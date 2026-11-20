Dựa trên Báo cáo Lương & Xu Hướng Tuyển dụng 2026/2027 được phát hành vào tháng 10/2026, cẩm nang mới mở rộng phạm vi nội dung, không chỉ đề cập đến lương cơ bản mà còn bao gồm các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định, thưởng Tết, chế độ phúc lợi dành cho người lao động, hình thức làm việc linh hoạt và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Kết hợp với nhau, hai tài liệu này cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện hơn về chi phí nhân sự và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút, giữ chân nhân tài tại Việt Nam.

Cẩm nang được ra mắt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang chuẩn bị đối mặt với chi phí nhân sự gia tăng sau khi Nghị định 399/2026/NĐ-CP được ban hành vào ngày 2 tháng 11 năm 2026. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tại Việt Nam sẽ tăng trung bình khoảng 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Do các điều chỉnh này có hiệu lực trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2, doanh nghiệp sẽ cần rà soát lại cơ cấu tiền lương, các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và ngân sách tiền thưởng. Mặc dù việc tăng lương tối thiểu không đồng nghĩa với việc tất cả các mức lương đều tăng tương ứng, những thay đổi này khiến công tác hoạch định chi phí nhân sự năm 2027 trở nên phức tạp hơn.

Không chỉ chú trọng tiền lương để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút nhân tài

Theo Nghiên cứu Thị trường tuyển dụng Việt Nam 2026 của Reeracoen, 73% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã tăng lương trong năm. Một nửa số doanh nghiệp chỉ căn cứ vào cơ cấu lương nội bộ để xác định mức trả, trong khi 39% chủ động đối chiếu với mặt bằng thị trường.

Ở phía người lao động, Báo cáo Xu hướng và Kỳ vọng Người lao động Việt Nam 2026 của Reeracoen cho thấy 67% chuyên gia được hỏi sẵn sàng nhận lương thấp hơn để có điều kiện làm việc tốt hơn. Với chính sách hỗ trợ sức khỏe tinh thần và phúc lợi toàn diện tốt hơn, tỷ lệ sẵn sàng nhận lương thấp hơn là 60%.

Khi chuẩn bị ngân sách nhân sự năm 2027, những kết quả này cho thấy doanh nghiệp cần nhìn xa hơn việc tăng lương, đồng thời cân nhắc vai trò của chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong việc nâng cao khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Masato Sekine, Country Manager, Reeracoen Vietnam

Ông Masato Sekine, Giám đốc quốc gia Reeracoen Việt Nam, cho biết: "Nhiều khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, thường hỏi tại sao ứng viên vẫn còn do dự ngay cả sau khi được tăng lương. Những doanh nghiệp tốt thường chủ động giải thích rõ toàn bộ chế độ đãi ngộ: cách thức áp dụng thưởng Tết, bảo hiểm chi trả những gì và người lao động có thể phát triển như thế nào. Sự rõ ràng đó cũng quan trọng không kém con số tiền lương. Trong bối cảnh lương tối thiểu tăng vào tháng 1, đây là thời điểm thích hợp để đối chiếu mức lương với thị trường và bảo đảm rằng các yếu tố còn lại trong lời mời làm việc cũng phát huy hiệu quả tương đương".

Khung định hướng giải pháp thiết thực cho công tác hoạch định nhân sự năm 2027

Báo cáo Lương & Xu Hướng Tuyển dụng 2026/2027 cung cấp các mức lương cơ bản hằng tháng mang tính tham khảo, tham chiếu theo 10 nhóm ngành, 8 nhóm chức năng công việc và 3 cấp độ nghề nghiệp. Bổ sung cho các mức lương tham chiếu này, Cẩm nang Phúc lợi và Đãi ngộ Toàn diện Việt Nam 2026/2027 mới ra mắt phân tích các yêu cầu theo quy định pháp luật, thông lệ thưởng Tết, các ưu tiên của người lao động và những chế độ phúc lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

Cẩm nang mới cũng giới thiệu khung chiến lược Comply (Tuân thủ), Match (Đáp ứng), Win (Tạo lợi thế), cung cấp cho doanh nghiệp cách tiếp cận thực tiễn để đánh giá các gói đãi ngộ dành cho người lao động:

Comply (Tuân thủ): Rà soát các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, bao gồm mức lương tối thiểu vùng, các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc áp dụng và chế độ nghỉ phép.

Match (Đáp ứng): Đối chiếu mức lương cơ bản và chính sách thưởng Tết với các thông lệ phù hợp trên thị trường.

Win (Tạo lợi thế): Tạo sự khác biệt cho các gói đãi ngộ thông qua những chính sách làm việc linh hoạt được xác định rõ ràng, hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi toàn diện, cùng cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cẩm nang cũng đề cập đến các phúc lợi gắn với dịp lễ và văn hóa Việt Nam. Kế hoạch hành động 90 ngày trong cẩm nang giúp doanh nghiệp đánh giá gói đãi ngộ hiện tại, so sánh với thị trường và giải thích quyền lợi cho người lao động.

Doanh nghiệp có thể tải miễn phí hai tài liệu sau:

Cẩm nang Phúc lợi và Đãi ngộ Toàn diện Việt Nam 2026/2027

Báo cáo Lương & Xu hướng Tuyển dụng 2026/2027: https://www.reeracoen.com.vn/vi/events/bao-cao-luong-va-xu-huong-tuyen-dung-viet-nam-2026-2027-client?utm_source=PR&utm_medium=CTA&utm_id=salary-guide-2026-2027