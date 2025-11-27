Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng trên The Jimmy TV, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về lí do trở lại sân khấu sau 2 năm vắng bóng kể từ khi chồng là cố nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời.

Cô nói: "Tôi sợ sức khỏe tôi ngày một yếu, tàn tạ đi. Đến một ngày nào đó tôi sẽ không thể hát nổi nữa.

Bảo Yến

Vì vậy, tôi muốn tranh thủ lúc còn hát được thì làm show này. Trước hết để tôi tạ tình với khán giả. Mấy show trước tôi hát hơi ít nên khán giả trách tôi. Vì thế nên tôi phải cố gắng giữ giọng hát để lần này hát nhiều hơn chút cho khán giả thỏa mãn.

Trong show này, tôi cũng mời Bảo Châu con trai tôi đàn piano hai bài riêng với tôi".

Được biết, mới đây nhất danh ca Bảo Yến đã tổ chức một liveshow riêng. Dù đã ở tuổi gần 70 nhưng nữ danh ca vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn, nội lực, hát quãng trầm đỉnh cao. Cô hát nhạc ngoại rất sung và được nhiều khán giả nhận định không thua gì người bản xứ, phát âm tiếng Anh chuẩn mực, tinh tế, lối hát văn minh, đậm chất Rock.

Bảo Yến được xem là một trong những tượng đài lộng lẫy và quyền lực nhất của làng nhạc Việt thập niên 80 - 90. Sở hữu chất giọng trầm khàn "độc nhất vô nhị", vừa ma mị, quyến rũ lại vừa sang trọng, cô đã tạo nên một dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ.

Bảo Yến trong đêm nhạc mới đây

Không đóng khung ở một thể loại, Bảo Yến thể hiện sự biến hóa tài tình từ những bản rock rực lửa cho đến những giai điệu Bolero, trữ tình da diết như "Chiều hạ vàng" hay "Ở hai đầu nỗi nhớ". Phong cách trình diễn của nữ danh ca luôn toát lên vẻ kiêu sa, đài các, kết hợp cùng kỹ thuật luyến láy mang đậm âm hưởng dân ca Huế rất riêng biệt.

Dù thời gian trôi qua, tiếng hát của Bảo Yến vẫn giữ được sức hút mãnh liệt, được ví như một thứ "men say" làm ngây ngất người nghe ngay từ những nốt đầu tiên. Cô xứng đáng là một huyền thoại sống, biểu tượng cho sự đa tài và nhan sắc rực rỡ một thời của nền tân nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Đỗ Lễ

Tiếp đó, danh ca Bảo Yến tâm sự về kỷ niệm với nhạc sĩ Đỗ Lễ: "Anh Đỗ Lễ ngày đó cũng hay tới nhà tôi tâm sự. Nào là người yêu anh bỏ anh rồi.

Tôi bảo anh đi kiếm người khác đi, anh cũng là nhạc sĩ nổi tiếng mà. Nhưng anh Đỗ Lễ bảo anh yêu sâu đậm lắm, không quên được. Hai đứa anh yêu nhau cũng được 5, 6 năm rồi mà giờ nó bỏ anh đi nên anh buồn lắm.

Tôi khuyên anh Đỗ Lễ cố gắng quên nỗi buồn đó đi. Vậy mà một tháng sau tôi nghe tin anh Đỗ Lễ chết trong phòng tắm. Anh ấy đang tắm thì bị đột quỵ. Tôi nghĩ vì anh ấy buồn quá nên mới suy sụp dẫn tới đột quỵ".