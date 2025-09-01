Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính kẻ mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80: Mánh khóe lừa đảo gây bức xúc

01-09-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; các hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin tài khoản facebook “Nguyễn Thành Nam” đăng tải việc mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80. Sau khi có người chuyển tiền mua giấy mời, mua thẻ thì tài khoản facebook này chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Quá trình xác minh đã làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N (SN 2008, trú tại tỉnh Ninh Bình). Tại cơ quan Công an, đối tượng N. đã khai mọi hành vi lừa đảo của mình với lý do "cần tiền". 
Danh tính kẻ mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80: Mánh khóe lừa đảo gây bức xúc- Ảnh 1.

Đối tượng N. trong buổi làm việc tại cơ quan Công an (Nguồn: CAND)

 
N. không có giấy mời tham dự sự kiện A80. Để tạo niềm tin cho khách hàng, N. đã tải hình ảnh giấy mời từ trên mạng và dùng phần mềm chỉnh sửa khiến người mua tin N. có giầy mời. 
N đã chiếm đoạt tài sản của 8 người có nhu cầu mua giấy mời dự sự kiện A80 và các chương trình ca nhạc liên quan. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 30/8, Công an Hà Nội thông báo tạm giữ hình sự đối tượng tên Thương (32 tuổi, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh".

Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình để đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Thương bịa thông tin giấy mời được người quen cho, tặng để tạo dựng niềm tin và yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước để "kích hoạt vé". Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

Tính đến ngày 27/8, Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Song sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.‎‎


Theo Hương Trà (T/H)

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền Nổi bật

Bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí phục vụ người dân theo dõi diễu binh 2/9

Bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm miễn phí phục vụ người dân theo dõi diễu binh 2/9 Nổi bật

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm

Hơn 100 hộ dân ở một phường tại TP HCM đi nhận tiền Quốc khánh trong đêm

07:46 , 01/09/2025
Clip Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh

Clip Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh

07:32 , 01/09/2025
Công an Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ xem diễu binh

Công an Hà Nội đề nghị người dân không dựng lều giữ chỗ xem diễu binh

07:26 , 01/09/2025
Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9

06:51 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên