Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại

27-11-2025 - 08:12 AM | Lifestyle

"Tôi sợ sức khỏe tôi ngày một yếu, tàn tạ đi" – Bảo Yến nói.

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng trên The Jimmy TV, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về lí do trở lại sân khấu sau 2 năm vắng bóng kể từ khi chồng là cố nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời.

Cô nói: "Tôi sợ sức khỏe tôi ngày một yếu, tàn tạ đi. Đến một ngày nào đó tôi sẽ không thể hát nổi nữa.

Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại- Ảnh 1.

Bảo Yến

Vì vậy, tôi muốn tranh thủ lúc còn hát được thì làm show này. Trước hết để tôi tạ tình với khán giả. Mấy show trước tôi hát hơi ít nên khán giả trách tôi. Vì thế nên tôi phải cố gắng giữ giọng hát để lần này hát nhiều hơn chút cho khán giả thỏa mãn.

Trong show này, tôi cũng mời Bảo Châu con trai tôi đàn piano hai bài riêng với tôi".

Được biết, mới đây nhất danh ca Bảo Yến đã tổ chức một liveshow riêng. Dù đã ở tuổi gần 70 nhưng nữ danh ca vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn, nội lực, hát quãng trầm đỉnh cao. Cô hát nhạc ngoại rất sung và được nhiều khán giả nhận định không thua gì người bản xứ, phát âm tiếng Anh chuẩn mực, tinh tế, lối hát văn minh, đậm chất Rock.

Bảo Yến được xem là một trong những tượng đài lộng lẫy và quyền lực nhất của làng nhạc Việt thập niên 80 - 90. Sở hữu chất giọng trầm khàn "độc nhất vô nhị", vừa ma mị, quyến rũ lại vừa sang trọng, cô đã tạo nên một dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ.

Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại- Ảnh 2.

Bảo Yến trong đêm nhạc mới đây

Không đóng khung ở một thể loại, Bảo Yến thể hiện sự biến hóa tài tình từ những bản rock rực lửa cho đến những giai điệu Bolero, trữ tình da diết như "Chiều hạ vàng" hay "Ở hai đầu nỗi nhớ". Phong cách trình diễn của nữ danh ca luôn toát lên vẻ kiêu sa, đài các, kết hợp cùng kỹ thuật luyến láy mang đậm âm hưởng dân ca Huế rất riêng biệt.

Dù thời gian trôi qua, tiếng hát của Bảo Yến vẫn giữ được sức hút mãnh liệt, được ví như một thứ "men say" làm ngây ngất người nghe ngay từ những nốt đầu tiên. Cô xứng đáng là một huyền thoại sống, biểu tượng cho sự đa tài và nhan sắc rực rỡ một thời của nền tân nhạc Việt Nam.

Danh ca Bảo Yến nói thật tình hình sức khỏe hiện tại- Ảnh 3.

Nhạc sĩ Đỗ Lễ

Tiếp đó, danh ca Bảo Yến tâm sự về kỷ niệm với nhạc sĩ Đỗ Lễ: "Anh Đỗ Lễ ngày đó cũng hay tới nhà tôi tâm sự. Nào là người yêu anh bỏ anh rồi.

Tôi bảo anh đi kiếm người khác đi, anh cũng là nhạc sĩ nổi tiếng mà. Nhưng anh Đỗ Lễ bảo anh yêu sâu đậm lắm, không quên được. Hai đứa anh yêu nhau cũng được 5, 6 năm rồi mà giờ nó bỏ anh đi nên anh buồn lắm.

Tôi khuyên anh Đỗ Lễ cố gắng quên nỗi buồn đó đi. Vậy mà một tháng sau tôi nghe tin anh Đỗ Lễ chết trong phòng tắm. Anh ấy đang tắm thì bị đột quỵ. Tôi nghĩ vì anh ấy buồn quá nên mới suy sụp dẫn tới đột quỵ".

Chuyện tình mặn nồng hơn 40 năm của danh ca Bảo Yến và nỗi đau khi nhìn chồng dần qua đời trong vòng tay

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Danh ca Bảo Yến

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới Nổi bật

Phụ nữ Pháp đang mê mẩn trang phục màu nâu, mix đồ sang thế này không tham khảo quá phí

Phụ nữ Pháp đang mê mẩn trang phục màu nâu, mix đồ sang thế này không tham khảo quá phí Nổi bật

Cuộc sống hôn nhân của trung vệ Bùi Tiến Dũng và giám đốc khách sạn sau 4 năm

Cuộc sống hôn nhân của trung vệ Bùi Tiến Dũng và giám đốc khách sạn sau 4 năm

07:30 , 27/11/2025
Lương 31 triệu, tiết kiệm 20 triệu: Còn 11 triệu tiêu mãi không hết!

Lương 31 triệu, tiết kiệm 20 triệu: Còn 11 triệu tiêu mãi không hết!

06:05 , 27/11/2025
Khách Tây thử loại gia vị nặng mùi, chính nhiều người Việt cũng không thích, thốt lên: "Nó ngon làm sao!"

Khách Tây thử loại gia vị nặng mùi, chính nhiều người Việt cũng không thích, thốt lên: "Nó ngon làm sao!"

00:15 , 27/11/2025
45 tuổi trở đi: Ai tách sớm 5 khoản tiền này đều sống nhàn hơn khi về già

45 tuổi trở đi: Ai tách sớm 5 khoản tiền này đều sống nhàn hơn khi về già

23:15 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên