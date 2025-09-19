Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh sập “công xưởng” giấy tờ giả trong căn hộ cao cấp ở TP Vinh

19-09-2025 - 11:20 AM | Xã hội

Kẻ cầm đầu đường dây này là một nam thanh niên khá trẻ, thuê một căn hộ biệt lập ở TP Vinh để biến thành "công xưởng" sản xuất hàng loạt giấy tờ giả.

Ngày 19-9, Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cùng Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động trên phạm vi cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 8 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. 

Các đối tượng gồm Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An), Nguyễn Huy Tiến (SN 1979, trú tại TP Hà Nội), Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú tại TP Huế), Trần Quốc Huy (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (SN 1991, trú tại TP Hà Nội), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình).

Đánh sập “công xưởng” giấy tờ giả trong căn hộ cao cấp ở TP Vinh- Ảnh 1.

Tại cơ quan công an, Phạm Duy Phú thực hiện lại các hành vi làm giấy tờ giả.

Đứng sau đường dây là Phạm Duy Phú vốn am hiểu công nghệ thông tin, thiết kế và in ấn. Phú đã dựng nên cả một đường dây tội phạm, điều hành từ khâu quảng cáo, chốt đơn trên các tài khoản Zalo ảo cho tới sản xuất giấy tờ giả. 

Căn hộ cao cấp nằm biệt lập ở TP Vinh (Nghệ An) được Phú cùng hai đàn em Nguyễn Phi Định và Trần Quốc Huy biến thành "công xưởng" hiện đại, đầy đủ máy in màu công nghệ cao, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi căn cước, bằng cấp, giấy phép lái xe… Từ đây, hàng loạt giấy tờ giả với độ tinh vi khó phân biệt thật – giả được tung ra thị trường.

Công an thu giữ tang vật tại chỗ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Tráo giấy tờ, giả chủ đất chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Theo Q.Nhật

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng Nổi bật

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay Nổi bật

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

11:11 , 19/09/2025
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận

10:14 , 19/09/2025
Khởi tố 2 giám đốc công ty

Khởi tố 2 giám đốc công ty

10:10 , 19/09/2025
Tin mới nhất bão số 8 Mitag và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Tin mới nhất bão số 8 Mitag và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

10:00 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên