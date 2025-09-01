Danh tính kẻ mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80: Mánh khóe lừa đảo gây bức xúc
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; các hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Trước đó, vào ngày 30/8, Công an Hà Nội thông báo tạm giữ hình sự đối tượng tên Thương (32 tuổi, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh".
Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình để đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Thương bịa thông tin giấy mời được người quen cho, tặng để tạo dựng niềm tin và yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước để "kích hoạt vé". Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.
Tính đến ngày 27/8, Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Song sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.
