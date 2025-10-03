Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước

Tối 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết: Trên cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại Cục CSGT, ghi nhận 10 phường, có người vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) nhiều nhất trên toàn quốc từ 1/7 - 1/9.

Một trường hợp vi phạm giao thông trên đường Phạm Văn Bạch (Ảnh: Cục CSGT)

Danh sách 10 phường gồm:

Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên: 2.189 trường hợp vi phạm;

Phường Mạo Khê Quảng Ninh: 1.768 trường hợp vi phạm;

Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh: 1.609 trường hợp vi phạm;

Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng: 1.558 trường hợp vi phạm;

Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai: 1.482 trường hợp vi phạm;

Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: 1.478 trường hợp vi phạm;

Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.467 trường hợp vi phạm;

Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.466 trường hợp vi phạm;

Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.437 trường hợp vi phạm;

Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.428 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.