Danh sách 18 nhà thuốc bị xử phạt hàng trăm triệu đồng vì bán sản phẩm chưa được cấp phép, thuốc hết hạn sử dụng

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, bị xử phạt từ ngày 1 đến 15/11. Danh sách ghi nhận 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh dược - mỹ phẩm bị xử phạt, mức phạt từ 4 triệu đến 140 triệu đồng tùy tình trạng vi phạm.

Theo đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì) bị phạt 140 triệu đồng, kèm theo hai hình phạt bổ sung, gồm đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm tối đa 24 tháng và đình chỉ kinh doanh mỹ phẩm 4,5 tháng. Doanh nghiệp này sản xuất mỹ phẩm khi chưa đủ điều kiện và đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa được cấp phiếu công bố.

Nhà thuốc Bảo Minh Châu bị phạt 36,5 triệu đồng

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang (110 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ), bị phạt 108 triệu đồng vì để lẫn thuốc với thực phẩm và vật dụng sinh hoạt, không cách ly thuốc hết hạn hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, bán thuốc kê đơn không đơn. Đơn vị này còn bị buộc tiêu hủy 7 mặt hàng thuốc không chứng minh được nguồn gốc.

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Khang (23 Đường 783A Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 100 triệu đồng, đồng thời người phụ trách chuyên môn là Nguyễn Trần Hương Lan bị tước chứng chỉ hành nghề trong 4,5 tháng do kinh doanh thuốc sai địa điểm ghi trong giấy chứng nhận.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Thương mại Hương Diệu (Gian E6, Trung tâm Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, Số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng), bị phạt 35 triệu đồng vì bảo quản thuốc sai quy định, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc; Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long (83/4B Quang Trung, phường Thông Tây Hội) bị phạt 30 triệu đồng vì mua bán thuốc sai phạm vi kinh doanh.

Lỗi xử phạt nhà thuốc vuông tròn

Ở nhóm nhà thuốc, các lỗi xuất hiện lặp lại ở nhiều cơ sở như người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong giờ hoạt động, bán thuốc kê đơn khi không có đơn, bảo quản thuốc sai điều kiện, để lẫn thuốc với mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, hoặc không cách ly thuốc hết hạn, thuốc không rõ nguồn gốc.

Trong đó, Nhà thuốc Hồng Châu 2 (E8/6D Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc) bị phạt nặng nhất với 51 triệu đồng với 6 lỗi vi phạm gồm: người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong giờ hoạt động, bán thuốc kê đơn khi không có đơn, bảo quản thuốc sai điều kiện, để lẫn thuốc với mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, không thực hiện báo cáo theo quy định, kho bảo quản không đúng quy định.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Tròn Vuông (282 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM) bị xử phạt 36,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc;

Chi tiết lỗi xử phạt nhà thuốc Bảo Minh Châu

Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Một số cơ sở khác cũng ghi nhận mức phạt đáng chú ý với các lỗi tương tự là nhà thuốc Long Á Châu 1 (443B Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa) bị phạt 32,5 triệu đồng, nhà thuốc Minh Ánh (197 Nguyễn Tư Giản, phường An Hội Tây) bị phạt 39,5 triệu đồng), nhà thuốc Bảo Minh Châu (151B TX25, Tổ 29, KP2, phường Thới An) bị phạt 36,5 triệu đồng, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Trung Sơn Alpha - Nhà thuốc Trung Sơn (819-821, Đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng) bị phạt 23 triệu đồng.

Danh sách xử phạt còn có Nhà thuốc tây Đức Tâm (1603/1D Vườn Lài, phường An Phú Đông), Nhà thuốc tây Phước Hiệp (15/1E đường Trung Mỹ, ấp Mới 2, xã Bà Điểm), Hộ kinh doanh Ngọc Châu 68 (11C đường Láng The, ấp 2, xã Phú Hòa Đông), Nhà thuốc Trúc Anh 6 (66A Gò Cát, khu phố 4, phường Long Trường), Nhà thuốc Thiên Phương (101 Tam Đa, khu phố Tam Đa, phường Long Phước), Nhà thuốc Huỳnh Dược 1 (170A Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm) và Nhà thuốc Minh Châu 6 (364 Tô Ký, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây).

Các cơ sở này bị xử phạt từ 4 triệu đến 21,5 triệu đồng với các sai phạm như: người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong giờ hoạt động, bán thuốc kê đơn khi không có đơn, bảo quản thuốc sai quy định.

Theo Phòng Kiểm tra - Pháp chế, các cơ sở có hành vi kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc hoặc bảo quản sai quy định đều bị buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Danh sách vi phạm được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành Y tế TP.HCM để người dân và cơ quan chức năng dễ dàng tra cứu, đồng thời nhằm tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh dược - mỹ phẩm trên địa bàn.