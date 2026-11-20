Bảng thông số không còn

Nhiều năm qua, mỗi mùa flagship mới gần như đi theo cùng một kịch bản: chip mạnh hơn, camera nhiều "chấm" hơn, pin lớn hơn. Bảng thông số từng là vũ khí bán hàng hiệu quả nhất của các hãng. Nhưng kịch bản đó đang mất dần tác dụng.

Khi phần cứng đã xử lý trơn tru hầu hết tác vụ, từ công việc văn phòng, chỉnh ảnh đến chơi game, khoảng cách giữa hai thế hệ máy liền kề ngày càng khó cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế. Người dùng vì thế bắt đầu đặt ra câu hỏi mà trước đây ít ai bận tâm: nâng cấp này có thực sự hữu ích với mình, và có xứng với số tiền bỏ ra hay không?

Từ thực tế kinh doanh tại hệ thống, đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết khách hàng ngày càng chú trọng sự phù hợp giữa tính năng, thói quen sử dụng và giá bán. "Thay vì chọn máy chỉ vì đó là phiên bản mới nhất, họ tìm kiếm những cải tiến mang lại lợi ích rõ ràng trong công việc và cuộc sống hằng ngày", vị này chia sẻ.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Hoàng Hà Mobile

Áp lực còn đến từ phía chi phí. Giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, cùng khoản đầu tư khổng lồ cho R&D khiến các hãng đứng trước bài toán cân bằng giữa giá bán và khả năng đổi mới. Một chiếc flagship có thể được nhồi nhét hàng loạt công nghệ tiên tiến, nhưng mức giá cao hơn chỉ thuyết phục được người mua khi họ thấy giá trị tương xứng.

Thách thức, theo Hoàng Hà Mobile, vì vậy không nằm ở việc đưa thêm bao nhiêu công nghệ lên thiết bị, mà ở việc kết hợp phần cứng, phần mềm và cách tương tác thành một trải nghiệm trọn vẹn. Mỗi cải tiến cần giải quyết một nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ làm dài thêm bảng thông số.

Đổi mới cách người dùng tương tác với smartphone

Đại diện nhà bán lẻ gọi đây là khoảng cách đáng chú ý nhất của thị trường flagship hiện nay: sở hữu nhiều công nghệ không đồng nghĩa với trải nghiệm khác biệt. Một sản phẩm có thể tích hợp hàng chục tính năng mới. Song nếu tính năng đó khó tìm, khó dùng hoặc không đem lại lợi ích rõ ràng, người dùng chưa chắc đã móc ví để lên đời.

Để thu hẹp khoảng trống này, các thương hiệu buộc phải thay đổi cách làm sản phẩm. Phần cứng không chỉ phục vụ hiệu năng mà còn có thể mở ra phương thức sử dụng mới. Phần mềm giúp thao tác liền mạch hơn. Còn AI đóng vai trò cá nhân hóa, đơn giản hóa những nhu cầu lặp lại mỗi ngày.

"Giá trị nằm ở cách các công nghệ phối hợp với nhau, thay vì chỉ xuất hiện như những tính năng riêng lẻ", đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định.

Nhìn xa hơn, Hoàng Hà Mobile dự báo trong 3-5 năm tới, hiệu năng và camera vẫn sẽ tiếp tục được cải thiện, nhưng dư địa đổi mới sẽ mở rộng sang một hướng khác: cách người dùng tương tác với chiếc điện thoại. Những thay đổi giúp truy cập thông tin nhanh hơn, xử lý công việc thuận tiện hơn hay linh hoạt theo từng tình huống sử dụng có thể trở thành yếu tố tạo sức hút cho thế hệ flagship kế tiếp.

Điều này kéo theo một logic cạnh tranh mới. Các hãng không còn chỉ cần chứng minh thiết bị "làm được nhiều việc hơn", mà phải cho thấy người dùng làm những việc quen thuộc dễ dàng và hiệu quả hơn như thế nào.

