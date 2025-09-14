Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, đánh dã man người phụ nữ mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin

14-09-2025 - 09:32 AM | Xã hội

Một trong 3 đối tượng tham gia hành hung dã man người phụ nữ giữa đêm ở xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã bị công an tạm giữ khẩn cấp.

Tối 13/9, Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ xông vào nhà, hành hung phụ nữ khiến nạn nhân bị thương, gây bức xúc trong dư luận.

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, đánh dã man người phụ nữ mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng hành hung chị Dịu (Ảnh cắt từ clip).

Các đối tượng bị triệu tập đến cơ quan Công an gồm: Nguyễn Hữu Thành (SN 1991), xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ); Nguyễn Văn Ánh (SN 1994), trú tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (SN 2001), trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, đánh dã man người phụ nữ mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip do camera ghi lại xảy ra ở xã Tam Đảo, khi 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có người phụ nữ trẻ ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin... Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan. 

Theo đó, khoảng 21h30’ ngày 11/9, khi đang ở nhà tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, chị Lê Thị Dịu (SN 1989), đã bị một bị một nhóm đối tượng hành hung gây chấn thương vùng đầu. Hiện chị Dịu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Danh tính 3 đối tượng xông vào nhà, đánh dã man người phụ nữ mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành được xác định là kẻ cầm đầu vụ hành hung chị Lê Thị Dịu (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Quá trình điều tra vụ việc, Công an xã Tam Đảo đã triệu tập các đối tượng nêu trên. Bước đầu xác định nguyên nhân, do chồng chị Dịu đã vay tiền của Nguyễn Hữu Thành nên tối 11/9, anh ta cùng với Ánh và Giang đến nhà con nợ để đòi tiền. Tại đây, nhóm đối tượng không gặp được anh Bình nhưng đã hành hung chị Dịu, gây thương tích.

Chiều cùng ngày, Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi "Cố ý gây thương tích", tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành

Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành Nổi bật

Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ

Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ Nổi bật

Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí phân loại 34 tỉnh, thành và 3.321 xã sau sáp nhập

Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí phân loại 34 tỉnh, thành và 3.321 xã sau sáp nhập

07:59 , 14/09/2025
Không tin nổi: Vietlott liên tục "nhả lộc", hàng triệu người chơi xổ số nhận hơn 5.000 tỷ đồng

Không tin nổi: Vietlott liên tục "nhả lộc", hàng triệu người chơi xổ số nhận hơn 5.000 tỷ đồng

07:23 , 14/09/2025
Đêm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to đến rất to

Đêm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to đến rất to

22:03 , 13/09/2025
Cấm xe đi lên cầu Nhật Tân vào ban đêm để chuẩn bị tổ chức lại giao thông

Cấm xe đi lên cầu Nhật Tân vào ban đêm để chuẩn bị tổ chức lại giao thông

19:33 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên