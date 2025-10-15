Danh tính của người đàn ông nằm ngủ dưới gầm bàn khiến dân mạng "toát mồ hôi hột"!

Mới đây, mạng xã hội toàn cầu "dậy sóng" trước một bức ảnh chụp một người đàn ông nằm ngủ dưới gầm bàn làm việc, không gối, không chăn, thậm chí còn chưa kịp tháo giày. Bức ảnh tưởng chừng bình thường ấy đã gây sốt khi danh tính của người trong hình được tiết lộ: Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới hiện nay, với khối tài sản gần 5000 tỷ USD.

Theo Forbes, Elon Musk vừa vượt qua Larry Ellison (Chủ tịch Oracle) để trở lại vị trí số 1 thế giới, bỏ xa đối thủ hơn 1500 tỷ USD – một khoảng cách hiếm thấy trong lịch sử.

Tấm ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: Bạn đã bao giờ thấy 5000 tỷ USD đang… nghỉ ngơi chưa? Tôi thì thấy rồi.

Bạn đã bao giờ thấy 5000 tỷ USD đang… nghỉ ngơi chưa? Tôi thì thấy rồi.

Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã đạt hơn một triệu lượt thích và hàng chục triệu lượt xem. Hình ảnh vị tỷ phú nằm ngay trên sàn, trong bộ quần áo giản dị, giữa văn phòng Tesla, khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa khâm phục.

Một người từng là đồng nghiệp của Musk chia sẻ: "Anh ấy không quan tâm tiện nghi, miễn có chỗ nằm là đủ. Khi đang làm việc, anh có thể quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên cả việc mình là tỷ phú".

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Elon Musk gây chú ý vì thói quen "ăn ngủ tại nơi làm việc". Năm 2018, khi Tesla gặp khủng hoảng sản xuất, ông từng thú nhận ngủ trên sàn xưởng để "cảm nhận những gì công nhân của mình trải qua". Musk từng nói: "Nếu đồng nghiệp phải làm việc xuyên đêm, tôi không thể về nhà nghỉ ngơi. Tôi phải ở đây cùng họ".

Thành tích học tập vô cùng đồ sộ

Sinh năm 1971 tại Nam Phi, Elon Musk sớm bộc lộ tư duy vượt thời đại. Khi mới 12 tuổi, ông đã tự học lập trình và bán trò chơi điện tử đầu tiên của mình với giá 500 USD. Nhưng ít ai biết rằng, hành trình học vấn của vị tỷ phú giàu nhất thế giới lại rất… "bất thường".

Musk từng theo học tại Đại học Queen ở Canada trong hai năm, sau đó chuyển tiếp sang Đại học Pennsylvania (Mỹ) – nơi ông lấy hai bằng cử nhân: Kinh tế tại Wharton School và Vật lý tại College of Arts and Sciences. Với Elon Musk, việc học không dừng lại ở bằng cấp, mà là để hiểu sâu bản chất của mọi vấn đề. Ông từng nói: "Tôi không học để lấy bằng, tôi học để hiểu cách thế giới vận hành".

Từ một sinh viên nhập cư với ước mơ bay ra khỏi Trái Đất, Elon Musk đã chứng minh rằng trí tuệ, đam mê và sự gan lì quan trọng hơn bằng cấp.

Năm 1995, Musk được nhận vào chương trình tiến sĩ Vật lý ứng dụng và Khoa học vật liệu tại Đại học Stanford, một trong những ngành học khó và danh giá nhất thế giới. Nhưng chỉ hai ngày sau, ông quyết định bỏ học để khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet đang manh nha bùng nổ. Quyết định ấy từng khiến nhiều người cho rằng ông "điên", nhưng chính nó đã mở ra con đường để ông sáng lập nên Zip2, rồi sau đó là PayPal, Tesla, SpaceX, và hàng loạt công ty tỷ đô khác.

Điều thú vị là, dù được học tại những trường đại học hàng đầu, Elon Musk vẫn thường nói: "Tôi nghĩ đại học cơ bản chỉ để vui... chứ không phải để học".

Với ông, đại học không dạy bạn trở thành thiên tài, mà chỉ cho bạn cơ hội gặp những người cùng chí hướng, những người sẽ đi cùng bạn trong hành trình tạo ra điều vĩ đại. Có lẽ cũng chính vì thế, dù là "con cưng" của giới công nghệ, Musk vẫn không yêu cầu nhân viên Tesla hay SpaceX phải có bằng đại học, miễn là họ có năng lực và tinh thần sáng tạo thực sự.

Từ một sinh viên nhập cư với ước mơ bay ra khỏi Trái Đất, Elon Musk đã chứng minh rằng trí tuệ, đam mê và sự gan lì quan trọng hơn bằng cấp.