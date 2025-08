Danh sách 11 dự án tại Đà Nẵng bị thanh tra

Theo đó, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra 5 dự án và Thanh tra thành phố thực hiện thanh tra 6 dự án.

Cụ thể danh mục 5 dự án do Thanh tra Chính phủ thực hiện tại Đà Nẵng gồm:

6 dự án do thanh tra địa phương thực hiện, bao gồm:

Đợt thanh tra này tập trung vào các dự án có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài, có dấu hiệu vướng mắc pháp lý hoặc nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Theo kế hoạch, cơ quan thanh tra sẽ rà soát toàn diện quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất... nhằm làm rõ nguyên nhân tồn đọng và kiến nghị giải pháp xử lý.

Trong 898 dự án thuộc diện thanh tra năm 2025, nhóm bất động sản nhà ở chiếm tỷ trọng lớn. Có 145 dự án do Thanh tra chính phủ trực tiếp thanh tra, 3 dự án do Thanh tra Bộ Quốc phòng thực hiện, chủ yếu thuộc các địa phương trọng điểm và dự án lớn do bộ ngành quản lý. Bên cạnh đó, 750 dự án còn lại thuộc diện thanh tra cấp tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo Thanh tra chính phủ, đây được xem là một trong những đợt thanh tra diện rộng trong nhiều năm, kỳ vọng sẽ làm rõ nguyên nhân chậm trễ, sai phạm nếu có và kiến nghị giải pháp khắc phục, nhằm đưa các dự án nhanh chóng đi vào thực tế, tránh lãng phí tài nguyên và đất đai.