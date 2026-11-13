Điện mặt trời nổi made in Vietnam: Lời giải cho bài toán quỹ đất của năng lượng sạch

‏Ngày 11/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, ‏‏Tập đoàn Nhựa Bình Thuận‏‏ (BPG) và SCG Chemicals (SCGC, Thái Lan) tổ chức Lễ ký kết hợp tác thương hiệu công nghệ sản xuất hệ thống phao nổi điện mặt trời. Theo thỏa thuận, BPG sẽ sản xuất phao nổi tại Việt Nam theo công nghệ của Texplore (đơn vị thuộc SCGC), sử dụng hạt nhựa của Công ty Hóa dầu Long Sơn (LSP) sản xuất trong nước.‏

‏Đại diện ký kết là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tổng Giám đốc BPG và ông Pisan Uawithya, Giám đốc Điều hành Texplore kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh Đổi mới sáng tạo SCGC. ‏‏Sự kiện còn có sự tham dự của ông Bùi ‏‏Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; ông Trịnh Minh Anh, Chuyên gia Cao cấp Viện Chiến lược Chính sách Công Thương, Cố vấn Cấp cao BPG; cùng lãnh đạ‏‏o BPG, SC‏‏GC, SCG Việt Nam, LSP, Texplore, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và các đối tác ngành năng lượng.‏

‏Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia SCG Việt Nam và ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương‏‏‏

‏Nâng tỷ lệ nội địa hóa cho điện mặt trời nổi‏

‏Khi phao được sản xuất tại Việt Nam từ nguyên liệu trong nước, tỷ lệ nội địa hóa của dự án được nâng lên và chuỗi cung ứng nội địa có thêm một mắt xích. Hướng đi này phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa theo Nghị quyết số 115/NQ-CP và định hướng phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo trong Quy hoạch điện VIII.‏

‏Giải pháp phao nổi điện mặt trời "Made in Vietnam" bên cạnh lãnh đạo các doanh nghiệp‏

‏Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tổng Giám đốc BPG, cho rằng điện mặt trời nổi tận dụng được mặt nước sẵn có mà không cần thêm quỹ đất. Để các dự án triển khai hiệu quả, thị trường cần nguồn cung thiết bị chủ động tại Việt Nam, chi phí hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Bà nhấn mạnh mỗi tấm phao trước khi xuất xưởng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu kỹ thuật đã thống nhất giữa các bên.‏

‏Ông Pisan Uawithya, Giám đốc Điều hành Texplore kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh Đổi mới sáng tạo SCGC, nhận định Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển năng lượng khi nhu cầu về nguồn điện ổn định và sạch ngày càng tăng. SCGC sẽ cùng BPG phát triển hệ thống phao nổi bền, hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam.‏

‏Về nguyên liệu, LSP có công suất 1,4 triệu tấn polyolefin mỗi năm. Ông Wichai Techachindawong, Phó Tổng Giám đốc LSP, cho biết nguồn nguyên liệu trong nước giúp doanh nghiệp chủ động thời gian cung ứng và thuận lợi trong hỗ trợ kỹ thuật.‏

‏Năng lực của các bên‏

‏Tập đoàn Nhựa Bình Thuận là doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhựa công nghiệp, vận hành 5 tổ hợp nhà máy tại Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, TP. HCM, Tây Ninh với gần 10 đơn vị thành viên. BPG sản xuất pallet nhựa, nhựa công nghiệp, nhựa nông nghiệp và gia công sản phẩm nhựa kỹ thuật cho khách hàng trong và ngoài nước; sản phẩm pallet nhựa của doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. BPG cũng có tên trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam công bố, với giá trị thương hiệu 8 triệu USD.‏

‏Giải pháp phao nổi điện mặt trời "Made in Vietnam" bên cạnh lãnh đạo các doanh nghiệp‏

‏SCGC là đơn vị hóa chất của Tập đoàn SCG (Thái Lan, thành lập năm 1913), sở hữu tổ hợp hóa dầu LSP tại Việt Nam và triển khai mảng điện mặt trời nổi từ năm 2016 thông qua Texplore. ‏‏Theo SCGC, đơn vị sản xuất điện ‏‏mặt trời nổi tại Thái Lan với hơn 400 MWp đã lắp đặt tại hơn 200 dự án.‏

‏BPG Energy trong chiến lược phát triển bền vững‏

‏Là doanh nghiệp theo đuổi phát triển bền vững toàn diện, bên cạnh mảng sản xuất cốt lõi, BPG phát triển các tổ hợp dịch vụ bổ trợ gồm tái chế nhựa và logistics, hướng tới khép kín vòng đời sản phẩm nhựa từ sản xuất, vận chuyển đến thu hồi và tái chế.‏‏ BPG Energy là một hướng đi mới trong chiến lược dài hạn đó, gắn với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng giải pháp nhựa công nghiệp tuần hoàn‏‏, kết nối sản xuất, tái chế và dịch vụ trên một hệ sinh thái mở, giúp doanh nghiệp xanh hóa chuỗi cung ứng.‏

‏Từ trái qua phải: ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia SCG Việt Nam; ông Trịnh Minh Anh, Chuyên gia cao cấp Viện Chiến lược Chính sách Công Thương; ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nhựa Bình Thuận‏

‏BPG kỳ vọng phao nổi "Made in Vietnam" sẽ từng bước được ứng dụng tại các dự án trong nước và tiếp cận thị trường khu vực, góp phần khẳng định hàng Việt Nam chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ngành năng lượng và vươn ra thị trường quốc tế.‏