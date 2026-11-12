Bia Hạ Long khởi động Chương trình khuyến mại Tết 2027: Kim Dương Đắc Lộc

Chương trình khuyến mại Tết Nguyên đán 2027 đánh dấu một bước chuyển mới của Bia Hạ Long khi thương hiệu vừa làm mới bộ nhận diện, hướng tới cột mốc 40 năm hình thành và phát triển.

Thông báo Chiến dịch "Kim Dương Đắc Lộc – Vạn Phúc Lâm Môn"

"Kim Dương Đắc Lộc – Vạn Phúc Lâm Môn": Lời chúc khởi đầu thịnh vượng

Tết là dịp nhìn lại những thành quả sau một năm nỗ lực và hướng tới những khởi đầu mới. Từ tinh thần ấy, Bia Hạ Long lựa chọn "Kim Dương Đắc Lộc – Vạn Phúc Lâm Môn" làm thông điệp xuyên suốt chiến dịch Tết Đinh Mùi 2027, gửi gắm lời chúc về một năm mới nhiều cơ hội, thịnh vượng và hạnh phúc.

"Kim Dương" gợi hình ảnh Dê Vàng và ánh dương rạng rỡ đầu xuân, tượng trưng cho tinh thần tích cực, sẵn sàng đón những khởi đầu mới. "Đắc Lộc" không chỉ là mong ước về tài lộc, may mắn mà còn truyền cảm hứng để mỗi người chủ động nắm bắt cơ hội, biến nỗ lực thành những thành quả xứng đáng.

"Vạn Phúc Lâm Môn" là lời chúc muôn vàn phúc lành đến với mỗi gia đình, nơi những thành quả được sẻ chia và niềm vui được nhân lên trong dịp Tết đoàn viên. Qua đó, Bia Hạ Long mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực, kết nối những điều tốt đẹp và cùng người tiêu dùng đón một năm mới viên mãn, đầy tự hào.

"Bia Hạ Long tin rằng mỗi khởi đầu đều chứa đựng sức mạnh tạo nên một năm khác biệt. Chúng tôi mong mỗi người cùng người thân, bạn bè khơi mở vận khí, nuôi dưỡng niềm tin và đón một năm mới nhiều cơ hội", đại diện Bia Hạ Long chia sẻ.

Từ lời chúc đầu xuân đến cơ hội đón lộc cùng Bia Hạ Long

Không chỉ gửi gắm lời chúc về một năm mới may mắn và thịnh vượng, Bia Hạ Long còn mang đến cơ hội "đắc lộc" cho người tiêu dùng thông qua chương trình khuyến mại Tết 2027 "Kim Dương Đắc Lộc".

Chương trình khuyến mại "Kim Dương Đắc Lộc" do Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long tổ chức, diễn ra từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 15/04/2027 tại 11 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Phú Thọ và Cao Bằng) với hàng trăm nghìn giải thưởng có tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng. Thông qua chương trình, Bia Hạ Long mong muốn gửi lời tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua, đồng thời mang đến thêm niềm vui và cơ hội đón lộc trong dịp năm mới.

Từ ô tô đến quà tặng viễn thông: Hàng trăm nghìn giải thưởng chờ chủ nhân

Sản phẩm tham gia gồm: Hạ Long Legend, Hạ Long Legend Sleek, Hạ Long Sapphire, Hạ Long Sapphire Sleek, Sapphire Golden Sleek và Hạ Long Idol Sleek (thùng 24 lon 330ml); Sapphire Golden Sleek và Hạ Long Sapphire Sleek (thùng 24 lon 250ml); Sapphire Golden Sleek (thùng 12 lon 250ml).

Cơ cấu giải thưởng gồm:

Giải Đặc biệt: 01 ô tô Mazda CX-5 2.0 Luxury.

Giải Nhất: 01 ô tô VinFast VF3 Plus.

Giải Nhì: 50 xe máy điện VinFast AMIO S2.

Giải Ba và Giải Tư: Hàng trăm nghìn mã nạp tiền điện thoại mệnh giá 20.000 và 10.000 đồng.

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Hình ảnh minh họa giải thưởng CTKM

Ba bước tham gia, có kết quả trong vài phút

Cách tham gia đơn giản, trong mỗi thùng Bia Hạ Long đều có thẻ cào may mắn đầy đủ thông tin chương trình. Quý khách hàng chỉ cần cào nhẹ trên thẻ cào để nhận mã dự thưởng gồm 7 ký tự và tra cứu thông tin trúng thưởng bằng một trong hai cách:

Cách 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp BHL [mã dự thưởng] gửi đến 8068 bằng số điện thoại chính chủ của Vinaphone, Mobifone hoặc Viettel.

Cách 2: Truy cập website https://doithuong2027.biahalong.com và nhập mã để tham gia. Trong vòng vài phút, hệ thống sẽ gửi kết quả trúng thưởng tự động, nhanh chóng và minh bạch.

Số lượng giải còn lại và danh sách khách hàng trúng thưởng được cập nhật liên tục trên website của doanh nghiệp.

Các bước tham gia CTKM

Gần 40 năm tiếp nối giá trị, mở ra diện mạo mới

Hướng tới cột mốc 40 năm hình thành và phát triển, Bia Hạ Long làm mới bộ nhận diện thương hiệu với thông điệp "Tiếp nối giá trị – Mở ra diện mạo mới". Thiết kế nổi bật với chữ H màu vàng kim, họa tiết bông lúa và dấu mốc EST.1988, thể hiện sự kế thừa những giá trị đã tạo dựng qua gần bốn thập kỷ.

Với mạng lưới hơn 20.000 điểm bán tại 11 tỉnh, thành phố miền Bắc, Bia Hạ Long tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu với danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Trên hành trình phát triển ấy, Bia Hạ Long luôn lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới và trân trọng sự đồng hành của người tiêu dùng.

Bia Hạ Long nhận giải Thương Hiệu Quốc Gia 2026

Mở ra một mùa xuân mới tràn đầy tài lộc và thịnh vượng, Bia Hạ Long gửi gắm tri ân qua chuỗi hoạt động ưu đãi đặc quyền và chương trình khuyến mại "Kim Dương Đắc Lộc". Mọi thông tin chi tiết về thể lệ và giải thưởng hấp dẫn sẽ được cập nhật tại website chính thức: https://www.biahalong.com.

Lưu ý: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.