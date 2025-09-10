Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung?

Apple đã giới thiệu dòng iPhone mới nhất của mình: iPhone 17 , 17 Pro và 17 Pro Max, cùng một phiên bản mỏng hơn mang tên iPhone Air. Thương hiệu "Air" gợi nhớ đến các sản phẩm Apple nhẹ hơn — và đôi khi rẻ hơn — như MacBook Air và iPad Air. Nhưng nó cũng gợi nhớ đến thời kỳ các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang theo đuổi một chiếc điện thoại ngày càng mỏng hơn. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên AI, kích thước của thiết bị không nhất thiết là yếu tố quan trọng; mà là những gì phần mềm chạy trên thiết bị có thể làm được.

"Khoảng lặng" của Apple

Ở mặt này, Apple đã tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Samsung.

Tại sự kiện đầu ngày 10/9 theo giờ Hà Nội, đại diện Apple chỉ nhắc đến công nghệ AI một vài lần: nhắc lại một số bản cập nhật được công bố vào tháng 6 tại WWDC , như Visual Intelligence và các mẫu máy trên thiết bị, và trong một số khía cạnh nâng cấp camera, như camera trước của iPhone 17, được gọi là Center Stage.

Ứng dụng AI hấp dẫn nhất thậm chí còn không được nhấn mạnh; đó là tính năng Dịch trực tiếp hỗ trợ AI có trên AirPods 3 của Apple. Thậm chí công ty không hề có bất kỳ đề cập nào đến Siri, dù là do AI hỗ trợ hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Apple tính toán sai lầm về AI có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế trong ngành và tương lai của hãng. Trong khi đó, tháng trước, Google đã tung ra phiên bản mới nhất của điện thoại Android tích hợp AI với Pixel 10, trong khi người dùng iPhone vẫn đang chờ đợi Siri AI, vốn đã bị trì hoãn đến năm 2026.

Cho đến nay, Apple chỉ mới phát hành những tính năng AI cơ bản cho các thiết bị của mình, chẳng hạn như công cụ viết AI, tóm tắt, hình ảnh AI tạo hình (mà một số người phàn nàn là không tốt lắm), dịch trực tiếp, tìm kiếm trực quan và Genmoji , cùng nhiều tính năng khác. Tuy nhiên, một trợ lý kỹ thuật số có thể hiểu được nhiều loại câu hỏi — mà không cần phải nhờ đến ChatGPT — hoặc có thể cung cấp thêm ngữ cảnh từ các ứng dụng iPhone của bạn vẫn còn là một điều xa vời.

Dẫu vậy, một số nguồn tin cho rằng Apple đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bên thứ ba để bắt kịp cuộc đua AI. Một Siri được tăng cường AI có thể sẽ chạy một số công nghệ khác — như Google Gemini — bên trong.

Đây có phải là tin xấu?

Theo TechCrunch, sự chậm trễ này, cùng với quyết định dựa vào bên thứ ba, hoặc thậm chí có thể là một thương vụ mua lại đáng kể, không hẳn là tin xấu cho Apple. Tuy nhiên, quyết định thuê ngoài một số công nghệ AI của điện thoại thực sự có thể trở thành một điểm cộng cho Apple trong mắt người tiêu dùng.

Người dùng iPhone ngày nay thường thay thế công nghệ của Apple bằng Google bằng cách chọn Gmail, Google Drive và Docs, Google Maps và Chrome thay vì các ứng dụng của Apple như Mail, bộ iWork, Apple Maps và Safari.

Khi tìm kiếm trên web, mọi người thường chuyển sang ứng dụng Tìm kiếm của Google chứ không phải công cụ tìm kiếm Spotlight tích hợp sẵn của Apple, mặc dù công cụ này đã được tích hợp nhiều năm để cung cấp thông tin và câu trả lời cơ bản, tận dụng các nguồn như Wikipedia. Vậy thì tại sao họ lại không thể sử dụng công nghệ AI của Google?

Nếu Apple thực sự tiến hành thỏa thuận với bên thứ ba để tích hợp AI vào các thiết bị của mình, đây có thể là bước đột phá đối với người dùng iPhone. Điều này đồng nghĩa với việc công nghệ AI hiệu suất cao sẽ được tích hợp vào thiết bị một cách tự nhiên hơn. Nó sẽ mang lại cảm giác liền mạch hơn, trở thành một phần của trải nghiệm iPhone hơn là chỉ chạy một ứng dụng AI. Và Apple có thể đạt được điều đó mà không cần phải đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng cần thiết để cạnh tranh trong cuộc đua AI, điều này rất tốt cho lợi nhuận của công ty.

Thêm vào đó, xét đến tốc độ phát triển của công nghệ AI, đặc biệt khi các đối thủ như Samsung (đã quá thuần thục AI), thiết kế này sẽ tạo điều kiện cho Apple thay đổi các mô hình hoặc mở rộng hỗ trợ để bao gồm các mô hình khác, khi các công ty AI đang dần vượt lên dẫn trước các đối thủ khác.

Kết quả mà người tiêu dùng nhận được sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa cả hai yếu tố: tính thẩm mỹ và chất lượng phần cứng (bao gồm cả độ mỏng!) của iPhone, với công nghệ của Google (hoặc Anthropic hoặc OpenAI) hỗ trợ một số thành phần AI chủ chốt. Điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho thương hiệu tổng thể của Apple.

Điều này cũng có nghĩa là giao diện và cảm nhận của những chiếc iPhone được cập nhật cùng những tiến bộ về phần cứng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số và nâng cấp, cho phép Apple làm những gì hãng làm tốt nhất: tập trung vào chất lượng xây dựng, cải tiến camera, công nghệ bảo vệ quyền riêng tư , thay đổi thiết kế phần mềm có chủ đích như Liquid và điện thoại siêu mỏng.

Một số chuyên gia cho rằng, Apple có thể tiếp tục tự quảng cáo mình là nhà sản xuất phần cứng hàng đầu, chứ không phải là nhà sản xuất thiết bị AI. Khách hàng vẫn có thể mong muốn có những chiếc iPhone mới nhất như thường lệ mà không phải hy sinh những tiến bộ công nghệ mới nhất khi họ quyết định mua điện thoại từ Apple.

Tất nhiên, kịch bản này chỉ xảy ra nếu Apple quyết định ra mắt phiên bản Siri chạy công nghệ AI của bên thứ ba để nâng cấp công nghệ của mình (hoặc nếu Apple mua lại một công ty AI). Nhưng nếu Apple quyết định chỉ dựa vào các dịch vụ Apple Intelligence mà không nhanh chóng nâng cấp chúng, kết quả có thể sẽ rất khác.