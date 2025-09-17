Đang xét xử hàng loạt cựu công chức trong vụ án "hô biến" 250.000 m² đất công thành đất tư

Ngày 17-9, TAND TP HCM (Cơ sở 1) đã đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ"; "Rửa tiền"; "Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" ra xét xử sơ thẩm. Vụ án dự kiến xét xử trong 3 ngày.

Sáng nay (17-9), 17 bị cáo cùng hơn 20 luật sư và người có nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa. Thẩm phán chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và kiểm tra danh tính của những người tham gia tố tụng.

Thẩm phán chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) được xác định cùng đồng phạm đã hợp thức hóa hơn 250.000 m² đất công thành đất cá nhân bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ, chứng từ dựa trên các tài liệu gốc.

Trong số 17 bị cáo có nhiều cán bộ, công chức từng công tác tại các cơ quan nhà nước ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), như: Nguyễn Văn Tú (công chức Văn phòng HĐND và UBND TP Bà Rịa); Nguyễn Văn Tý (nguyên chuyên viên Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu); Phạm Thị Kim Loan (viên chức VPĐKĐĐ TP Bà Rịa); Đào Việt Anh (công chức Phòng QLĐT TP Vũng Tàu).

Nguyễn Thế Quan (nguyên chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh); Nguyễn Thị Thu Hà (công chức UBND phường 2, TP Vũng Tàu); Nguyễn Thị Thanh Hương (công chức Sở TN-MT tỉnh)… Ngoài ra, một số bị can khác là lao động tự do, doanh nhân, trong đó có Phạm Công Tuyến là người tố giác.

17 bị cáo được đưa ra xét xử trong sáng 17-9

Cơ quan điều tra xác định, tháng 9-2023, sau khi bị Tuyến tố cáo, Nguyễn Văn Thanh cùng đồng bọn đã lộ diện với thủ đoạn mượn 55 bộ hồ sơ gốc đất công từ Cao Bá Hoài, chuyên viên VPĐKĐĐ tỉnh để sao chụp, scan, sau đó làm giả và tráo đổi tài liệu (Hoài bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lạm quyền khi thi hành công vụ" đã được xét xử tại vụ án khác). Thanh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tới 291 tài liệu gốc, từ đó "hô biến" 250.000 m2 đất công thành đất của mình.

Bằng các giấy tờ giả, nhóm này lừa bán 11 thửa đất với diện tích 163.500 m² cho Phạm Công Tuyến, chiếm đoạt hơn 174 tỉ đồng, đồng thời bán thêm 30.000 m² đất khác bằng hình thức gán nợ, thu thêm 1,75 tỉ đồng.

Phạm Công Tuyến sau khi mua đất đã ủy quyền cho Thanh làm thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển hơn 45 tỉ đồng để cấp dưới "bôi trơn" cho một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Quá trình điều tra cho thấy, nhiều bị cáo đã trực tiếp hoặc môi giới hối lộ cho cán bộ. Tổng số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỉ đồng, một phần được rửa tiền thông qua việc đầu tư bất động sản.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa

Cụ thể, Nguyễn Quang Tú nhận 40,944 tỉ đồng, môi giới 13,925 tỉ đồng, hưởng lợi 27,019 tỉ đồng, sau đó rửa tiền 6,6 tỉ đồng qua đầu tư bất động sản; Nguyễn Văn Tý nhận 11,955 tỉ đồng, môi giới 10,5 tỉ đồng, hưởng lợi 1,455 tỉ đồng; Phạm Thị Kim Loan nhận 11,957 tỉ đồng, môi giới 7,226 tỉ đồng, hưởng lợi 4,731 tỉ đồng; Nguyễn Thị Tâm nhận 6,191 tỉ đồng, hưởng lợi gần 1 tỉ đồng; Ngô Duy Tùng nhận 3,4 tỉ đồng, hưởng lợi 500 triệu đồng; Nguyễn Thị Thu Hà nhận 2,13 tỉ đồng, trực tiếp hối lộ 80 triệu đồng, hưởng lợi 1,38 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thanh Hương nhận 1,36 tỉ đồng, hưởng lợi 360 triệu đồng.

Ngoài nhóm trên, một số bị cáo khác bị xác định phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, gồm: Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỉ đồng, sau đó rửa tiền 6,5 tỉ đồng; Nguyễn Thế Quan chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng, rửa tiền 2,5 tỉ đồng; Lê Phát Đạt chiếm đoạt 762,16 triệu đồng; Phạm Quang Cường chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-6-2025, trong phiên tòa xét xử một vụ án khác, Nguyễn Văn Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức".