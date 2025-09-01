Danh tính kẻ mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80: Mánh khóe lừa đảo gây bức xúc

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin tài khoản facebook “Nguyễn Thành Nam” đăng tải việc mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80. Sau khi có người chuyển tiền mua giấy mời, mua thẻ thì tài khoản facebook này chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Quá trình xác minh đã làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N (SN 2008, trú tại tỉnh Ninh Bình). Tại cơ quan Công an, đối tượng N. đã khai mọi hành vi lừa đảo của mình với lý do "cần tiền".

Đối tượng N. trong buổi làm việc tại cơ quan Công an (Nguồn: CAND)

N. không có giấy mời tham dự sự kiện A80. Để tạo niềm tin cho khách hàng, N. đã tải hình ảnh giấy mời từ trên mạng và dùng phần mềm chỉnh sửa khiến người mua tin N. có giầy mời.

N đã chiếm đoạt tài sản của 8 người có nhu cầu mua giấy mời dự sự kiện A80 và các chương trình ca nhạc liên quan. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.