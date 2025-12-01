Danh tính chủ đầu tư loạt dự án nhà ở xã hội vừa bị Thanh tra Hải Phòng 'gọi tên'?

Thanh tra TP Hải Phòng mới đây công khai Kết luận thanh tra số 48/KL-TTTP ngày 28/10/2025 về việc chấp hành chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội tại 4 dự án gồm: Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông; Dự án nhà ở xã hội 39 Lương Khánh Thiện, Dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên và Dự án khu chung cư cho người có thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng.



Loạt bất cập tại 4 dự án nhà ở xã hội

Trong đó, dự án nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông mới được cấp giấy phép môi trường vào tháng 4/2025 nhưng từ tháng 1/2025 chủ đầu tư đã đưa tòa Chung cư CTI cao 29 tầng với 380 căn hộ đi vào hoạt động. Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư lập chưa đầy đủ, kịp thời danh sách các đối tượng đã mua được nhà gửi về Sở Xây dựng để công khai.

Đối với dự án nhà ở xã hội 39 Lương Khánh Thiện do Công ty CP Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư, thanh tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch phân khu. Dự án thuộc khu vực nội đô hạn chế phát triển, có điều chỉnh nâng chiều cao công trình, tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất là chưa phù hợp đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trong việc ghi giấy biên nhận, lý do chưa giải quyết đối với các trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Sau khi ký hợp đồng, Công ty CP Toa xe Hải Phòng chưa lập danh sách gửi về Sở Xây dựng để công khai. Chưa cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê đối với từng loại căn hộ để công khai.

Dự án nhà ở xã hội 39 Lương Khánh Thiện còn có tên gọi khác là khu nhà ở xã hội Quang Vinh hay Quang Vinh Tower. Tổng diện tích đất của dự án là 2.411m2 với tổng số 242 căn hộ. Trong đó có 216 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn hộ thương mại. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng thành lập năm 2006 do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sáng lập và đăng ký ngành nghề chính là sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe. Cập nhật đến tháng 1/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 86,8 tỷ đồng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh chính thành kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ông Nguyễn Văn Tú (SN 1975) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đối với dự án nhà ở thu nhập thấp tại Khu dân cư An Đồng, Thanh tra thành phố xác định năm 2011, dự án được phê duyệt chấp thuận đầu tư; tới năm 2015 được điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dự án vẫn chưa được Hải Phòng phê duyệt, đưa vào Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Năm 2017, dự án mới được Hải Phòng đưa vào quy hoạch phát triển NOXH giai đoạn 2015- 2022.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên do Công ty CP Thái – Holding làm chủ đầu tư. Thời điểm thanh tra, dự án thi công 6 tòa nhà cao tầng chậm tiến độ.

Dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên khởi công năm 2023

Dự án nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên (tên thương mại Harbor Residence) do Công ty CP Thái – Holding làm chủ đầu tư, sử dụng 16,9ha, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 10 block nhà cao 15 tầng, tổng số 4.456 căn chung cư và 163 căn thấp tầng. Công ty CP Thái – Holding được thành lập tháng 12/2021, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Tháng 4/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 1.100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1995) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Cập nhật hồi tháng 2/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1977) là Giám đốc doanh nghiệp. Được biết, ông Nguyễn Văn Hiếu còn sở hữu cổ phần và là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Phú Mỹ. Theo giới thiệu, Công ty CP Thái – Holding còn làm nhà đầu tư dự án tổ hợp Shophouse và căn hộ cao cấp, thương mại 187 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương (cũ), Hải Phòng.

Vi phạm về hồ sơ đăng ký mua nhà

Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất 155 hồ sơ mua nhà ở xã hội tại 4 dự án trên, qua đó phát hiện có 14 hồ sơ kê khai, xác nhận về nghề nghiệp, nơi làm việc, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở không đúng với thực tế, không đúng đối tượng.

Cụ thể, Dự án 384 Lê Thánh Tông có 7 hồ sơ không đủ điều kiện; Dự án nhà ở thu nhập thấp An Đồng có 4 hồ sơ; Dự án 39 Lương Khánh Thiện có 2 hồ sơ và Dự án Tổng kho 3 Lạc Viên có 1 hồ sơ không đủ điều kiện mua. Như vậy, có gần 10% hồ sơ trong tổng số hồ sơ được kiểm tra không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định.

Ngoài ra, trong số hồ sơ mua nhà, còn có 25 bộ hồ sơ có thông tin chưa đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

Phối cảnh dự án Moonbay Residence tại số 384 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, Hải Phòng

Kiểm tra xác suất thực tế việc bàn giao, sử dụng 40 căn nhà ở xã hội tại Dự án 384 Lê Thánh Tông, Thanh tra thành phố phát hiện có 5 căn mà người đang sử dụng không phải người đứng tên trong hợp đồng mua bán nhà. Đặc biệt, đối với 26 căn còn lại, chủ sở hữu các căn hộ này không hợp tác với cơ quan thanh tra.

Dự án nhà ở xã hội số 384 Lê Thánh Tông có tên thương mại là Moonbay Residence tọa lạc tại số 384 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích dự án là 19.088,7 m2 gồm 3 tòa nhà ở xã hội cao 29 tầng với tổng số 1.294 căn hộ và 38 căn nhà liền kề xây 5 tầng. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Hóa Chất Vật liệu điện Bình Phát thành lập tháng 10/2020 với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu cụ thể là phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất thông thường, hóa chất công nghiệp... Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6,5 tỷ đồng. Trong đó, bà Đỗ Thị Quý Bình (10,385%), ông Trần Huy Hoàng (30,769%), ông Phạm Quang Sáng (17,692%), bà Trần Thị Thanh Huyền (16,923%), bà Đoàn Thị Hẻn (13,846%) và ông Đỗ Quang Phú (10,385%). Trong đó bà Đỗ Thị Quý Bình làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 7/2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Tô Hoài thay bà Đỗ Thị Quý Bình làm Giám đốc doanh nghiệp tới nay. Nữ doanh nhân sinh năm 1987 hiện cũng đứng tên và là Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Thanh Cao Minh. Tháng 4/2023, Công ty cổ phần Hóa Chất Vật liệu điện Bình Phát và CTCP đầu tư Bất động sản VHA (VHA LAND) đã bắt tay hợp tác chiến lược tại dự án Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông. Trong đó, VHA LAND là đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh tại dự án. Cập nhật đến tháng 7/2025, Công ty cổ phần Hóa Chất Vật liệu điện Bình Phát có vốn điều lệ 900 tỷ đồng.

Từ những vi phạm về đối tượng mua nhà, cơ quan thanh tra yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải thanh lý hợp đồng, trả lại tiền cho người mua, thu lại 14 căn hộ đã bán sai đối tượng.

Thanh tra cũng yêu cầu Sở Xây dựng, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, các cá nhân có liên quan phải tiếp tục xác định chính xác, nhất quán thông tin của 25 hợp đồng mua nhà ở xã hội nhưng chưa được bàn giao nhà. Trường hợp các hồ sơ này không đảm bảo quy định, chủ đầu tư phải thanh lý hợp đồng mua bán.



