Đang tập trung giải quyết vụ án Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp nghỉ Tết vừa qua, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đây là nguyên nhân chính làm giảm số vụ tai nạn giao thông so với các kỳ nghỉ Tết trước đó.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm, bức xúc về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Việc hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa, thời gian đăng kiểm kéo dài khiến lượng xe chờ đăng kiểm ùn ứ gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tình trạng thiếu vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản; tình trạng “cò bệnh viện” tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TPHCM tiếp tục tái diễn… cũng là mối quan tâm của cử tri trong thời gian qua.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VTT

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm của trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đăng kiểm. Ban Dân nguyện cũng đề nghị bổ sung hành lang pháp lý để loại hình du lịch homestay, farmstay vận hành, phát triển phù hợp hơn; tiếp tục đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội những tháng đầu năm, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan; có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản…



Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện các cơ quan tố tụng đang tập trung giải quyết vụ án Tân Hoàng Minh và vụ án Vạn Thịnh Phát - hai vụ án có số người tập trung đông đòi hỏi, yêu cầu quyền lợi. Những vụ việc này đang được tiến hành theo đúng trình tự tố tụng, quy định của pháp luật, trong đó quy định việc giải quyết quyền lợi của những người tham gia mua trái phiếu.

Theo ông Hùng, Bộ Công an cũng đã nhận được báo cáo của công an các địa phương về các vụ việc tập trung đông người và đang tích cực chỉ đạo sát sao đối với giám đốc công an các tỉnh… “Hiện các vụ việc đang được giải quyết theo đúng trình tự, quy định, không để xảy ra phát sinh thêm các vấn đề phức tạp về ANTT. Cơ bản các vụ việc xu hướng ổn định dần, tiến đến xoá bỏ những điểm nóng về khiếu kiện liên quan đến đất đai...”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thông tin.