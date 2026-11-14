Chứng khoán Vietcap mang trải nghiệm "mở chuông nhận quà" lên ứng dụng, mừng sinh nhật 19 năm

"Mở chuông đón quà, nhân đôi niềm vui"

Theo thống kê của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có hơn 14,08 triệu tài khoản chứng khoán, tăng hơn 2,2 triệu so với đầu năm; hơn 99,8% thuộc nhà đầu tư cá nhân. Cùng sự gia tăng này, ứng dụng chứng khoán ngày càng giữ vai trò kết nối giao dịch, quản lý tài sản và chăm sóc khách hàng, mang đến trải nghiệm thuận tiện trên cùng nền tảng.

Tại Vietcap, nhân dịp kỷ niệm 19 năm, vai trò kết nối này được mở rộng qua chương trình mở chuông nhận quà trên ứng dụng Vietcap App. Khách hàng có giao dịch đáp ứng điều kiện theo thể lệ được tích lũy lượt tham gia dựa trên giá trị giao dịch, qua đó nhận thêm quyền lợi và trải nghiệm tương tác số ngay trên ứng dụng.

Theo đó, mỗi lượt mở chuông mang đến một phần quà ngẫu nhiên, được tiết lộ sau khi khách hàng hoàn tất thao tác. Danh mục quà tặng gồm voucher Phê La, Vietcap Xu, ưu đãi lãi suất trái phiếu, các vật phẩm tiện ích và quà tặng kỷ niệm.

Thông qua việc tích hợp chương trình trên ứng dụng Vietcap App, doanh nghiệp đưa hoạt động tri ân vào quá trình sử dụng dịch vụ thường ngày, cụ thể hóa thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng" bằng những quyền lợi dành cho nhà đầu tư.

Tích lũy giao dịch, mở thêm cơ hội nhận thưởng

Chương trình triển khai hai hình thức nhận thưởng dựa trên giá trị giao dịch tích lũy đủ điều kiện. Đối với hoạt động mở chuông, mỗi 100 triệu đồng giá trị giao dịch tích lũy tương ứng một lượt nhận quà ngẫu nhiên, áp dụng cho 5 lượt đầu tiên. Kể từ lượt thứ 6, mức tích lũy là 500 triệu đồng/lượt.

Mỗi lượt mở chuông tạo thêm điểm chạm tương tác giữa khách hàng và Vietcap ngay trên ứng dụng giao dịch. Phần quà được tiết lộ sau thao tác mở chuông, mang đến yếu tố bất ngờ trong trải nghiệm tri ân. Danh mục quà tặng gồm voucher Phê La, Vietcap Xu, ưu đãi lãi suất trái phiếu cùng các vật phẩm tiện ích và quà tặng kỷ niệm. Cách thức này giúp khách hàng trực tiếp khám phá quyền lợi của mình, đồng thời tạo sự gắn kết trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Vietcap.

Bên cạnh đó, cứ mỗi 3 tỷ đồng giá trị giao dịch tích lũy đáp ứng thể lệ, khách hàng nhận một Vé Vàng để tham gia rút thăm may mắn. Hai giải thưởng gồm Giải Nhất: 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 và Giải Đặc biệt: 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

Tích lũy Vé Vàng trên Vietcap App, khách hàng có cơ hội trúng điện thoại Samsung trong chương trình tri ân mừng sinh nhật 19 năm (Ảnh: Vietcap).

Toàn bộ lượt tham gia và quyền lợi được ghi nhận trên Vietcap App, giúp nhà đầu tư thuận tiện theo dõi và chủ động trải nghiệm chương trình.

Đưa hoạt động tri ân đến gần hơn với trải nghiệm giao dịch

Việc tích hợp cả hai hình thức nhận thưởng trên ứng dụng Vietcap App thể hiện định hướng gắn kết chương trình tri ân với hoạt động giao dịch thường ngày của khách hàng. Qua đó, Vietcap cụ thể hóa thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng" bằng những trải nghiệm và quyền lợi thiết thực, đồng thời tăng cường sự kết nối với nhà đầu tư nhân dịp sinh nhật 19 năm.

Bên cạnh những trải nghiệm nhận quà, chiến dịch kỷ niệm còn mở rộng ý nghĩa của tiếng chuông thông qua hoạt động vì cộng đồng "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" với tổng giá trị 150 triệu đồng, hỗ trợ các chương trình thiện nguyện giúp trẻ em mồ côi tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Nội dung này được kết nối với trải nghiệm mở chuông trên Vietcap App, qua đó đưa tinh thần sẻ chia trở thành một phần trong chương trình sinh nhật.

Sau 19 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietcap tiếp tục hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm dành cho khách hàng. Chương trình mở chuông nhận quà lần này thể hiện sự trân trọng đối với những nhà đầu tư đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm cơ hội tương tác giữa khách hàng và thương hiệu trước thềm cột mốc 20 năm thành lập.

Mỗi giao dịch đều có ý nghĩa. Và trong dịp kỷ niệm năm nay, Vietcap mong muốn những giao dịch ấy tiếp tục mang đến niềm vui, những quyền lợi thiết thực và trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết, điều kiện tham gia và thể lệ chương trình trên Vietcap App hoặc các kênh thông tin chính thức của Vietcap.