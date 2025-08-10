Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh hài chấm dứt mối quan hệ cha con với con riêng vợ cũ

10-08-2025 - 06:05 AM | Lifestyle

Danh hài Hàn Quốc Kim Byung-man đã thắng vụ kiện hủy bỏ việc nhận con nuôi với con riêng của vợ cũ, chấm dứt mối quan hệ cha con.

Theo Dispatch và các nguồn tin khác, Tòa án Gia đình Seoul ra phán quyết chấp nhận đơn xin hủy bỏ việc nhận con nuôi của Kim Byung-man. Trước đó, con gái nuôi cũ đã đệ đơn cáo buộc ông dường như đã có hai con với một phụ nữ trước khi ly hôn mẹ cô. Đơn kiện cho rằng hai đứa trẻ có thể là con ngoài giá thú, yêu cầu tòa ra lệnh xét nghiệm ADN.

Kim Byung-man kết thúc mối quan hệ với vợ cũ và cả con nuôi vốn là con gái riêng của vợ cũ

Đáp lại, Kim Byung-man thừa nhận ông có hai con với hôn thê nhưng lập luận rằng mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu sau khi cuộc hôn nhân trước của ông tan vỡ.

"Lời buộc tội không đúng sự thật của con gái nuôi cũ là một hành vi sai trái nghiêm trọng" - phía nam nghệ sĩ hài tuyên bố.

Kim Byung-man đăng ký kết hôn lần đầu vào năm 2010 với một phụ nữ hơn ông 7 tuổi. Thời điểm đó, ông cưới vợ lần đầu còn vợ ông đã từng có một đời chồng và một con gái. Kim Byung-man nhận nuôi con gái riêng của vợ là con hợp pháp, ghi tên cô vào sổ hộ khẩu, trao các quyền hợp pháp tương đương con ruột.

Kim Byung-man trước đó đã nhiều lần nộp đơn xin hủy quan hệ với con nuôi nhưng bị tòa bác bỏ

Cặp đôi chung sống với nhau nhiều năm trước khi ly hôn do rạn nứt không thể hòa giải. Tòa phân tài sản theo tỉ lệ 75% cho Kim Byung-man và 25% cho vợ cũ, kèm theo yêu cầu vợ cũ hoàn trả số tiền lớn. Người vợ cũ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn nhưng đều bị bác bỏ, cả hai hoàn tất hồ sơ ly hôn vào tháng 9-2023.

Kim Byung-man sau đó nhiều lần nộp đơn xin hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với con gái riêng vợ cũ nhưng phần lớn bị tòa bác bỏ.

Kim Byung-man hiện sống cùng hôn thê và hai con. Ông dự định tái hôn ngày 20-9.

Danh hài Kim Byung-man là thành viên trụ cột của chương trình sinh tồn nổi tiếng "Law Of The Jungle" tại Hàn Quốc.

Em trai danh hài đình đám tuổi thơ bị đánh đập, U70 vẫn miệt mài với nghệ thuật

Theo Minh Khuê

NLĐ

