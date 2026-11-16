Nhất Tín Logistics tiếp nhận lô xe van điện đầu tiên trong kế hoạch đầu tư năm 2026 - 2027

‏Bổ sung xe van điện, tăng tính linh hoạt trong điều phối vận chuyển‏

‏Nhất Tín Logistics‏‏ hiện sở hữu và vận hành nhiều nhóm phương tiện, từ xe máy giao nhận, xe van, xe tải với các mức tải trọng khác nhau đến xe container, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên nhiều tuyến đường và quy mô đơn hàng. Việc duy trì đội phương tiện đa dạng giúp Nhất Tín Logistics lựa chọn loại xe phù hợp với đặc điểm hàng hóa, sản lượng và yêu cầu giao nhận của từng khách hàng.‏

‏Trong kế hoạch đầu tư phương tiện năm 2026, Nhất Tín Logistics đã lựa chọn bổ sung xe van điện nhằm đa dạng hóa năng lực vận tải. Lô xe đầu tiên vừa được bàn giao sẽ bổ sung nguồn lực phục vụ những nhu cầu vận chuyển phù hợp với tải trọng và khả năng khai thác của dòng xe.‏

‏Với các chuyến hàng có khối lượng vừa và nhỏ, xe van điện có thể đảm nhận những tuyến vận chuyển phù hợp, tạo thêm sự linh hoạt trong việc phân bổ phương tiện cùng đội xe hiện có.‏

‏Lô xe van điện đầu tiên bổ sung nguồn lực, tăng tính linh hoạt trong điều phối vận chuyển.‏

‏Chủ động đầu tư phương tiện trước áp lực vận chuyển cuối năm‏

‏Những tháng cuối năm thường ghi nhận nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng khi các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và bán lẻ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và kế hoạch bán hàng dịp Tết.‏

‏Sản lượng hàng hóa tăng không chỉ tạo áp lực về số lượng chuyến vận chuyển mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng bố trí phương tiện, điều phối lịch giao nhận và đáp ứng tiến độ phân phối tại nhiều điểm nhận hàng.‏

‏Đối với doanh nghiệp logistics, việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong giai đoạn này phụ thuộc đáng kể vào năng lực đội xe và khả năng tổ chức vận hành. Vì vậy, chuẩn bị nguồn lực từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của hoạt động vận chuyển.‏

‏Việc tiếp nhận lô xe van điện đầu tiên nằm trong kế hoạch đầu tư đã được Nhất Tín Logistics xây dựng cho năm 2026, góp phần tăng khả năng chủ động trong phân bổ phương tiện trước mùa cao điểm. Đồng thời, đây cũng là nguồn lực bổ sung cho hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp trong thời gian tới.‏

‏Đầu tư xe điện hướng đến tối ưu chi phí khai thác dài hạn‏

‏Bên cạnh mục tiêu tăng năng lực vận chuyển, việc lựa chọn xe van điện còn gắn với bài toán chi phí khai thác phương tiện trong dài hạn.‏

‏Trong hoạt động vận tải, chi phí năng lượng, bảo dưỡng và sửa chữa là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành, đặc biệt đối với đội xe được khai thác thường xuyên với số lượng chuyến lớn.‏

‏Việc đưa lô xe van điện đầu tiên vào khai thác giúp Nhất Tín Logistics có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng phương tiện điện trong điều kiện vận hành thực tế, từ chi phí năng lượng, bảo dưỡng đến khả năng đáp ứng các tuyến vận chuyển phù hợp.‏

‏Đây là một phần trong định hướng tối ưu chi phí vận hành dài hạn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực vận tải của doanh nghiệp.‏

‏Đại diện Nhất Tín Logistics tại lễ tiếp nhận lô xe van điện đầu tiên trong kế hoạch đầu tư năm 2026.‏

‏Ngoài yếu tố chi phí, việc sử dụng xe điện còn góp phần hạn chế khí thải trực tiếp và tiếng ồn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, phù hợp với định hướng phát triển logistics xanh mà Nhất Tín Logistics đang triển khai.‏

‏Tăng nguồn lực vận chuyển, hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh doanh‏

‏Trong lĩnh vực logistics, năng lực vận chuyển không chỉ thể hiện qua số lượng phương tiện mà còn nằm ở khả năng khai thác và điều phối đội xe để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.‏

‏Đặc biệt vào mùa cao điểm, khi sản lượng hàng hóa tăng và thời gian giao nhận chịu nhiều áp lực, sự chủ động về nguồn lực vận chuyển trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp logistics duy trì chất lượng phục vụ.‏

‏Thông qua việc tiếp nhận lô xe van điện đầu tiên trong kế hoạch đầu tư năm 2026, Nhất Tín Logistics tiếp tục bổ sung năng lực vận chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì tiến độ phân phối và chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh.‏

‏Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong hoạt động đầu tư của Nhất Tín Logistics: lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.‏