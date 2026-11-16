Gala Better Choice Awards 2026: 45 hạng mục được vinh danh, bùng nổ với những màn trình diễn mãn nhãn

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala Better Choice Awards 2026 khép lại mùa giải thứ tư bằng một đêm vinh danh quy mô lớn, nơi 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng lần lượt tìm được chủ nhân. Bên cạnh những khoảnh khắc tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và giải pháp nổi bật, sân khấu Gala còn mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, tạo nên một đêm hội kết hợp giữa đổi mới sáng tạo và nghệ thuật.

Mang chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới", Better Choice Awards 2026 tiếp tục mở rộng câu chuyện về những đổi mới đang tạo ra giá trị trong đời sống. Mùa giải năm nay không chỉ ghi nhận các sản phẩm và giải pháp công nghệ, mà còn tôn vinh những doanh nghiệp đang xây dựng hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho nền kinh tế.

Gala có sự tham dự của khoảng gần 1.000 đại biểu, doanh nghiệp và khách mời, cùng sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng thẩm định, các cơ quan báo chí và đại diện doanh nghiệp tham gia giải thưởng.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc Gia (NIC) phát biểu khai mạc sự kiện

45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng cùng hội tụ trên bảng vàng

Một trong những dấu ấn quan trọng của mùa giải 2026 là việc Better Choice Awards tái cấu trúc hệ thống giải thành 4 trục: Innovative Choice Awards, Nation Builders Awards, Smart Choice Awards và Car Choice Awards, với tổng cộng 45 hạng mục.

Trong đó, Innovative Choice Awards tập trung vào những giải pháp đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp. MoMo nhận giải Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy, trong khi Long Châu được ghi nhận với Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dat Bike nhận Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, còn startup Volterra được vinh danh ở hạng mục Startup đổi mới sáng tạo triển vọng. Ở lĩnh vực AI, FPT.AI nhận Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu, FPT AI Agents được vinh danh là Giải pháp AI Agent tiên phong, còn Samsung Galaxy AI tiếng Việt nhận giải Trải nghiệm AI tiếng Việt xuất sắc.

Galaxy AI trên Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra Series cũng được ghi nhận với giải Công nghệ AI Đột phá trong Chăm sóc Sức khỏe Chủ động của năm. Bên cạnh đó, MoMo, VETC, FPT Play và iCallme cùng được vinh danh ở hạng mục Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng; FPT Cloud, KiotViet, MISA, Volterra và UOB FinLab Việt Nam cùng nhận giải Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp.

Ở Smart Choice Awards, bảng vàng tiếp tục quy tụ những sản phẩm và hệ sinh thái công nghệ tiêu dùng nổi bật. Hệ sinh thái Plasmacluster Ion Sharp nhận giải Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu; Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone được vinh danh là Thiết bị nâng tầm chất lượng sống gia đình; Tineco Floor One Station S9 Artist nhận Sản phẩm tiên phong định hình thói quen mới; còn eufy Bottle Washer S1 Pro được trao giải Công nghệ thiết thực cho gia đình trẻ.

Các hạng mục còn lại lần lượt gọi tên TV LG OLED evo AI W6, Hệ sinh thái LG Best Care, OPPO Find X9 Ultra, Hệ sinh thái Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Z Fold8 và ASUS Zenbook DUO 2026. Đây cũng là trục giải phản ánh rõ nhất cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm sống và làm việc: từ chăm sóc không gian sống, giải trí, nhiếp ảnh, thiết bị gia dụng đến hệ sinh thái thiết bị cá nhân.

Trong khi đó, Car Choice Awards tiếp tục ghi nhận những mẫu xe, sự kiện và nội dung nổi bật của ngành ô tô. Các danh hiệu xe gia đình lần lượt thuộc về Hyundai Creta, Mazda CX-5, Honda CR-V và Volkswagen Viloran theo từng phân khúc giá. Ở nhóm xe hybrid, Jaecoo J5 SHS-H và Hyundai Palisade Hybrid được vinh danh; VinFast VF 8 thế hệ mới nhận giải Xe thuần điện mới của năm.

Các danh hiệu còn lại gọi tên Jaecoo J5, VinFast Limo Green, VinFast VF 3, Geely EX2, Mazda MX-5 và BYD M6. Hai hạng mục Top 5 sự kiện ngành xe 2026 và Top 5 nội dung ngành xe 2026 cũng được công bố tại Gala, với các danh sách gồm những sự kiện và kênh nội dung nổi bật của thị trường ô tô trong năm.