏

‏Facebook:‏‏ Rich Land Việt Nam ‏

‏Tham khảo thêm:‏‏ https://qtopia.richland.city‏