Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước

03-10-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Các trường hợp vi phạm được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Tối 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết: Trên cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại Cục CSGT, ghi nhận 10 phường, có người vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) nhiều nhất trên toàn quốc từ 1/7 - 1/9.

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước- Ảnh 1.

Một trường hợp vi phạm giao thông trên đường Phạm Văn Bạch (Ảnh: Cục CSGT)

Danh sách 10 phường gồm:

Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên: 2.189 trường hợp vi phạm;

Phường Mạo Khê Quảng Ninh: 1.768 trường hợp vi phạm;

Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh: 1.609 trường hợp vi phạm;

Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng: 1.558 trường hợp vi phạm;

Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai: 1.482 trường hợp vi phạm;

Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: 1.478 trường hợp vi phạm;

Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.467 trường hợp vi phạm;

Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.466 trường hợp vi phạm;

Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.437 trường hợp vi phạm;

Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.428 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức

Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026: Công chức, viên chức nghỉ 9 ngày Nổi bật

Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

06:19 , 03/10/2025
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình

Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình

20:46 , 02/10/2025
Người dân phát hiện lái xe cứu hộ trèo qua dải phân cách cứng, lập tức báo cho Cục CSGT

Người dân phát hiện lái xe cứu hộ trèo qua dải phân cách cứng, lập tức báo cho Cục CSGT

20:41 , 02/10/2025
Tạm giữ Lương Thị Thùy sinh năm 2002

Tạm giữ Lương Thị Thùy sinh năm 2002

19:59 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên