Tại đây, những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã được xây dựng và duy trì trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Nhờ đó, mỗi chiếc tủ lạnh Hitachi Made in Japan khi đến tay người dùng không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày mà còn nhận được sự tin tưởng của người dùng nhờ độ tin cậy, chất lượng ổn định và độ bền bỉ theo thời gian.

Nhà máy Tochigi - Mô hình tích hợp R&D và sản xuất

Trong suốt 80 năm qua, Nhà máy Tochigi luôn giữ vai trò nền tảng trong quy trình phát triển và sản xuất các dòng tủ lạnh cao cấp Hitachi Made in Japan. Tại đây, công nghệ tiên tiến kết hợp cùng kỹ thuật chế tác được tích lũy qua nhiều năm nhằm duy trì những tiêu chuẩn về chất lượng và độ tin cậy mà Hitachi luôn theo đuổi.

Nhờ tích hợp đồng bộ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) với quy trình sản xuất tại một địa điểm, Nhà máy Tochigi tạo điều kiện cho sự kết nối chặt chẽ giữa các đội ngũ phát triển và sản xuất. Nhờ đó, Hitachi có thể liên tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Thông qua đổi mới liên tục và không ngừng chinh phục những thách thức mới, Hitachi tự hào mang đến sự tiện nghi tối ưu cho người dùng.

Trên nền tảng triết lý về chất lượng, độ tin cậy và đổi mới, Nhà máy Tochigi tiếp tục theo đuổi những giá trị đã làm nên dấu ấn của các dòng tủ lạnh Hitachi Made in Japan.

Công nghệ nổi bật được phát triển tại nhà máy Tochigi

Kế thừa thành quả từ nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển tại Nhà máy Tochigi, Hitachi đã giới thiệu nhiều công nghệ độc quyền nhằm hỗ trợ duy trì độ tươi ngon của thực phẩm và bảo toàn giá trị dinh dưỡng. Dưới đây là những công nghệ tiêu biểu được trang bị trên một số dòng tủ lạnh Hitachi Made in Japan (có thể khác nhau tùy theo từng model).

Ngăn Chân Không (Vacuum Compartment): Duy trì độ tươi ngon, hương vị và dưỡng chất của thực phẩm. Nhờ môi trường áp suất khoảng 0.8 atm kết hợp mức nhiệt khoảng -1°C, Ngăn Chân Không hạn chế lượng oxy tiếp xúc với thực phẩm. Chất xúc tác Platinum và Ruthenium hỗ trợ giảm quá trình oxy hóa mà không làm đóng băng thực phẩm.

Cấp Đông Tươi Ngon (Delicious Freezing): Giúp bảo toàn kết cấu tự nhiên và hương vị của thực phẩm. Khay nhôm dẫn nhiệt cùng cảm biến nhiệt độ chuyên dụng giúp hệ thống tự động kích hoạt chế độ cấp đông nhanh khi cần thiết, giảm thiểu tổn thương tế bào và hạn chế thất thoát độ ẩm trong quá trình cấp đông.

Ngăn Rau Quả Aero-care (Aero-care Vege Compartment): Duy trì trạng thái tươi ngon và giá trị dinh dưỡng của rau củ quả. Công nghệ Platinum Catalyst phân hủy khí ethylene và các thành phần gây mùi thành CO₂ và nước. Nồng độ CO₂ tăng lên giúp làm chậm quá trình hô hấp tự nhiên của rau củ quả, trong khi hệ thống kiểm soát độ ẩm hỗ trợ duy trì môi trường bảo quản phù hợp và hạn chế hiện tượng ngưng tụ hơi nước.

Làm Lạnh bằng Hơi Ẩm (Moisture Cooling): Đảm bảo độ tươi ngon đồng nhất trên mọi ngăn kệ. Với môi trường làm lạnh ổn định ở mức 2°C bao phủ toàn bộ các tầng kệ trong ngăn mát, công nghệ này hỗ trợ bảo quản nguyên liệu đã sơ chế và thực phẩm đã nấu chín trong điều kiện nhiệt độ đồng đều.

Cách Nhiệt Chân Không (Vacuum Insulation Panel - VIP): Mang đến hiệu quả cách nhiệt cao và tối ưu không gian lưu trữ. Vật liệu cách nhiệt tiên tiến của công nghệ VIP giúp giảm thất thoát hơi lạnh, nâng cao hiệu quả năng lượng và mở rộng không gian lưu trữ bên trong nhờ thiết kế vách tủ mỏng hơn.

Sự kết hợp của các công nghệ này cho thấy cách Hitachi ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào cuộc sống hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả bảo quản thực phẩm và hoàn thiện trải nghiệm sử dụng của người dùng trên các dòng tủ lạnh cao cấp Made in Japan.

Nhà máy Tochigi - Nền tảng của chất lượng và độ tin cậy

Tại Nhà máy Tochigi, sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất tiên tiến, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chuyên môn kỹ thuật được tích lũy qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên các dòng tủ lạnh Hitachi Made in Japan với chất lượng ổn định, độ tin cậy cao và khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian.