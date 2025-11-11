Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuần từ 2-9/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và ra quyết định xử phạt đối với 395 xe vi phạm an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Ninh, trong số 395 xe vi phạm có 331 xe ô tô và 64 xe mô tô vi phạm các lỗi như: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; rẽ trái nơi có biển cấm; chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách vi phạm như sau:

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 30K-716.41; 99A-636.46; 34H-064.22; 99A-734.42; 20A-926.98; 99A-353.46; 99A-538.82; 99A-581.26; 99D-002.59; 29A-701.26; 30K-707.43; 99A-242.06; 99A-156.17; 99A-795.85; 99A-488.76; 98C-353.85; 98C-146.24; 98A-465.08; 99A-244.19; 98A-353.64; 12A-006.45; 98A-233.03; 98A-299.01; 29H-228.74; 98A-702.68; 30G-980.24; 98B-159.53; 98A-099.39; 98A-120.68; 98A-509.22; 99F-001.80; 98A-232.81; 98A-853.01; 98A-789.10; 98C-184.45; 98A-538.40; 98C-371.51; 98A-192.96; 98A-623.18; 98A-223.34; 98A-837.73; 98A-333.75.

Danh sách 395 xe bị phạt nguội tuần đầu tháng 11 ở Bắc Ninh- Ảnh 1.

Ô tô vượt đèn đỏ tại ngã tư Lý Thái Tổ - Huyền Quang, Bắc Ninh.

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường :20A-363.95; 30H-045.65; 99A-724.02; 98E-007.18; 29B-611.48; 30A-185.65; 99LD-024.06; 36A-745.98; 30H-212.55; 99B-104.14; 98H-068.01; 99A-657.64; 29A-669.89; 12C-131.20; 99E-005.90; 99A-577.00; 99A-463.82; 99C-132.19; 99H-072.10; 98A-397.60; 12A-247.11; 30L-881.12; 99C-010.59; 99A-572.25; 99C-176.40; 99A-248.76; 30G-976.29; 15A-922.10; 34A-029.39; 99A-761.96; 99C-181.03; 99A-610.56; 99D-010.59; 99A-422.02; 30E-623.88; 51E-053.66; 99A-343.36; 99A-355.79; 89H-037.56; 99A-482.67; 99A-554.65; 99A-441.12; 29D-096.58; 99C-245.90; 12A-097.40; 99A-332.03; 99H-033.23; 98A-560.64; 99A-744.87; 99A-991.34; 30G-929.30; 29D-520.24; 29LD-316.52; 99A-362.06; 30G-624.33; 29C-550.65; 99C-136.60; 30F-717.11; 99A-864.71; 99A-107.21; 99A-334.72; 29B-068.24; 29B-171.15; 99A-450.13; 99A-832.81; 29H-991.20; 99A-165.48; 99A-310.50; 29F-040.14; 99A-160.63; 34A-582.66; 99C-169.66; 99A-637.87; 30M-319.86; 99A-573.19; 29K-274.10; 29B-401.51; 98A_51719; 98A_34428; 29A_87299; 98A_96505; 98A_47767; 98A_51654; 98C_32533; 30L_6534; 20L_7894; 20A_39743; 99B_12867; 98A_03855; 98A_19286; 98A_35169; 98A_63958; 98A_76707; 98C_32603; 30A_87991; 98A_25973; 29A_29395; 98A_34117; 30L_6797; 36C_41949; 98B_07873; 98H_04501; 98A_22811; 98A_56629; 98B_01464; 98A_79506; 98LD_00999; 98A_78376; 88C_03186; 98C_27907; 98A_71429; 98A_42691; 99A_61662; 98A_07380; 98A_06725; 34M_1941; 98A_46948; 98B_10749; 30H_50232; 98A_06913; 98A_62703; 98A_50323; 30E_83838; 98H_07984; 98A_00876; 98A_83253; 98A_76157; 98A_34218; 29A_85396; 98A_92885; 29A_85925; 28A_02760; 98A_35710; 98A_81428; 98A_08202; 98C_32603; 99A_67427; 30A_11519; 98A_66823; 98D_01344; 98A_63958; 98A_12840; 12H_00513; 98A_71878; 98A_81356; 98A_57961; 98A_22580; 98A_54072; 29C_67599; 29A_93712; 98C_06581; 98A_86490; 98C_32769; 98A_59897; 28A_02760; 30E_34070; 98A_63828; 98A_69952; 98A_75463; 12A_33907; 98A_10961; 14A_21517; 30E_25103; 98D_00566; 98A_16764; 98A_79129.

