AMY được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Phiên giao dịch đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 20/11/2026 với giá tham chiếu 48.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 7.851 tỷ đồng. Biên độ dao động giá trong phiên đầu tiên là ±20%.

Việc niêm yết trên HOSE giúp AMY mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp. Sau hơn 10 năm phát triển, AMY hiện vận hành hệ sinh thái gồm 4 nhà máy và 1 công ty thương mại với hơn 2.000 lao động. Với doanh thu năm 2025 gần 7.000 tỷ đồng, AMY là một trong những doanh nghiệp vật liệu xây dựng có quy mô đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.

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IPO phân phối toàn bộ 16,1 triệu cổ phiếu, thu về 787 tỷ đồng

Trước khi niêm yết, AMY đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với tổng khối lượng đăng ký mua đạt 100,76% số cổ phần chào bán. Doanh nghiệp đã phân phối toàn bộ 16,1 triệu cổ phiếu với giá 48.900 đồng/cổ phiếu, thu về 787,29 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 480 tỷ đồng được dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng, 307,29 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động, chủ yếu phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp.

Hệ sinh thái vật liệu đa dạng, xuất khẩu chiếm 75% doanh thu

Thành lập năm 2015, AMY hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, với danh mục sản phẩm gồm sàn vinyl (SPC, LVT, WPC), gạch ốp lát, ngói, và tấm tường. Tổng công suất toàn hệ thống hiện đạt khoảng 75 triệu m²/năm. Sàn vinyl và gạch ốp lát là hai trụ cột kinh doanh chính: năm 2025, sàn vinyl đóng góp khoảng 64% doanh thu, gạch ốp lát khoảng 36%. Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp phân phối sản phẩm qua hệ thống hơn 150 showroom trên toàn quốc.

Doanh thu thuần của AMY tăng từ 3.757 tỷ đồng năm 2023 lên 6.037 tỷ đồng năm 2024 (+60,7%) và 6.997 tỷ đồng năm 2025 (+15,9%). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 814 tỷ đồng năm 2024 và 750 tỷ đồng năm 2025.

Xuất khẩu là động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp. Năm 2025, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 74,66% tổng doanh thu, với sản phẩm có mặt tại hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ là thị trường trọng điểm, đóng góp 62,49% doanh thu. Năm 2025, AMY chiếm khoảng 34% giá trị xuất khẩu gạch ốp lát của Việt Nam sang Mỹ và khoảng 9% giá trị xuất khẩu sàn vinyl sang thị trường này. Việc giữ vững vị thế tại một trong những thị trường tiêu thụ vật liệu hoàn thiện lớn hàng đầu thế giới cho thấy năng lực đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng và quy mô đơn hàng của doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2026: Doanh thu gần 4.900 tỷ đồng, xuất khẩu giữ vai trò chủ lực

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, AMY ghi nhận doanh thu thuần 4.903,25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 382,29 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, doanh thu tăng 16,1% so với cùng kỳ, với xuất khẩu chiếm 75,6% tổng doanh thu.

Sang quý III, trong bối cảnh Mỹ công bố nâng mức thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa Việt Nam lên 12,5% vào cuối tháng 7, AMY ghi nhận doanh thu 1.550,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 81,89 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý ở mức 15,2%, trong khi chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong bối cảnh thị trường xuất khẩu nhiều biến động.

Nguồn vốn từ IPO, trong đó phần lớn được dành để trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng, được kỳ vọng giúp giảm áp lực chi phí lãi vay và cải thiện cơ cấu tài chính trong các quý tới.

Mục tiêu công suất 121 triệu m² vào năm 2030, SPC và tấm tường là động lực tăng trưởng mới

Trong giai đoạn 2026–2030, AMY đặt mục tiêu nâng tổng công suất toàn hệ thống từ khoảng 75 triệu m² hiện nay lên 121 triệu m²/năm vào năm 2030, hướng tới mốc doanh thu 21.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dòng gạch và ngói truyền thống, doanh nghiệp xác định sàn SPC và tấm tường là nhóm sản phẩm chiến lược, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến khoảng 15%/năm. Định hướng này phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, khi nhập khẩu sàn vinyl vào thị trường này đạt tốc độ tăng trưởng kép khoảng 14,4%/năm giai đoạn 2015–2024.

Kế hoạch cổ tức 2026: 25–40%

Sau khi niêm yết, AMY dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Với năm 2026, doanh nghiệp định hướng tỷ lệ cổ tức 25–40%, bao gồm tiền mặt và/hoặc cổ phiếu, nhằm cân bằng giữa lợi ích của cổ đông và nhu cầu vốn cho kế hoạch mở rộng công suất.

Với phiên chào sàn HOSE ngày 20/11/2026, AMY chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới trên thị trường vốn. Doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 75% cùng mục tiêu nâng công suất lên 121 triệu m² vào năm 2030 là nền tảng để doanh nghiệp tận dụng kênh huy động vốn mới cho giai đoạn mở rộng sắp tới, đồng thời mở ra cơ hội để nhà đầu tư đồng hành cùng AMY trong chặng phát triển tiếp theo.