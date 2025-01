Đăng tin giả trên mạng xã hội để tăng tương tác, một cá nhân ở Bắc Kạn chịu phạt

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện trên trang Facebook của 01 cá nhân có địa chỉ tại thành phố Bắc Kạn đăng tải thông tin về việc bị lừa mất 15 triệu đồng. Bài viết của cá nhân này chia sẻ câu chuyện đã cho 2 người bị ngã xe gặp ở trên đường mượn điện thoại gọi nhờ, sau khi nhận lại điện thoại và kiểm tra mới phát hiện đã bị mất toàn bộ số tiền 15 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, đồng thời kêu gọi mọi người cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo. Bài viết đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người dùng mạng xã hội, đồng thời cũng dấy lên lo ngại về việc lòng tốt có thể bị đặt sai chỗ, nhất là khi giúp đỡ người gặp nạn trên đường.

Chủ tài khoản facebook làm việc tại cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an thành phố Bắc Kạn triệu tập chủ tài khoản facebook trên để làm việc. Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản Facebook này thừa nhận nội dung sự việc đăng trên trang facebook là không có thật, mục đích đăng tải chỉ để tăng tương tác trên mạng xã hội đồng thời gỡ bài và ký cam kết không tái phạm.