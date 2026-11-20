Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ xuất hiện tại chợ Đồng Xuân. Hình ảnh được một người đi đường tình cờ ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội sau khi bị thu hút bởi phong thái của nhân vật.

Hình ảnh người phụ nữ 60 tuổi đi chợ Đồng Xuân gây chú ý trên mạng xã hội. (Nguồn: Hóng Đường Phố)

Không phải những bộ trang phục cầu kỳ hay không gian sang trọng thường thấy, người phụ nữ xuất hiện tại chợ Đồng Xuân lại gây chú ý bởi hình ảnh khá đời thường. Giữa khung cảnh nhộn nhịp của khu chợ truyền thống, phong thái thanh lịch cùng vẻ ngoài trẻ trung và làn da trắng mịn của người phụ nữ khiến không ít người đi đường phải ngoái nhìn.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã tìm ra danh tính người phụ nữ trong đoạn clip chính là bà Đặng Thanh Hằng. Theo các thông tin được công khai, được biết bà Đặng Thanh Hằng sinh năm 1967, hiện là một doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp.

Cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm lại những hình ảnh của bà Đặng Thanh Hằng từ nhiều năm trước và dành không ít lời khen cho nhan sắc vốn có. Nhiều người nhận xét, ngay từ thời trẻ, nữ doanh nhân đã sở hữu những đường nét thanh tú, vẻ đẹp nổi bật cùng thần thái cuốn hút.

Nhan sắc thời trẻ của bà Đặng Thanh Hằng. (Ảnh: Phạm Thị Hải Yến)

Phía sau hình ảnh đời thường gây chú ý tại chợ Đồng Xuân là hành trình gần 30 năm gắn bó với ngành làm đẹp của nữ doanh nhân này. Theo những thông tin được chia sẻ, con đường kinh doanh của bà bắt đầu từ đầu những năm 1990, với một cửa hiệu mỹ phẩm nhỏ tại chợ Hôm (Đức Viên), Hà Nội.

Đến năm 1997, bà tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh với hệ thống Ảnh viện HongKong và thương hiệu áo cưới Thanh Hằng Jessian. Năm 2010, Thanh Hằng Beauty Medi chính thức ra đời, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của bà trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Trải qua nhiều giai đoạn, hoạt động kinh doanh của bà Đặng Thanh Hằng dần mở rộng từ mỹ phẩm, dịch vụ ảnh viện, áo cưới đến chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ. Đáng chú ý, thương hiệu Thanh Hằng Beauty Medi được xây dựng dựa trên quan niệm tôn trọng nét đẹp riêng của mỗi người phụ nữ, thay vì hướng đến những khuôn mẫu sắc đẹp giống nhau.

Từ một cửa hiệu mỹ phẩm nhỏ tại chợ Hôm đến việc phát triển thương hiệu riêng trong ngành làm đẹp, hành trình kinh doanh của bà Đặng Thanh Hằng đã kéo dài hơn ba thập kỷ. Đây cũng là một trong những thông tin khiến nhiều người tò mò hơn về người phụ nữ tuổi 60 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý qua một đoạn clip đi chợ Đồng Xuân.

Trên mạng xã hội, hầu hết bà Đặng Thanh Hằng chỉ chia sẻ hình ảnh về công việc kinh doanh, những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày cùng những quan điểm, triết lý nhân sinh về phụ nữ, sắc đẹp và cách tận hưởng cuộc sống. Qua đó, có thể thấy bà dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm sóc bản thân, duy trì vẻ ngoài chỉn chu và nuôi dưỡng tinh thần tích cực. Với bà, làm đẹp không đơn thuần là thay đổi diện mạo mà còn là cách mỗi người phụ nữ biết trân trọng bản thân, tìm thấy sự tự tin và phát huy nét đẹp riêng.

Cùng xem thêm một số hình ảnh về bà Đặng Thanh Hằng:

Nhan sắc đời thường khó rời mắt của doanh nhân Đặng Thanh Hằng. (Ảnh: Đặng Thanh Hằng)

Những khoảnh khắc đời thường vẫn toát lên nét thanh lịch của nữ doanh nhân. (Ảnh: Đặng Thanh Hằng)



