Danh tính chủ đầu tư siêu dự án hơn 460.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

UBND TP. Đồng Nai đã phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc), còn gọi là Phân khu Đại Phước 1.



Dự án được UBND TP Đồng Nai phê duyệt Nhà đầu tư là Liên Danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển OKC.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 944,7ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 128.939 người. Trong đó, diện tích đất dành cho phát triển nhà ở khoảng 223 ha, bao gồm nhà ở thấp tầng, cao tầng và nhà ở hỗn hợp. Tổng số căn nhà ở thương mại dự kiến khoảng 36.117 căn với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12,84 triệu m².

Trục cảnh quan ven sông Đồng Nai

Ngoài khu nhà ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, thương mại - dịch vụ, khu du lịch, thể dục thể thao, công viên cây xanh và bãi đỗ xe. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đối với nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà đầu tư sẽ thực hiện theo hình thức nộp bằng tiền theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các quy định liên quan.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 463.416 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 443.211 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phần chi phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 20.205 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án là 7 năm kể từ ngày quyết định phê duyệt thông tin dự án và nhà đầu tư có hiệu lực. Khi hoàn thành, khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương theo hướng dịch vụ - đô thị hiện đại.

Bên cạnh dự án trên, kỳ họp thứ I, HĐND thành phố Đồng Nai ngày 15/5 vừa qua đã quyết nghị chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam). Liên danh nhà đầu tư là Công ty cổ phần Sunshine Golf & Resort và Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land.

Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 963ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 75.058 người. Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án (gồm chi phí thực hiện dự án, chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư) là 354.508 tỷ đồng.

Cả hai dự án nằm tại vị trí cửa ngõ và giao thoa giữa các trục liên kết vùng và khu chức năng chiến lược, tiếp giáp sông Đồng Nai, trên địa bàn có nhiều tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm thuận lợi cho việc kết nối đa hướng giữa đô thị Nhơn Trạch với TP.HCM, Tây Ninh, khu vực cảng Cát Lái. Đồng thời, mở ra không gian phát triển kinh tế - đô thị mới về phía Tây Nam.