Xiaomi 18 Pro Series: Biến mặt lưng thành "màn hình thứ hai"

Khi những nâng cấp truyền thống trở nên quen thuộc, thiết kế màn hình và phương thức tương tác mới đang nổi lên như một hướng đi tiềm năng để tạo khác biệt ở phân khúc cao cấp. Xiaomi 18 Pro Series là ví dụ tiêu biểu. Ý tưởng màn hình mặt sau không hoàn toàn mới với hãng điện thoại Trung Quốc: Xiaomi từng thử nghiệm trên Mi 11 Ultra từ năm 2021, rồi đưa trở lại một cách bài bản trên Xiaomi 17 Pro. Ở thế hệ 18 Pro, hãng tiếp tục theo đuổi hướng đi này.

Màn hình sau gây thích thú trên Xiaomi 18 Pro Series

Thay vì chỉ cải thiện màn hình chính, Xiaomi bổ sung màn hình phụ phía sau, biến mặt lưng từ một chi tiết thuần thiết kế thành không gian hiển thị và tương tác bổ sung. Nói cách khác, hãng tìm cách mở rộng trải nghiệm ngay trên kiểu dáng thanh truyền thống, không cần đến cơ chế gập.

Lợi ích dễ thấy nhất nằm ở những tình huống rất đời thường. Khi điện thoại được đặt úp trên bàn làm việc hay bàn họp, người dùng vẫn có thể xem nhanh thông báo và các thông tin cần thiết ngay trên mặt lưng mà không phải lật máy. Màn hình phụ cũng giải quyết một bài toán quen thuộc của người thích chụp ảnh: selfie bằng camera sau. Đóng vai trò như một khung ngắm, nó giúp người dùng canh chỉnh bố cục khi chụp bằng cụm camera chính, qua đó tận dụng chất lượng hình ảnh vượt trội thay vì phụ thuộc vào camera trước.

Thiết kế màn hình sau hữu ích khi chụp selfie bằng camera chính

Bên cạnh đó, nội dung hiển thị trên màn hình phụ có thể tùy biến và kết hợp với AI, mở ra thêm không gian cá nhân hóa theo sở thích và thói quen sử dụng của từng người.

Từ góc nhìn bán lẻ, đại diện Hoàng Hà Mobile đánh giá đây là hướng đi đáng chú ý. Theo vị này, Xiaomi không chỉ tìm kiếm khác biệt về ngoại hình mà còn đang khám phá những cách dùng smartphone linh hoạt hơn. Không gian hiển thị bổ sung tạo điều kiện để phần cứng và phần mềm phối hợp, mang lại những tiện ích khó thực hiện theo cách tương tự trên thiết kế truyền thống.

Tuy vậy, nhà bán lẻ cũng thẳng thắn: thiết kế mới chỉ tạo ra sự tò mò ban đầu. Để màn hình phụ trở thành lý do thực sự khiến khách hàng xuống tiền, các tính năng cần có cách tương tác trực quan, vận hành đồng bộ và dễ áp dụng vào sinh hoạt hằng ngày. Mức độ đón nhận sẽ phụ thuộc vào sự tiện lợi mà nó mang lại, chứ không nằm ở việc chiếc máy trông khác biệt ra sao.

Ở góc độ thị trường, những sản phẩm như Xiaomi 18 Pro Max có thể góp phần mở rộng thước đo đánh giá một chiếc flagship. Bên cạnh cấu hình, camera và giá bán, người dùng có thêm cơ sở để lựa chọn: khả năng cá nhân hóa, sự thuận tiện trong thao tác và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo đại diện Hoàng Hà Mobile, đây là cơ hội để các thương hiệu tìm lợi thế bên ngoài cuộc đua thông số. "Một cải tiến chỉ có thể tạo ra sức cạnh tranh lâu dài khi vượt qua sức hút ban đầu và chứng minh được giá trị trong quá trình sử dụng", vị này nói.

Đó cũng là phép thử mà Xiaomi, cùng những hãng đang theo đuổi các hướng đổi mới tương tự, sẽ phải vượt qua trong thời gian tới.