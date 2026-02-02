Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn bộ thông tin vi phạm của 110 phương tiện đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý phạt nguội theo Nghị định 168.

Trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 31/1 đến 12h00 ngày 1/2/2026), hệ thống camera AI ghi nhận 110 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm của người điều khiển xe gắn máy.

Cụ thể, nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 69 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 30 trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tại khu vực đường Lê Văn Lương, camera cũng ghi nhận 01 trường hợp đi sai làn đường quy định

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), có 10 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 31-01-2026 21:25:35 29C44156 Vàng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2 31-01-2026 19:28:36 29D23483 Trắng Ô tô khách Không thắt dây đai an toàn
3 31-01-2026 17:57:36 29E11550 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
4 31-01-2026 22:00:01 29H00896 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
5 31-01-2026 10:54:31 29H34981 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 31-01-2026 23:21:44 29H43260 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
7 31-01-2026 19:19:20 29H71748 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
8 31-01-2026 12:18:58 30G66466 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn tại các vị trí có ttrang bị dây AT
9 31-01-2026 22:57:02 30K09315 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
10 31-01-2026 23:37:13 81H02256 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
11 01-02-2026 06:49:04 29V42716 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 01-02-2026 06:48:57 36K523615 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 01-02-2026 06:37:55 29P57813 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 01-02-2026 05:57:05 17AB14691 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 01-02-2026 02:41:56 29L513369 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 31-01-2026 19:10:55 30Z52450 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 31-01-2026 18:32:12 29D174488 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 31-01-2026 18:20:57 30F26349 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 31-01-2026 18:13:03 29F111430 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 31-01-2026 18:02:08 29Y83208 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 31-01-2026 17:50:40 29AB29145 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 31-01-2026 17:50:38 17B337142 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 31-01-2026 17:31:31 18P96335 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 31-01-2026 17:17:20 19L126685 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 31-01-2026 17:06:33 29AC88859 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 31-01-2026 17:00:48 88H132510 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 31-01-2026 16:47:24 29BN00695 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 31-01-2026 16:43:36 29F95897 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
29 31-01-2026 16:30:11 29P188505 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
30 31-01-2026 15:48:01 36B223121 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
31 31-01-2026 15:45:17 19K148077 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 31-01-2026 15:18:25 29AE50316 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 31-01-2026 15:18:25 29E234568 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 31-01-2026 15:14:52 36B658454 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 31-01-2026 15:12:42 29H151161 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 31-01-2026 14:43:56 29V363554 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 31-01-2026 14:24:48 29P105679 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 31-01-2026 14:19:50 29E187353 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 31-01-2026 14:19:50 70G176440 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 31-01-2026 14:19:23 29U70509 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 31-01-2026 13:53:01 29D168815 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 31-01-2026 12:59:04 17B627688 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 31-01-2026 12:44:01 90B244064 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 31-01-2026 12:24:50 29AK03175 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 31-01-2026 12:18:17 29H210222 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 31-01-2026 12:03:13 29AG09047 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 31-01-2026 11:40:41 29AC57797 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 31-01-2026 11:31:10 29S188149 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 31-01-2026 11:31:10 98B388934 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 31-01-2026 11:30:43 29H26990 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
51 31-01-2026 11:26:32 29H104710 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
52 31-01-2026 11:23:29 17B333950 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
53 31-01-2026 11:21:33 97F92909 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
54 31-01-2026 11:21:31 29G196876 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
55 31-01-2026 11:13:18 38K159817 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
56 31-01-2026 11:11:30 29C101423 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
57 31-01-2026 11:08:11 29E298516 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
58 31-01-2026 11:08:10 17B843353 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
59 31-01-2026 10:57:46 36K00973 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ
60 31-01-2026 10:56:36 20F163863 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
61 31-01-2026 10:55:56 29P145618 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
62 31-01-2026 10:52:28 29B159765 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
63 31-01-2026 10:49:00 29B207335 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
64 31-01-2026 10:48:44 29BK11362 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
65 31-01-2026 10:41:20 36AK07258 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
66 31-01-2026 10:33:28 29X179922 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
67 31-01-2026 10:31:42 30N86391 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
68 31-01-2026 10:21:37 29Y22351 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
69 31-01-2026 09:49:07 29MD142846 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
70 31-01-2026 09:33:49 20E137430 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
71 31-01-2026 09:08:35 38AA41192 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
72 31-01-2026 09:01:08 29V161097 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
73 31-01-2026 08:59:43 29BA11785 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
74 31-01-2026 08:52:05 29164365 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
75 31-01-2026 08:52:05 29G166689 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
76 31-01-2026 08:52:02 28F108842 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
77 31-01-2026 08:34:49 29G193685 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
78 31-01-2026 07:55:53 29T154215 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
79 31-01-2026 07:41:10 29P185557 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
80 31-01-2026 17:02:41 29AE25800 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
81 31-01-2026 17:00:17 34B511526 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
82 31-01-2026 16:46:49 97B138233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
83 31-01-2026 16:34:02 29V102674 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
84 31-01-2026 16:32:35 36AD05977 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
85 31-01-2026 16:16:46 29Z179738 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
86 31-01-2026 15:59:36 29AK10844 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
87 31-01-2026 15:44:24 29S668049 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
88 31-01-2026 15:37:04 29AK10844 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
89 31-01-2026 15:23:58 22S147295 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
90 31-01-2026 14:54:29 18E130315 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
91 31-01-2026 14:47:25 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
92 31-01-2026 14:43:46 49G142032 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
93 31-01-2026 14:36:06 88F106875 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
94 31-01-2026 14:32:50 29D145459 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
95 31-01-2026 14:25:17 29X548291 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
96 31-01-2026 14:02:37 29D214185 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
97 31-01-2026 13:12:28 29C112002 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
98 31-01-2026 12:23:43 29B191849 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
99 31-01-2026 12:14:46 29AT25806 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
100 31-01-2026 11:41:55 94B466151 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
101 31-01-2026 11:20:27 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
102 31-01-2026 09:40:05 29Y312046 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
103 31-01-2026 09:22:05 29B197145 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
104 31-01-2026 08:54:13 30Z58696 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
105 31-01-2026 08:49:40 59H193293 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
106 31-01-2026 08:24:12 29V178050 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
107 31-01-2026 08:23:22 29P181339 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
108 31-01-2026 08:20:08 29L509885 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
109 31-01-2026 07:53:42 33P60325 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
110 31-01-2026 10:24:19 30G19281 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ ô tô, xe máy theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

