Đánh sập “công xưởng” giấy tờ giả trong căn hộ cao cấp ở TP Vinh

Ngày 19-9, Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động trên phạm vi cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 8 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An), Nguyễn Huy Tiến (SN 1979, trú tại TP Hà Nội), Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú tại TP Huế), Trần Quốc Huy (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, Phạm Duy Phú thực hiện lại các hành vi làm giấy tờ giả.

Đứng sau đường dây là Phạm Duy Phú vốn am hiểu công nghệ thông tin, thiết kế và in ấn. Phú đã dựng nên cả một đường dây tội phạm, điều hành từ khâu quảng cáo, chốt đơn trên các tài khoản Zalo ảo cho tới sản xuất giấy tờ giả.

Căn hộ cao cấp nằm biệt lập ở TP Vinh (Nghệ An) được Phú cùng hai đàn em Nguyễn Phi Định và Trần Quốc Huy biến thành "công xưởng" hiện đại, đầy đủ máy in màu công nghệ cao, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi căn cước, bằng cấp, giấy phép lái xe… Từ đây, hàng loạt giấy tờ giả với độ tinh vi khó phân biệt thật – giả được tung ra thị trường.

Công an thu giữ tang vật tại chỗ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…