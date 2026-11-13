CNC VAITECH – Hành trình đưa máy CNC HANDEMO đến gần hơn với doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

‏Tổng quan thị trường máy CNC và nhu cầu phát triển ngành cơ khí Việt Nam‏

‏Cơ khí chế tạo Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển. Nhưng cơ hội đi kèm yêu cầu khắt khe hơn: dung sai chặt, lô hàng nhỏ nhưng đổi mẫu liên tục, thời gian giao hàng rút ngắn. Máy vạn năng và tay nghề thợ giỏi không còn đủ để đáp ứng.‏

‏Máy công cụ điều khiển số là lời giải trực tiếp. Một máy phay CNC gộp nhiều nguyên công phay, khoan, taro trên cùng một lần gá, giữ độ chính xác ổn định qua hàng nghìn chi tiết. Một máy tiện CNC xử lý trục, bạc, khớp nối với chất lượng bề mặt đồng đều mà gia công thủ công khó đạt tới.‏

‏Rào cản của doanh nghiệp vừa và nhỏ vì thế không nằm ở nhận thức, mà ở ba điểm: vốn đầu tư ban đầu, nhân lực vận hành – lập trình, và nỗi lo máy hỏng không có người sửa. Đây chính là khoảng trống mà một nhà phân phối có năng lực kỹ thuật thực sự cần lấp đầy.‏

‏CNC VAITECH – Hành trình hình thành và phát triển‏

‏CNC VAITECH‏‏ là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Kỹ thuật VAITECH, thành lập ngày 14/02/2020. Xuất phát từ một đội ngũ kỹ thuật nhỏ, công ty chọn con đường khó hơn so với nhiều nhà thương mại thiết bị: không chỉ bán máy, mà đi cùng khách hàng từ khâu chọn cấu hình đến khi máy ra sản phẩm đạt yêu cầu.‏

‏Sau hơn sáu năm, hệ thống của CNC VAITECH trải trên cả ba miền: showroom tại Hà Nội, showroom tại TP. Hồ Chí Minh và nhà máy tại Cụm công nghiệp Yên Lệnh, Duy Tiên, Ninh Bình. Cách bố trí này cho phép khách hàng xem máy chạy thật, mang phôi đến chạy thử trước khi quyết định đầu tư – điều không phải đơn vị nào trong ngành cũng làm được.‏

‏Đội ngũ kỹ thuật là tài sản được công ty đầu tư dài hơi nhất. Trước khi bàn giao, mỗi máy đều được kiểm tra độ chính xác bằng thiết bị đo chuyên dụng, trong đó có máy đo giao thoa laser Renishaw, máy cân bằng động và máy chuẩn trực.‏

‏Đội ngũ công ty CNC Vaitech‏

‏HANDEMO – Thương hiệu máy CNC được CNC VAITECH phân phối độc quyền tại Việt Nam‏

‏HANDEMO thành lập năm 2008 tại Sơn Đông, Trung Quốc là thương hiệu máy công cụ CNC lớn hàng đầu tại Trung Quốc, được CNC VAITECH phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam theo giấy ủy quyền của nhà sản xuất. Toàn bộ máy được nhập khẩu nguyên chiếc, kèm chứng nhận chất lượng và hồ sơ kiểm định đi theo từng số máy.‏

‏Định vị của HANDEMO tại Việt Nam khá rõ: nằm ở phân khúc trung – cao, đủ cứng vững và ổn định cho sản xuất liên tục, nhưng giữ mức đầu tư mà doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ có thể cân đối. Điểm được khách hàng đánh giá cao là khả năng tùy chọn cấu hình theo nhu cầu, từ hệ điều khiển Fanuc, Siemens, Mitsubishi đến GSK hay KND, kèm các lựa chọn mâm dao, trục Y, bơm tưới áp lực cao hay băng tải phoi.‏

‏Thay vì bán một cấu hình có sẵn, CNC VAITECH tư vấn ngược từ chi tiết gia công: vật liệu gì, sản lượng bao nhiêu, dung sai yêu cầu ra sao, từ đó mới chốt máy và đồ gá phù hợp.‏

‏Đại diện Handemo đến và gửi lời chúc tới CNC Vaitech‏

‏Danh mục máy phay CNC và máy tiện CNC đáp ứng nhu cầu sản xuất‏

‏Danh mục HANDEMO do CNC VAITECH phân phối hiện phủ gần như toàn bộ nhu cầu gia công kim loại phổ biến.‏

‏Ở nhóm ‏‏máy phay CNC‏‏, các trung tâm gia công đứng trải từ VMC650, VMC850, VMC855 cho xưởng mới chuyển đổi từ máy vạn năng, đến VMC1160, VMC1265, VMC1560 cho chi tiết khổ lớn. Riêng VMC1265D được cấu hình cho gia công khuôn tốc độ cao, còn VMC1890 là dòng 5 trục dành cho chi tiết bề mặt phức tạp. Bên cạnh đó là nhóm trung tâm gia công ngang HMC630II-ZT, HMC800-DT, HMC1000S-DT và dòng TH1000S, TH1400S, TH1600S phục vụ sản xuất hàng loạt.‏

‏Ở nhóm ‏‏máy tiện CNC‏‏, các model TCK6050, TCK6350D, TCK70, TCK70D và TCK80D-1500 đáp ứng chi tiết dạng trục, bạc, mặt bích với chiều dài khác nhau. Với xưởng muốn rút ngắn số lần gá đặt, các dòng có trục Y và dụng cụ sống như TCK56Y, TCK63Y, TCK2100LY, TCK3100SY cho phép tiện và phay trên cùng một lần kẹp.‏

‏Cách sắp xếp danh mục như vậy giúp doanh nghiệp mở rộng theo từng giai đoạn, không phải đầu tư vượt quá năng lực ngay từ đầu.‏

‏Năng lực cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ thuật của CNC VAITECH‏

‏Với một chiếc máy CNC, ngày bàn giao mới là ngày bắt đầu. CNC VAITECH xây dựng dịch vụ quanh nguyên tắc đó: khảo sát mặt bằng và nguồn điện trước khi giao, lắp đặt và căn chỉnh tại xưởng, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo vận hành cho đội ngũ của khách hàng cho đến khi chạy được sản phẩm đạt yêu cầu.‏

‏Chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu, kèm 2–3 đợt bảo trì định kỳ miễn phí trong thời gian này. Hỗ trợ kỹ thuật duy trì cả ngoài giờ hành chính, bởi một giờ máy dừng trong mùa cao điểm có thể kéo theo cả dây chuyền chậm đơn.‏

‏Triển lãm là kênh để năng lực đó được kiểm chứng trực tiếp. Tại ‏‏Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam – VIMF 2026 Bắc Ninh‏‏, diễn ra từ 4 đến 6/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, CNC VAITECH tham gia với gian hàng 1121–1124. VIMF là một trong những sự kiện công nghiệp lớn nhất khu vực phía Bắc, nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp cơ khí chính xác, khuôn mẫu và tự động hóa – đúng tệp khách hàng mà các dòng máy phay CNC và máy tiện CNC HANDEMO hướng tới.‏

‏Đội ngũ kỹ sư CNC Vaitech lắp đặt máy cho khách hàng tại Bắc Ninh‏

‏Định hướng phát triển và mở rộng thị trường trong tương lai‏

‏Giai đoạn tới, CNC VAITECH đặt trọng tâm vào ba hướng: mở rộng mạng lưới kỹ thuật tại các vùng công nghiệp trọng điểm để rút ngắn thời gian có mặt khi khách cần; tăng dự trữ phụ tùng thay thế cho các dòng máy phổ biến; và đẩy mạnh đào tạo vận hành – lập trình CAD/CAM cho đội ngũ kỹ thuật viên trẻ.‏

‏Công ty cũng tiếp tục hiện diện tại các triển lãm chuyên ngành như VIMF để doanh nghiệp cơ khí được tận mắt thấy máy chạy, cầm trên tay chi tiết vừa gia công và đặt câu hỏi trực tiếp cho kỹ sư.‏

‏"Chúng tôi không đặt mục tiêu bán thật nhiều máy trong một năm, mà muốn mỗi chiếc máy phay CNC hay máy tiện CNC giao đi đều chạy đủ công suất trong nhiều năm" – đại diện CNC VAITECH, ông Ngô Xuân Thiện chia sẻ.‏

‏Với nền tảng sản phẩm HANDEMO và định hướng lấy dịch vụ kỹ thuật làm trục, CNC VAITECH đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa xưởng cơ khí Việt Nam và chuẩn sản xuất chính xác của khu vực.‏

‏Thông tin liên hệ:‏‏ ‏

‏CNC VAITECH – Công ty TNHH Công nghiệp Kỹ thuật VAITECH. ‏

‏Hotline: 0968 309 099.

Website: https://handemocnc.vn‏

‏Địa chỉ: Số 32, Ngõ 24, đường Cựu Quán 2, Cựu Quán, Hoài Đức, Hà Nội‏