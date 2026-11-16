Đưa AI Agent vào bán hàng, Preny AI vinh danh tại Asia Pacific Excellent Brand 2026

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Giải thưởng ghi nhận hướng đi của Preny AI: đưa AI vào toàn bộ quy trình bán hàng, giúp doanh nghiệp thương mại điện tử tự động hóa vận hành, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả chuyển đổi.

Đại diện Preny AI, bà Hannie Phạm, chia sẻ: "Việc được vinh danh là sự ghi nhận cho nỗ lực của Preny AI trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các bài toán bán hàng thực tế của doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và mang đến những giải pháp thiết thực hơn cho doanh nghiệp Việt Nam."

Bà Hannie Phạm – đại diện Preny AI

Trong thời gian tới, Preny AI sẽ tiếp tục nâng cấp các mô hình AI, phát triển AI Agent thông minh hơn và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả bán hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng. Giải thưởng cũng khẳng định định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp SME Việt Nam từng bước chuyển đổi số.

Từ AI chatbot đến hệ thống bán hàng tự động

Thương mại điện tử tạo ra lượng lớn tương tác mỗi ngày. Sau mỗi lượt hỏi giá, tư vấn hay bỏ giỏ hàng là khối lượng công việc mà đội ngũ bán hàng phải xử lý liên tục.

Preny AI không dừng ở việc trả lời khách tự động. Với bộ 6 công cụ AI, Preny xây dựng quy trình bán hàng khép kín:

AI tư vấn và chốt đơn → Tự động lên đơn → Bám đuổi khách chưa mua → Chăm sóc sau bán → Remarketing → Tối ưu quảng cáo Facebook.

AI tham gia xuyên suốt hành trình khách hàng, từ lúc phát sinh nhu cầu đến sau khi hoàn tất giao dịch. Mục tiêu không phải tạo thêm một công cụ công nghệ, mà giải quyết những vấn đề doanh nghiệp đang gặp: phản hồi nhanh hơn, giảm việc thủ công, hạn chế bỏ sót cơ hội bán hàng và khai thác tốt hơn giá trị của mỗi khách hàng.

Tư vấn và chốt đơn tự động

AI Chatbot của Preny phản hồi khách trên nhiều kênh: Facebook, Zalo OA, TikTok, Instagram, Lazada và Website. Theo thông tin Preny AI cung cấp, hệ thống hướng đến việc phản hồi trong 15 giây đầu tiên.

Thay vì để nhân viên liên tục trả lời các câu hỏi lặp lại về sản phẩm, giá, kích thước, chính sách hay tình trạng đơn hàng, AI đảm nhận phần lớn các tương tác này. Điểm đáng chú ý là hoạt động đó được kết nối với các bước tiếp theo: AI không chỉ phản hồi mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục tư vấn và chốt đơn.

Bám đuổi khách hàng chưa mua

Nhiều khách hàng quan tâm nhưng chưa mua: họ hỏi sản phẩm, nhận tư vấn rồi rời cuộc trò chuyện hoặc chưa quyết định. Nếu không được chăm sóc tiếp, cơ hội bán hàng sẽ bị bỏ lỡ.

Preny AI đưa việc bám đuổi khách chưa mua và Remarketing vào cùng một quy trình, giúp doanh nghiệp duy trì tương tác thay vì phụ thuộc vào việc nhân viên tự ghi nhớ và xử lý thủ công từng trường hợp. Với doanh nghiệp có lượng khách lớn, đây là mắt xích quan trọng để biến những tương tác chưa chuyển đổi thành cơ hội bán hàng tiếp theo.

Chăm sóc sau bán

Quy trình bán hàng không kết thúc khi đơn hàng được xác nhận. Preny AI đưa chăm sóc sau bán vào hệ thống để duy trì kết nối với khách hàng sau giao dịch, tạo cơ hội mua lại và xây dựng quan hệ dài hạn.

Khi dữ liệu tương tác được lưu trữ xuyên suốt, doanh nghiệp hiểu khách hàng hơn, phân loại nhu cầu và chọn cách chăm sóc phù hợp. Mini CRM hỗ trợ lưu thông tin và lịch sử tương tác, giúp đội ngũ kinh doanh biết khách đang ở giai đoạn nào trong hành trình mua hàng.

Từ bán hàng tự động đến tối ưu quảng cáo

Điểm khác biệt của Preny AI là đưa tối ưu quảng cáo Facebook vào cùng chuỗi hoạt động bán hàng. Thay vì xem quảng cáo, tư vấn, chốt đơn và chăm sóc là những hoạt động tách rời, Preny kết nối chúng thành một quy trình thống nhất, trong đó dữ liệu từ tương tác với khách hàng trở thành cơ sở để tiếp tục tối ưu tiếp thị và bán hàng. Đây cũng là lý do Preny AI định vị mình là giải pháp bán hàng tự động toàn diện, không chỉ là một công cụ chatbot.

Tổng quan hệ thống Preny AI

Giải pháp toàn diện cho vận hành thương mại điện tử

Giá trị của AI không chỉ nằm ở việc xử lý nhanh một cuộc hội thoại, mà ở việc tham gia vào nhiều công đoạn trong cùng một quy trình. Nhờ đó, doanh nghiệp từng bước chuyển từ mô hình phụ thuộc thao tác thủ công sang mô hình có AI hỗ trợ các công việc lặp lại, còn nhân sự tập trung vào những hoạt động cần kinh nghiệm, tư duy và khả năng ra quyết định.

Với thương mại điện tử, câu hỏi quan trọng không chỉ là có dùng AI hay không, mà là AI giải quyết được bao nhiêu công đoạn trong hoạt động kinh doanh. Preny AI tiếp cận bài toán này một cách thực tế: đưa AI vào những công việc trực tiếp liên quan đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng.

Preny AI tại chương trình

Với Preny AI, mục tiêu cuối cùng của AI không phải thay thế con người, mà giúp doanh nghiệp làm được nhiều hơn với cùng nguồn lực: bán hàng hiệu quả hơn, chăm sóc khách hàng tốt hơn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Preny AI - giải pháp AI tăng hiệu quả bán hàng cho Doanh Nghiệp

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