EmbedIT và VNFITE: Chuẩn hóa năng lực vận hành làm nền tảng tăng trưởng dài hạn

Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, khả năng mở rộng cần đi cùng năng lực quản trị hệ thống, bảo vệ dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Đây cũng là hướng tiếp cận được EmbedIT và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Việt Nam (VNFITE) lựa chọn trong chương trình hợp tác giữa hai bên.

Vừa qua tại TP. HCM, EmbedIT - đơn vị công nghệ thuộc Tập đoàn PPF (Châu Âu) – và VNFITE đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU). Ngay sau lễ ký kết, hai bên triển khai chương trình đánh giá toàn diện hệ sinh thái công nghệ hiện hữu của VNFITE, tạo cơ sở cho việc xác định lộ trình hợp tác đầu tư phát triển nền tảng trong giai đoạn tiếp theo.

Tham dự buổi lễ, về phía EmbedIT có ông Jan Cenkr – Tổng Giám đốc; ông Dusan Malota -Giám đốc Vận hành toàn cầu; ông Lê Hoàng Hải - Giám đốc Điều hành đại diện EmbedIT tại Việt Nam. Về phía VNFITE có ông Mai Ngọc Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Lam - Phó Tổng Giám đốc Điều hành - Kinh doanh; bà Đoàn Thị Kim Cúc – Phó Tổng Giám đốc Vận hành.

Tuân thủ trở thành điều kiện tăng trưởng

Trong bối cảnh hành lang pháp lý cho lĩnh vực công nghệ tài chính từng bước định hình với việc các khuôn khổ pháp lý như Nghị định 94/2025/NĐ-CP về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) dần hoàn thiện, kỷ nguyên của các mô hình mở rộng thần tốc dựa trên nền tảng chắp vá đã chính thức khép lại, yêu cầu về tuân thủ, an toàn dữ liệu và quản trị rủi ro ngày càng gắn chặt với định hướng phát triển của doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa năng lực vận hành vì thế trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho tăng trưởng dài hạn.

Với EmbedIT và VNFITE, quá trình này bắt đầu bằng việc cùng đánh giá hiện trạng công nghệ trên ba trọng tâm: tối ưu hóa hiệu quả vận hành kiến trúc, rà soát mức độ đáp ứng các quy định pháp lý chuyên ngành và đánh giá khả năng sẵn sàng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nội dung đánh giá được đặt trong mối liên hệ với hoạt động thực tế của VNFITE. Qua đó, hai bên có cơ sở xem xét sự phù hợp giữa kiến trúc công nghệ, yêu cầu vận hành và định hướng phát triển nền tảng.

Song song với hoạt động rà soát tổng thể, EmbedIT và VNFITE triển khai quy trình khảo sát chi tiết (Discovery) đối với hai bài toán cốt lõi: Nền tảng chấm điểm rủi ro và Nền tảng quản lý khoản nợ. Kết quả của giai đoạn này sẽ là căn cứ thực tế để xác định lộ trình triển khai các dự án hợp tác tiếp theo.

Xây dựng nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn

Ở quy mô hệ sinh thái, định hướng hợp tác giữa hai bên bao gồm việc định hình kiến trúc công nghệ tổng thể, chuẩn hóa quản trị dữ liệu và thiết lập lộ trình số hóa bài bản cho VNFITE. Các nội dung này cùng hướng đến mục tiêu vận hành hệ sinh thái hiệu quả. Khi kiến trúc công nghệ và quản trị dữ liệu được xem xét trong một lộ trình chung, việc phát triển các nền tảng tiếp theo sẽ có cơ sở để gắn với nhu cầu vận hành thực tế.

Trên nền tảng đó, EmbedIT và VNFITE định hướng cùng nghiên cứu, hợp tác đầu tư phát triển các nền tảng dịch vụ dùng chung cho khối BFSI, gồm ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm. Hai hướng phát triển được xác định là Nền tảng Chấm điểm Rủi ro dưới dạng dịch vụ (Risk Scoring as a Service) và Nền tảng Quản lý và Hỗ trợ Thu hồi Nợ (Debt Collection Platform).

Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn của EmbedIT, cùng năng lực phát triển giải pháp số kết nối nhu cầu vốn của VNFITE, tạo cơ sở để hai bên xây dựng các dịch vụ công nghệ phù hợp với thị trường Việt Nam. Sự phối hợp này được kỳ vọng giúp các tổ chức BFSI mở rộng phạm vi phục vụ khách hàng, củng cố năng lực quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý nghiệp vụ, vận hành; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực trong nước.

Đại diện VNFITE và EmbedIT tại buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược ngày 11/11/2026 tại TP. HCM.

Dựa trên kết quả đánh giá hệ thống và nhu cầu thị trường, EmbedIT và VNFITE sẽ từng bước cụ thể hóa các định hướng hợp tác, phát triển giải pháp phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Lộ trình mở rộng tiếp theo sẽ được cân nhắc thận trọng theo nhu cầu thị trường và hành lang pháp lý hiện hành.

Từ bước rà soát hệ thống đến định hướng phát triển nền tảng, chương trình hợp tác cho thấy cách tiếp cận lấy năng lực vận hành làm nền móng. Đây là cơ sở để EmbedIT và VNFITE bảo toàn nguồn lực, chuẩn bị cho các dự án tiếp theo và hướng đến giá trị dài hạn.

Về EmbedIT:

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

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Về VNFITE:

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE (VNFITE Financial Technology Joint Stock Company) là doanh nghiệp công nghệ tài chính có trụ sở tại Hà Nội, kết nối Định chế, quỹ Đầu tư và Nhà gọi vốn, hướng tới xây dựng một môi trường kết nối tài chính minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.

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