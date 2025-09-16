Cuộc đời thăng trầm của bác sĩ Hoa Súng trong 'Gặp nhau cuối tuần'

Gặp nhau cuối tuần phát sóng năm 2000 và được xem như món ăn tinh thần hàng đầu của khán giả truyền hình. Đây chính bệ phóng cho nhiều tên tuổi sân khấu hài tỏa sáng.

Trong khi các nghệ sĩ hóa thân nhiều vai theo từng kịch bản khác nhau thì "bác sĩ Hoa Súng" là nhân vật xuyên suốt và có chuyên mục riêng trong chương trình. Hình ảnh một bác sĩ gầy gò nhưng sở hữu chiếc kim tiêm rất to, có thể chữa bách bệnh để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Vai diễn đặc biệt này do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đảm nhận. Được biết, cái tên "bác sĩ Hoa Súng" do chính nhà thơ chọn vì được lấy từ tên loài hoa ông yêu thích.

Vai diễn bác sĩ Hoa Súng được xem là dấu ấn của "Gặp nhau cuối tuần".

Tại một buổi tọa đàm năm 2019, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cho biết phần ghi hình ở bên ngoài đơn giản vì có sẵn kịch bản. Tuy nhiên, phần khám bệnh trên sân khấu khiến ông nhiều lúc toát mồ hôi. Thông thường, chỉ một phần ba câu hỏi có trước, còn lại do ông tự ứng biến.

Dù không phải là dân diễn xuất chuyên nghiệp nhưng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có lối diễn thông minh, hóm hỉnh và hồn nhiên. Đây cũng chính là lý do ông được yêu mến.

Sinh năm 1952 tại Hà Nội, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là con đầu lòng của nhạc sĩ Hoàng Giác. Năm 1971, khi đang học dở Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông nhập ngũ. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học và đến năm 1981 làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Hoàng Nhuận Cầm chuyển sang làm việc cho Đài Truyền hình Việt Nam trong một thời gian ngắn rồi quay trở lại Hãng Phim truyện Việt Nam năm 2005.

Nhiều bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm mà phần lớn là thơ tình được các bạn đọc trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh, sinh viên yêu thích vì nó gắn với những kỷ niệm của tuổi trẻ, tình yêu với một giọng thơ trẻ trung, sôi nổi như Chiếc lá buổi đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu,...

Hoàng Nhuận Cầm có sự nghiệp vẻ vang.

Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim và từng tham gia đóng phim. Hoàng Nhuận Cầm đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 1972-1973, Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1993 với tập thơ Xúc xắc mùa thu.

Riêng lĩnh vực biên kịch, cả ba bộ phim truyện nhựa ông chắp bút kịch bản gồm Mùi cỏ cháy, Đêm hội Long Trì và Hà Nội mùa đông năm 46 đều đoạt nhiều giải thưởng lớn.

Bên cạnh tài năng thơ ca, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cũng từng chịu tiếng đào hoa. Ít người biết rằng, "bác sĩ Hoa Súng" có tới 3 đời vợ, 4 người con và người vợ nào cũng đều tài năng. Trong đó, người vợ thứ 3 là nữ diễn viên nổi tiếng một thời Điệp Vân. Tuy nhiên cuối cùng tất cả đều lỡ dở.

Dù không có hôn nhân viên mãn, ông vẫn được những người phụ nữ từng đầu gối tay ấp hết lòng quý mến, khâm phục.

Hoàng Nhuận Cầm từng trải lòng: “Tôi nghĩ cái số tôi như vậy. Tình yêu cũng như thơ ca, không ép buộc được đâu. Khi gọi, nó không đến nhưng khi đuổi, nó không chịu đi. Bằng kinh nghiệm làm thơ của riêng mình, tôi thấy những bài thơ hay thường ra đời trong hoàn cảnh chẳng thơ chút nào, nếu không muốn nói là bi kịch”.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời ở tuổi 69.

Ngày 20/4/2021, Hoàng Nhuận Cầm qua đời ở tuổi 69. Khi người thân về đến nhà, ông đã mất. Gia đình không tiết lộ nguyên nhân nhưng cho biết ông mắc bệnh phổi nhiều năm nay. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Theo chia sẻ của người thân, những năm tháng cuối đời, Hoàng Nhuận Cầm sống một mình trong căn phòng tập thể cũ ở Hà Nội. Ông bỏ hẳn rượu bia, chỉ uống trà thường xuyên và đôi khi vẫn hút thuốc lào, mặc cho những cơn ho rũ rượi kéo đến.

Trong cô đơn, ông vẫn miệt mài sáng tạo, đắm say với chữ nghĩa thơ ca. Vì thế sau nhiều năm ra đo, những áng thơ của ông vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của mọi người.