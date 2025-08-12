Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm

12-08-2025 - 14:35 PM

Mời đoàn mình đọc thêm để biết thêm thông tin về nam chiến sĩ có nụ cười dễ mến này nhé!

Tại concert Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8 vừa qua, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất là màn focus cam đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại sự kiện. Khi xuất hiện trên màn hình LED trước hàng chục nghìn người, các chiến sĩ liền đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh. 

Đặc biệt gây ấn tượng là một nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động với gương sáng bừng, nụ cười rạng rỡ. Sau đó camera vẫn tiếp tục hướng về chiến sĩ trẻ nên anh chàng có phần ngại ngùng, vừa cười vừa gãi đầu. 

Nụ cười của chiến sĩ trẻ khi lên focus cam concert Tổ Quốc Trong Tim (Nguồn: @lt_hog03)

Sau khi những đoạn clip focus cam viral trên MXH, nụ cười của nam chiến sĩ nhanh chóng đốn tim cư dân mạng, anh chàng trở thành nhân vật được tìm kiếm rầm rộ. Nhiều người còn liên tưởng đến Nguyễn Bảo Trinh (còn gọi là Bảo Chinh) - nữ chiến sĩ nổi tiếng thời gian vừa qua bởi lẽ cả hai cùng có nụ cười rạng rỡ, dễ mến. Thậm chí một số bài đăng còn khẳng định đây là 2 chị em một nhà.

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm- Ảnh 1.

Nhiều bài đăng trên MXH cho rằng đây là 2 chị em (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, các “Conan internet” cũng tìm ra chiến sĩ này, đó là chiến sĩ Nguyễn Mạnh Duy. 

Liên lạc với nam chiến sĩ, Nguyễn Mạnh Duy cho biết mình sinh năm 2006 - 19 tuổi. Mạnh Duy hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 2, Đại đội 2, phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội.

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm- Ảnh 2.

Chiến sĩ Nguyễn Mạnh Duy (Ảnh: NVCC)

Kể lại khoảnh khắc xuất hiện trên focus cam, Mạnh Duy cho biết: “Lúc đó mình đang theo dõi màn hình sự kiện thì thấy camera của BTC quay đến mình nên ngay lập tức mình chào điều lệnh. Sau khi mình chào xong thấy camera vẫn quay nên mình cũng hơi bối rối và ngại”. 

Về khoảnh khắc của mình được lan truyền trên MXH, chiến sĩ trẻ tâm sự: “Mình cảm thấy vui khi mọi người lan truyền hình ảnh đẹp về CAND cũng như bất ngờ khi nhận được nhiều sự yêu quý”. 

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm- Ảnh 3.

Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm- Ảnh 4.

Mạnh Duy ngại ngùng khi camera vẫn hướng về phía mình (Nguồn: @lt_hog03)

Về mối quan hệ chị - em ruột với Bảo Trinh, Mạnh Duy cho biết đây là thông tin không chính xác, anh chàng và Bảo Trinh không phải chị em và cũng chưa quen biết nhau. 

Hiện tại, tài khoản mạng xã hội của Mạnh Duy cũng nhận được lượng tương tác đáng kể, đạt gần 14k người theo dõi dù mới lập được vài ngày. Riêng khoảnh khắc chào điều lệnh tại concert Tổ Quốc Trong Tim được chính chủ đăng tải đã có gần 2 triệu lượt xem và gần 200k lượt yêu thích. 

“Anh này giống chị Bảo Chinh này. Cười xinh”, “Vì một nụ cười mà lục tung cả TikTok để kiếm”, “Cute quá anh cảnh sát cơ động này ơi!”, “Cười xinh. Bạn cười phát là lỗi tại tôi hết”, “Bạn này với Bảo Chinh, hai người ai cũng xinh cười lên 1 phát muốn xỉu”, “Nụ cười làm xao xuyến cả cộng đồng mạng”, “Trời ơi! Lần đầu nhìn ổng mà thích từ cái nhìn đầu tiên, dễ thương”, “Cười thôi cũng phải đẹp đến thế hả?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng phía dưới các clip của Mạnh Duy. 

Con gái tiết lộ câu chuyện phía sau khoảnh khắc bố ngồi xe lăn, giơ cao ảnh Bác Hồ tại concert “Tổ quốc trong tim”

Theo Huyền Trang

Đời sống & pháp luật

