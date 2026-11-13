Điện thoại gập Vertu được ưa chuộng làm quà tặng ngoại giao

‏Trong hoạt động giao thương và xây dựng quan hệ đối tác, quà tặng không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần duy trì kết nối và thể hiện sự trân trọng đối với các mối quan hệ. Với nhóm khách hàng doanh nhân, lãnh đạo, việc lựa chọn quà thường được cân nhắc trên nhiều khía cạnh, từ giá trị sử dụng, tính khác biệt đến mức độ phù hợp với phong cách và vị thế của người nhận.‏

‏Ở phân khúc quà tặng cao cấp, điện thoại gập Vertu trở thành một trong những lựa chọn được giới thượng lưu Việt Nam ưa chuộng khi tìm kiếm quà tặng cho đối tác hoặc những mối quan hệ quan trọng. ‏

‏Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam cho biết:‏‏ "Ước tính 1/3 doanh số của chúng tôi đến từ nhu cầu biếu tặng. Khách hàng trong nhóm này thường tìm kiếm những mẫu điện thoại có thiết kế khác biệt, không quá phổ biến trên thị trường, khả năng bảo mật tốt và tiện ích thiết thực. Một trong những yếu tố khiến Vertu được ưa chuộng là khả năng tùy chỉnh theo sở thích, cá tính của người nhận, qua đó thể hiện sự tinh tế và tâm ý của người tặng".‏

‏Trong đó, Quantum Flip, ‏‏AlphaFold‏‏ và Iron Flip là ba dòng điện thoại Vertu nổi bật, được khách hàng quan tâm khi lựa chọn quà tặng cao cấp. Mỗi mẫu máy mang dấu ấn riêng về thiết kế, vật liệu và công nghệ, từ khả năng bảo mật thông tin, hỗ trợ công việc đến quản lý tài sản số.‏

‏Vertu Quantum Flip sở hữu thiết kế gập vỏ sò nhỏ gọn, hướng đến người dùng đề cao tính cơ động và sự riêng tư. Thiết bị sử dụng nền tảng bảo mật dựa trên giao thức BB84, kết hợp chip mã hóa chuyên dụng. Hệ thống có khả năng phát hiện dấu hiệu can thiệp hoặc nghe lén từ bên thứ ba trong quá trình trao đổi khóa mã hóa, qua đó góp phần tăng cường an toàn cho dữ liệu. Bên cạnh đó, máy được trang bị cơ chế xóa dữ liệu khẩn cấp bằng thao tác ba ngón tay và mô hình ba hệ thống độc lập, phân tách môi trường công việc, tài chính và đời sống cá nhân.‏

‏Vertu Quantum FLip được chế tác thủ công từ vật liệu quý hiếm và nổi bật với công nghệ bảo mật lượng tử.‏

‏Bên cạnh các tính năng bảo mật, Quantum Flip có những phiên bản sử dụng chất liệu da với cách phối màu và hoàn thiện khác nhau. Yếu tố này mở rộng lựa chọn cho khách hàng khi tìm kiếm một thiết bị vừa phục vụ nhu cầu liên lạc, vừa có tính thẩm mỹ riêng để trao tặng.‏

‏Là mẫu smartphone gập mới nhất của Vertu - AlphaFold gây ấn tượng nhờ thiết kế gập ngang dạng quyển sách, với màn hình ngoài 6,53 inch và màn hình trong 8,05 inch. Cấu trúc này cho phép người dùng mở rộng không gian thao tác khi xem tài liệu, rà soát báo cáo hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến. ‏

‏Vertu AlphaFold được nhiều doanh nhân yêu thích nhờ vẻ ngoài sang trọng và hệ thống AI Hermes Agent tối ưu.‏

‏Một trong những tính năng ấn tượng trên AlphaFold là trợ lý AI Hermes Agent - hệ thống trợ lý ảo với khả năng ghi nhớ sở thích, tổng hợp thông tin, sắp xếp lịch trình và hỗ trợ thực hiện các tác vụ trên nhiều ứng dụng, giúp tối ưu thời gian trong công việc và đời sống.‏

‏Dành cho những người yêu thích thiết kế cổ điển, Vertu Iron Flip lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, kết hợp các tính năng phục vụ quản lý tài sản số. Sản phẩm nổi bật với màn hình phụ hình tròn được bảo vệ bằng kính sapphire và hệ thống bản lề dạng giọt nước sử dụng ổ bi thép Thụy Sĩ. Theo công bố của hãng, cấu trúc bản lề có độ bền lên đến 650.000 lần gập mở.‏

‏Về công nghệ, Iron Flip tích hợp ví điện tử MPC với cơ chế phân mảnh khóa riêng tư, nhằm tăng cường bảo vệ tài sản số. Thiết bị còn có dung lượng lưu trữ lên đến 10TB và hệ thống AI Offline xử lý trực tiếp trên máy. Các tính năng này hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu quản lý dữ liệu và tài sản số trên thiết bị cá nhân.‏

‏Mặt trước Vertu Iron Flip gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ cơ học Thụy Sĩ.‏

‏Bên cạnh thiết kế và công nghệ, điện thoại Vertu còn tích hợp hệ sinh thái dịch vụ Concierge độc quyền. Thông qua nút bấm chuyên dụng trên thiết bị, chủ sở hữu có thể kết nối với đội ngũ trợ lý cá nhân toàn cầu 24/7 để nhận hỗ trợ theo nhu cầu.‏

‏Dịp cuối năm, thị trường điện thoại xa xỉ phục vụ nhu cầu biếu tặng trở nên sôi động với nhiều lời chào bán và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, việc mua sản phẩm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ gặp phải hàng kém chất lượng, gây thiệt hại tài chính và ảnh hưởng đến ý nghĩa của món quà cũng như uy tín của người tặng trong những mối quan hệ quan trọng.‏

‏Để đảm bảo quyền lợi sử dụng, đồng thời tiếp cận đầy đủ các tính năng và dịch vụ đi kèm, người dùng nên lựa chọn sản phẩm thông qua hệ thống phân phối chính thức. Hiện nay, Vertu Việt Nam là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức các sản phẩm Vertu England tại Việt Nam. Các sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ chứng từ nguồn gốc và được kiểm định chất lượng theo quy định trước khi đưa ra thị trường. Đơn vị cũng được ủy quyền vận hành Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa chính thức của Vertu tại Việt Nam, góp phần rút ngắn quy trình và thời gian hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu bảo hành, sửa chữa.‏

‏ Không gian trải nghiệm chuẩn Vertu England tại flagship store Vertu Việt Nam.‏

‏Khách hàng có thể tìm hiểu và trải nghiệm các dòng sản phẩm Vertu tại hệ thống Flagship Stores và Private Lounges của Vertu Việt Nam tại TP.HCM:‏

‏19 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.‏

Caravelle Hotel Saigon, 19-23 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM.‏

‏Majestic Hotel Saigon, 01 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.‏

‏Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.‏

Fanpage: Vertu Việt Nam‏

Website:‏‏ ‏‏https://vertuvietnam.vn‏