Danh tính công ty sản xuất hơn 38.000 hũ yến chưng giả vừa bị phát hiện: Đã hoạt động hơn 2 năm

Như đã đưa tin trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt xóa thành công chuyên án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 1989), trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987), trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và đứng ra thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng… giả. Để che giấu hành vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp chứng kiến tống đạt các quyết định với 2 đối tượng

Đầu năm 2024, Nguyễn Thanh Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra “sợi yến” giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện.

Từ tháng 01/2024 đến giữa tháng 6/2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Thế nhưng, từ ngày 24/6/2025, Nguyễn Thanh Trường đã liều lĩnh chỉ đạo cấp dưới không sử dụng yến thật làm nguyên liệu nữa mà toàn bộ nguyên liệu đều là hàng giả. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng..., qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Ngày 11/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường và Nguyễn Ngọc Châu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Thông tin về công ty sản xuất yến sào giả vừa bị cơ quan chức năng triệt phá (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiến hành khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng). Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Vannest thành lập từ tháng 1/2024 có trụ sở tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 1978) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó bà Vân góp 1,08 tỷ đồng, tương đương 54% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thanh Trường góp 920 triệu đồng, tương đương 46% vốn còn lại.

Đến tháng 6, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được chuyển giao cho ông Trường. Theo thông tin về thuế, hiện doanh nghiệp có 3 lao động.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vannest sản xuất nhiều thương hiệu yến chưng sẵn như Vannest, Monnest. Đáng chú ý, trên một số sàn thương mại điện tử, giá bán mỗi lọ chỉ từ hơn 10.000 đồng.

Trên một số website, sản phẩm yến sào Vannest được giới thiệu là yến sào cao cấp được sản xuất từ nguồn yến sào thiên nhiên khai thác tại các đảo Yến Khánh Hòa, thành phần mỗi hũ yến chưng có yến sào đến 40%.