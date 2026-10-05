Danh sách 7 đồ uống tốt nhất cho gan trong mắt bác sĩ: Đứng đầu không phải trà xanh, không ai ngờ tới!

Tình trạng của gan đóng vai trò sống còn đối với quá trình chuyển hóa, lọc độc tố và duy trì sự sống. Tuy nhiên, lối sống hiện đại với thức ăn nhanh, chế độ ăn nhiều đường fructose cùng thói quen tiêu thụ rượu bia đang âm thầm đẩy lá gan vào thế quá tải. Khi chất béo dư thừa tích tụ dai dẳng tại các tế bào gan, chúng sẽ khởi phát phản ứng viêm mãn tính, dần tiến triển thành bệnh gan nhiễm mỡ, xơ gan hay nghiêm trọng hơn là ung thư gan.

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Nhắc đến các loại nước uống thải độc và bảo vệ gan, phần lớn chúng ta thường nghĩ ngay đến trà xanh nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Thế nhưng, bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa và Gan mật tụy Joseph Salhab (Mỹ) lại đưa ra danh sách những đồ khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt là khi vị trí quán quân không thuộc về trà xanh hay cà phê, mà gọi tên một thức uống siêu giàu chất xơ và lợi khuẩn, giá còn chẳng đắt đỏ hay "khiếm có khó tìm":

1. Nước hạt chia

Xếp ở vị trí đầu tiên nhưng ít ai ngờ tới chính là nước hạt chia. Nhiều người chỉ coi hạt chia là loại hạt ăn kèm sinh tố, nhưng bác sĩ Joseph Salhab chỉ ra rằng đây lại là "trợ thủ" đắc lực nhất cho lá gan nhờ hàm lượng magiê và chất xơ hòa tan cực cao, hỗ trợ hiệu quả cho các bệnh lý chuyển hóa ở gan.

Khi ngâm khoảng 1/4 cốc hạt chia vào 250ml nước, hạt chia sẽ nở ra và tạo thành lớp gel có khả năng hấp thụ lượng nước gấp 27 lần trọng lượng của chúng. Khi đi vào đường tiêu hóa, lớp gel chất xơ này hoạt động như một chiếc "chổi sinh học" giúp cuốn trôi các độc tố gây viêm ra ngoài. Bác sĩ gợi ý bạn có thể pha chế theo phong cách "chia fresca": thêm vài lát dưa chuột để tăng độ ẩm và vắt thêm chanh để bổ sung vitamin C, giúp kích hoạt hệ thống chống oxy hóa nội sinh bảo vệ màng tế bào gan.

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2. Sinh tố kefir quả mọng

Kefir là loại thức uống lên men giàu vi khuẩn có lợi với mật độ lợi khuẩn đa dạng hơn hẳn so với sữa chua thông thường. Lượng probiotic phong phú trong kefir giúp củng cố sức khỏe đường ruột, từ đó làm giảm các phản ứng viêm tại gan thông qua cơ chế tác động của "trục gan - ruột".

"Khi kết hợp kefir cùng các loại quả mọng như dâu tây, việt quất hay mâm xôi, cơ thể được bổ sung thêm nhóm chất chống oxy hóa anthocyanin. Các nghiên cứu lâm sàng chứng minh anthocyanin có khả năng giảm thiểu tình trạng căng thẳng oxy hóa tại các tế bào gan một cách rõ rệt", bác sĩ Joseph Salhab nói.

3. Nước ép lựu và gừng

Trái ngược với các loại nước ép trái cây chứa hàm lượng đường fructose cao dễ gây tích mỡ gan, lựu và các loại quả mọng nằm trong nhóm trái cây chứa lượng đường tự nhiên rất thấp.

Quả lựu giàu polyphenol, hợp chất tự nhiên có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid và hạn chế lắng đọng mỡ dư thừa. Trong khi đó, củ gừng bổ sung các hoạt chất chống viêm mạnh mẽ. Nhiều khảo sát y khoa cho thấy việc sử dụng gừng thường xuyên giúp cải thiện đáng kể các chỉ số men gan và giảm triệu chứng ở bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

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4. Cà phê mix với cacao

Cà phê từ lâu đã được khoa học chứng minh về hiệu quả cải thiện sức khỏe lá gan, giúp giảm nguy cơ tiến triển thành xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan ở những người có tiền sử bệnh gan mãn tính.

Bác sĩ Joseph Salhab khuyên nên thêm một thìa bột cacao nguyên chất vào ly cà phê buổi sáng. Cacao bổ sung hàm lượng flavanol cao (đặc biệt là epicatechin), mang lại tác dụng kháng viêm và tăng cường lưu thông máu nội mô đến nuôi dưỡng các tế bào gan.

5. Nước ép dưa hấu kết hợp với gừng

Dưa hấu là loại quả có khả năng cấp nước tức thì cho cơ thể, đồng thời là nguồn cung cấp citrulline tự nhiên. Hợp chất citrulline tham gia vào quá trình sản sinh nitric oxide, lf một loại khí nội sinh có tác dụng làm thư giãn và giãn nở các mạch máu.

Bắc sĩ Joseph Salhab giải thích: "Nhờ mạch máu được lưu thông tốt hơn, lượng máu, oxy và các dưỡng chất thiết yếu sẽ được vận chuyển dồi dào đến để nuôi dưỡng lá gan cùng các cơ quan nội tạng quan trọng khác. Sự kết hợp giữa dưa hấu và tính ấm chống viêm của gừng tạo nên công thức giải nhiệt và bảo vệ gan hiệu quả".

6. Trà xanh với mật ong

Dù không đứng ở vị trí số 1 như nhiều người lầm tưởng, trà xanh vẫn là thức uống kinh điển cực tốt cho gan nhờ chứa hàm lượng catechin cao, nổi bật nhất là epigallocatechin gallate (EGCG).

Một nghiên cứu công bố năm 2013 trên nhóm bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cho thấy, việc duy trì uống trà xanh chứa catechin mật độ cao giúp giảm đáng kể mức độ mỡ tích tụ và chỉ số viêm tại gan. Khi kết hợp cùng một thìa mật ong nguyên chất, các polyphenol trong mật ong sẽ hỗ trợ củng cố thêm màng tế bào gan trước sự tấn công của các gốc tự do.

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7. Trà đen với bạc hà

Trà đen chứa hàm lượng theaflavins phong phú. Hoạt chất này được các công trình nghiên cứu trên tạp chí Molecules đánh giá cao nhờ khả năng hạ đường huyết, giảm tích tụ chất béo và kháng viêm hiệu quả.

Khi kết hợp trà đen với vài lá bạc hà tươi, thức uống được tăng cường thêm các hợp chất phenolic tự nhiên. Sự phối hợp này không chỉ nâng cao hiệu quả giải độc cho gan mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Bên cạnh việc chủ động bổ sung các loại thức uống lành mạnh này, bác sĩ Joseph Salhab nhắc mỗi người cần duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, tập luyện thể thao đều đặn và thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi sát sao chức năng gan.

Nguồn và ảnh: Best Life, Top 1 Health