DEWOO Group – Từ giải pháp vật liệu đồng bộ đến kết nối cộng đồng ngành nội thất

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‏‏Những hoạt động này thể hiện định hướng phát triển hệ giải pháp vật liệu đồng bộ, gắn với nhu cầu ứng dụng thực tế và hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong ngành.‏

In Sync tại VIBE 2026: Hướng tiếp cận mới về giải pháp vật liệu nội thất

Tại Triển lãm VIBE 2026 vào đầu Tháng 10, DEWOO GROUP với thương hiệu Cửa gỗ nhựa Composite DEWOO Door và Ván nội thất ACC Panel, đã giới thiệu In Sync Concept, một‏‏ cách tiếp cận vật liệu nội thất như một hệ thống có tính kết nối, thay vì những lựa chọn riêng lẻ. Theo cách nhìn này, cửa, ván và bề mặt được đặt trong mối quan hệ với nhau ngay từ khâu lựa chọn, để không gian hoàn thiện vẫn giữ được sự thống nhất về màu sắc và cảm xúc thị giác.

‏‏Một trong những điểm nhấn tại triển lãm là ONE TONE Collection – Bộ sưu tập đồng màu giữa các bề mặt ván nội thất giúp các đơn vị nội thất linh hoạt phương án thi công, tối ưu chi phí mà vẫn giữ được vẻ đẹp hài hoà tổng thể của không gian.‏

‏IN SYNC không đặt mục tiêu khiến mọi vật liệu giống hệt nhau, mà tạo điều kiện để chúng cùng tham gia vào một tổng thể có chủ đích. Đây là cách tiếp cận chú trọng hơn đến trải nghiệm thiết kế và khả năng ứng dụng thực tế.‏

‏Bên cạnh đó, DEWOO GROUP cũng giới thiệu các lựa chọn bề mặt mới như vân vải, vân đá, vân gỗ pastel và Monarch. Đây là những lựa chọn mở rộng bảng vật liệu cho nhà thiết kế, phù hợp với nhiều phong cách và loại hình không gian, từ nhà ở đến công trình thương mại.‏

‏Khách hàng trải nghiệm sản phẩm Dewoo tại VIBE‏

‏Chia sẻ về trải nghiệm tại VIBE 2026, anh Trần Hiếu – KTS Công ty Milimet Vuông cho biết:‏

‏"Chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm thực tế với cửa DEWOO Door và đánh giá cao chất lượng sản phẩm. Đến với VIBE 2026, DEWOO mang đến hệ màu cửa mới, bắt kịp thị hiếu và xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, ván nội thất ACC Panel cũng tạo ấn tượng với sự đa dạng về dòng sản phẩm, màu sắc và bề mặt. Điều thú vị của IN SYNC Concept là cách những vật liệu khác nhau vẫn có thể tìm thấy tiếng nói chung. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi kỳ vọng có thể mở rộng ứng dụng các sản phẩm DEWOO trong những dự án thiết kế và thi công sắp tới."‏

‏ Từ trải nghiệm vật liệu đến kết nối chuyên môn và hợp tác thực tiễn‏

‏Ngày 05/11/2026, DEWOO GROUP tổ chức chương trình Gặp gỡ và Kết nối Đối tác ngành Nội thất. Sự kiện quy tụ các xưởng sản xuất, đại lý phân phối, đơn vị thiết kế và thi công nội thất tại Đà Nẵng.‏

‏ Sự kiện Gặp gỡ và Kết nối đối tác ngành nội thất‏

‏Tại chương trình, DEWOO chia sẻ các sản phẩm và giải pháp vật liệu mới, trong đó có hệ đồng màu cửa và ván, ONE TONE Collection cùng các dòng sản phẩm/bề mặt vừa ra mắt tại VIBE 2026.‏

‏Điểm nhấn chuyên môn của chương trình là phần chia sẻ từ TS. Nguyễn Thị Hồng Tươi - Trưởng khoa Thiết kế Nội thất, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, với những phân tích chuyên sâu về nghệ thuật phối màu trong nội thất. Theo đó, màu sắc không chỉ quyết định cảm quan thẩm mỹ mà còn cần được cân nhắc trên tương quan giữa tỷ lệ diện tích, chất liệu bề mặt và điều kiện ánh sáng. Đây là những nguyên tắc quan trọng giúp việc phối hợp vật liệu đồng màu đạt hiệu quả hài hòa trong từng không gian.‏

‏"Một bảng màu đẹp trên giấy sẽ giúp khách hàng nắm rõ ý tưởng thiết kế hơn Khi vật liệu được phát triển đồng bộ ngay từ đầu, kiến trúc sư/nhà thiết kế có thêm công cụ để kiểm soát cảm xúc màu sắc từ bản vẽ đến công trình hoàn thiện", ‏‏TS. Nguyễn Thị Hồng Tươi chia sẻ.‏

‏ Phát triển hệ giải pháp vật liệu đồng bộ, mở động giá trị hợp tác‏

Nối tiếp dấu ấn tại VIBE 2026, chương trình gặp gỡ đối tác tại Đà Nẵng tiếp tục cho thấy định hướng của DEWOO GROUP: phát triển giải pháp vật liệu đồng bộ, ‏‏kiên định với các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời‏‏ gắn kết cộng đồng ngành nội thất và mở rộng những giá trị hợp tác dài hạn.‏

‏ Khách tham mời tham quan và trải nghiệm sản phẩm mới tại chương trình Gặp Gỡ và Kết Nối đối tác ngành nội thất‏

Ông Trần Hoàng Thái - Tổng Giám đốc công ty CP Dewoo chia sẻ: ‏‏"Với DEWOO, giá trị của vật liệu không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm, mà còn ở cách chúng được kết hợp để tạo nên những không gian hoàn chỉnh và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Chúng tôi hướng đến xây dựng một hệ giải pháp đồng bộ, được phát triển từ sự thấu hiểu thị trường và sự đồng hành của kiến trúc sư, đơn vị thi công, đối tác phân phối. Đó cũng là nền tảng để DEWOO cùng cộng đồng ngành nội thất kiến tạo những giá trị bền vững hơn."‏