Danh sách 395 xe bị phạt nguội tuần đầu tháng 11 ở Bắc Ninh- Ảnh 2.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 98B-017.17; 99C-295.03; 99A-447.43; 18H-029.88; 20C-068.65; 29D-582.88; 29E-354.96; 29H-093.54; 29H-336.79; 29H-886.88; 30L-068.78; 30L-426.97; 30A-668.99; 89H-044.27; 98A-515.01; 98A-523.96; 98A-601.59; 98A-818.40; 98A-863.56; 98B-162.60; 98F-009.78; 99A-347.37; 99A-486.41; 99A-840.26; 99B-088.04; 14A-096.19; 30G-113.06; 30G-118.30; 30M-460.34; 88E-010.36; 98H-024.42; 99A-159.43; 99A-174.85; 99A-351.81; 99H-046.52; 99LD-032.49; 14H-074.96; 15K-055.08; 29D-553.53; 29E-314.47; 29E-406.04; 29H-059.41; 29H-124.43; 29H-424.72; 29H-730.97; 29H-850.37; 29H-896.54; 29K-036.47; 29K-131.80; 30A-064.99; 30E-282.25; 30E-391.25; 30E-688.81; 30F-010.44; 30F-114.25; 30F-199.19; 30F-522.77; 30F-591.69; 30F-737.31; 30F-744.57; 30F-949.13; 30G-005.03; 30G-673.84; 30G-896.70; 30H-278.26; 30H-611.65; 30K-186.00; 30K-257.15; 30L-230.30; 30L-709.26; 30M-135.47; 34A-276.26; 34A-437.39; 34C-234.66; 36H-163.47; 89A-606.48; 89C-314.81; 89H-098.36; 90A-191.67; 98A-173.99; 99A-240.16; 99A-339.51; 99A-651.71; 99A-905.14; 99A-907.20; 99A-909.60; 99C-166.14; 98A-12063.

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái : 98A_68902; 98A_58701; 98A_50017; 98A_15920; 35A_07187; 17A_45517; 98A_85117; 98A_28982; 98A_90654; 99A_34293; 98A_58672; 98A_98866; 89A_17918; 99A_91378; 2A_06896; 98A_98866; 98A_29999; 19C_17146; 98A_24879; 29K_19393; 98A_31434; 98A_50088.

Danh sách 395 xe bị phạt nguội tuần đầu tháng 11 ở Bắc Ninh- Ảnh 3.

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt.

Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 30H_59214; 98A_35747; 98A_84818; 98A_33538; 30A_05644; 30G_85432; 98A_78906; 36H_07163; 20A_26958; 29D_01022; 98C_16582; 99A_77348; 98A_46696; 98A_41820.

Mô tô chạy quá tốc độ quy định: 22FA-057.42; 36K5-234.48; 37G1-218.24; 98K1-355.45; 99G1-239.05; 12X1-210.60; 21CA-032.85; 21CA-075.88; 25T1-210.44; 36AU-031.44; 36K5-341.27; 88H1-3709; 97AE-003.16; 98B3-470.68; 99C1-010.08; 99C1-447.19; 99E1-260.38; 99F1-565.32; 28G1-27216; 12SA-0397; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98C1-288.56; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AF-02423; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865; 12V1-044.11; 12AA-632.30; 29C1-045.26; 12HA-086.92.

Mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 99AA-796.31; 28H1-587.17; 99AA-262.43; 99B1-176.56; 98AA_07579; 98B2_06045; 98B2_94801; 98D1_99696; 98MĐ1_12669; 98B1_51241; 98B1_05678; 98B1_56215; 98B3_11754.

Khi đến nộp phạt, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Văn Chương/VTC News

VTC News

