SIAL Vietnam 2026 - Kết nối ngành thực phẩm, đồ uống Việt Nam ra toàn cầu

Ngày 11/11, Triển lãm quốc tế SIAL Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở ra một nền tảng kết nối và giao thương quốc tế mới cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang phát triển tại Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 11 đến 14/11/2026, đồng thời với Triển lãm Vietnam Food Expo, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam quy tụ hơn 200 thương hiệu đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức dự kiến hai triển lãm đồng thời sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Ông Henri Tan – Giám đốc điều hành SIAL Network khu vực ASEAN và Ấn Độ (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại triển tại triển lãm.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới SIAL tại khu vực Đông Nam Á, tạo cơ hội để các nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thực phẩm Việt Nam kết nối với các nhà mua hàng quốc tế, tiếp cận thị trường mới và thiết lập những mối quan hệ hợp tác thương mại tiềm năng.

Nhấn mạnh vai trò chiến lược của triển lãm trong khu vực, ông Henri Tan – Giám đốc điều hành SIAL Network khu vực ASEAN và Ấn Độ, chia sẻ:

"Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống toàn cầu. Chúng tôi nhận thấy cơ hội thúc đẩy nhiều doanh nghiệp trong nước đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường quốc tế. Thông qua SIAL Vietnam và sự hợp tác với Vietnam Food Expo, chúng tôi mong muốn kết hợp thế mạnh của ngành thực phẩm trong nước với mạng lưới kết nối quốc tế của SIAL. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng kinh doanh lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của ngành F&B Việt Nam."

Thông qua việc kết hợp mạng lưới kết nối quốc tế của SIAL cùng nền tảng thị trường nội địa của Vietnam Food Expo, hai triển lãm mang đến không gian giao thương toàn diện, thúc đẩy hoạt động tìm kiếm nguồn cung, kết nối đối tác và phát triển kinh doanh.

Đưa doanh nghiệp F&B Việt Nam vươn ra thị trường thế giới

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh: "Ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam có tiềm năng rất lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế. Những nền tảng kết nối như SIAL Vietnam mang lại cơ hội thiết thực để thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác quốc tế và giới thiệu năng lực của ngành thực phẩm Việt Nam đến với thế giới."

Ông Vũ Bá Phú (thứ 3 từ trái sang), Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, cùng các đại biểu tham quan các gian hàng VIP tại triển lãm.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng mạng lưới phân phối và quảng bá sản phẩm đến các đối tác toàn cầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng của sản phẩm thực phẩm, năng lực sản xuất cũng như tiềm năng phát triển của thị trường F&B Việt Nam.

Ông Rodolphe Lameyse, Tổng Giám đốc Khối Thực phẩm và Đồ uống, Tập đoàn Comexposim.

Tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành thực phẩm

Vai trò của các nền tảng triển lãm quốc tế trong việc hỗ trợ ngành thực phẩm Việt Nam cũng được ông Nguyễn Nam Hải – Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) ghi nhận và đánh giá cao. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với sự ra mắt của SIAL Vietnam:

"SIAL Vietnam giúp các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có cơ hội tiếp cận gần hơn với các nhà mua hàng quốc tế. Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm mới, quảng bá đặc trưng của từng vùng trồng và xây dựng các mối quan hệ hợp tác, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận những thị trường xuất khẩu mới. Trong bối cảnh SIAL tiếp tục mở rộng mạng lưới tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, triển lãm cũng tạo điều kiện để các nhà cung cấp quốc tế kết nối với doanh nghiệp Việt Nam và hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường trong nước."

Ban tổ chức dự kiến hai triển lãm đồng thời sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan.

Bên cạnh các hoạt động giao thương, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm nhiều chương trình chuyên đề hấp dẫn như SIAL Vietnam Taste Theatre diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11, cùng Giải vô địch Vietnam Barista & Bartender Championship 2026. Các hoạt động này góp phần tôn vinh sự sáng tạo trong nghệ thuật ẩm thực, đổi mới trong lĩnh vực đồ uống và tài năng của đội ngũ chuyên gia, nhân lực ngành F&B.

SIAL Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 14/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Các doanh nghiệp, khách tham quan thương mại và chuyên gia trong ngành thực phẩm – đồ uống có thể đăng ký Thẻ tham quan chuyên ngành miễn phí (Trade Pass) tại website: www.sial-vietnam.com.

Về Sial Network

SIAL Network là mạng lưới triển lãm thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới, quy tụ 17.000 đơn vị trưng bày và 700.000 lượt khách tham quan chuyên ngành đến từ 205 quốc gia thông qua hệ thống 12 triển lãm thường niên.

Mạng lưới bao gồm các sự kiện nổi bật như SIAL Paris; SIAL Canada tại Montreal và Toronto; SIAL China tại Thượng Hải và Quảng Châu; SIAL Food and Drinks Indonesia tại Jakarta; SIAL India tại Mumbai; SIAL Food & Drinks Malaysia tại Kuala Lumpur; Gourmet Selection by SIAL; The Cheese and Dairy Products Show; và Djazagro tại Algiers.

Về tập đoàn Comexposium

Comexposium là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và sự kiện dành cho người tiêu dùng hàng đầu thế giới. Tập đoàn tổ chức khoảng 400 hội chợ thương mại, triển lãm, hội nghị và các chương trình kết nối trực tiếp tại 80 thành phố thuộc 20 quốc gia.

Danh mục sự kiện của Comexposium bao gồm nhiều thương hiệu quốc tế uy tín như SIAL – mạng lưới triển lãm hàng đầu thế giới dành cho ngành thực phẩm; Wine Paris và Vinexpo – mạng lưới sự kiện thương mại quốc tế trong lĩnh vực rượu vang và đồ uống có cồn; Who’s Next; Foire de Paris; Retromobile; Salon du Chocolat; Silmo; iMedia; ad và nhiều sự kiện khác.

Thông qua chiến lược kết nối đa kênh, Comexposium xây dựng cộng đồng các chuyên gia và những người có chung niềm đam mê trên toàn thế giới, đồng thời mang đến các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Có trụ sở chính tại Courbevoie, vùng Île-de-France (Pháp), Comexposium hiện có khoảng 1.200 nhân sự làm việc tại các công ty thành viên trên toàn cầu.