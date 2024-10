Đánh bại 'cú đấm' của thổi nồng độ cồn, một hãng bia vẫn tăng trưởng từ 2023 sang nửa đầu năm 2024

Carlsberg – nhà sản xuất bia lớn thứ ba thế giới xét theo sản lượng - vừa công bố BCTC nửa đầu năm 2024. Tiếp nối đà tăng từ năm 2023 và quý đầu năm nay, Carlsberg tiếp đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đặc biệt nhấn mạnh thị trường Việt Nam.

Trong kỳ, doanh thu Công ty đạt 38.766 triệu DKK (tương đương 276.900 triệu USD), tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu khu vực Đông Nam Á đạt 11.646 triệu DKK, tương đương 1.630 triệu USD.

Báo cáo của Carlsberg cho biết tại châu Á, khối lượng bia bán ra trong kỳ tăng 2,5% (riêng quý 2 tăng 1%), đà tăng được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng ở Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Do khối lượng phát triển cho các loại đồ uống khác giảm 2,1%, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi Campuchia khiến doanh thu toàn châu Á có sự sụt giảm nhẹ.

Riêng thị trường Việt Nam, sản lượng của Carlsberg tại Việt Nam tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi các thương hiệu bia cao cấp của hãng, đặc biệt là 1664 Blanc và Tuborg. Báo cáo nhấn mạnh, nhờ các nước châu Á bao gồm Việt Nam, khối lượng bia Carlsberg cao cấp tăng 24%. Riêng lượng bia Tuborg cao cấp tăng 8%, dòng 1664 Blanc tăng 4%.

“Việt Nam là một trong số thị trường bia lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi tin rằng Việt Nam luôn nắm giữ các cơ hội cho công ty mở rộng hoạt động kinh doanh,” Carlsberg cho biết.

Ảnh: BCTC của Carlsberg.

Ảnh: Báo cáo riêng châu Á của Carlsberg.

Quý trước đó (quý 1/2024), Carlsberg cũng là một trong số những công ty bia hiếm hoi cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu tăng trưởng 6,4% cùng lượng sản phẩm bán ra tăng 2%, trong đó cả 3 thị trường chính đều có cải thiện.

Trong đó, khu vực châu Á (bao gồm Trung Quốc, Lào và Việt Nam) vẫn tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của hãng với sự tăng trưởng 3,1% trong doanh số bán hàng, với doanh thu tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2023, Carlsberg đứng thứ 4 và chiếm 8% thị trường bia Việt Nam, sau Heineken, Sabeco, và Habeco. Tại Việt Nam, Carlsberg có các dòng sản phẩm Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Somersby và thương hiệu chủ đạo Huda.

Chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm, Carlsberg mới đây vừa bổ nhiệm tân CEO sau loạt nỗ lực tăng trưởng dù đối mặt với “cú đấm” nộng đồ cồn, không ít đối thủ bị ảnh hưởng và sụt giảm mạnh.

Không chỉ ra mắt các dòng bia cao cấp, phù hợp với thị hiếu người Việt, Carlsberg cũng thu hút khách hàng thông qua thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024, ông Andrew Khan - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam - khẳng định cam kết mạnh mẽ của công ty đối với phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động sản xuất vào năm 2028.

Ảnh: Ông Andrew Khan - Tân Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam.

Theo ông Andrew, phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của Carlsberg trên toàn cầu và tại Việt Nam. Năm 2022, Tập đoàn Carlsberg đã triển khai chương trình Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), với mục tiêu giảm thiểu phát thải carbon và thúc đẩy các giải pháp bền vững tại các nhà máy bia cũng như trong toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn.

Bao bì bền vững cũng là một ưu tiên quan trọng trong chiến lược của Carlsberg Việt Nam. Công ty hiện đang sử dụng 100% chai có thể tái sử dụng cho tất cả các dòng sản phẩm và đã giảm trọng lượng của lon và nắp chai nhằm tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng. Hơn 90% bao bì thùng carton của công ty được làm từ vật liệu tái chế, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Carlsberg là tập đoàn bia của Đan Mạch với bề dày lịch sử hơn 200 năm với danh mục trên 140 thương hiệu bao gồm bia và các loại thức uống khác. Các nhãn hiệu Carlsberg, Tuborg và Baltika của tập đoàn nổi tiếng khắp châu Âu và trên toàn cầu. Đặc biệt kể từ năm 1976 tới nay, lượng bia Carlsberg và Tuborg xuất khẩu vượt rất xa doanh số bán hàng trong nước.

Carlsberg cũng là Tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam là một trong số những thị trường chiến lược của Carlsberg, khi tập đoàn là một trong những công ty đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào nước ta và xây dựng nhà máy liên doanh tại Hà Nội vào năm 1993. Kể từ năm 2011, Carlsberg chính thức sở hữu nhà máy bia Huế và thương hiệu Huda, xây dựng vị thế của doanh nghiệp tại Việt Nam.