Không dừng ở vai trò một chương trình khách hàng thân thiết, WinX được định vị là nền tảng kết nối người tiêu dùng – nhà bán lẻ – thương hiệu, nơi sự thấu hiểu hành vi mua sắm được chuyển hóa thành giá trị cho cả ba bên.

"Tiết kiệm hơn, sống tốt hơn" từ những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày

Một hộp sữa cho con, một món ngon cho bữa cơm chiều, phần lớn chi tiêu của các gia đình Việt nằm ở những nhu cầu lặp lại hằng ngày. Thay vì chờ đến các đợt giảm giá ngắn hạn, nhiều người tiêu dùng hiện chủ động tận dụng tích điểm, voucher và ưu đãi thành viên để tối ưu từng khoản chi. Chương trình hội viên vì thế dần trở thành một "trợ lý mua sắm", giúp người mua tiết kiệm ngay từ những giỏ hàng thiết yếu có tần suất mua sắm thường xuyên.

Nắm bắt xu hướng này, chương trình Hội viên WinX phiên bản mới đang được áp dụng trên toàn hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN của WinCommerce (công ty thành viên Tập đoàn Masan) với nhiều quyền lợi thiết thực hơn. Hội viên được hưởng Giá Đặc Quyền Hội Viên, ưu đãi lên đến 20% cho hơn 500 mặt hàng thiết yếu từ những thương hiệu nổi tiếng.

Với nhóm thực phẩm tươi sống – vốn gắn trực tiếp với bữa cơm gia đình và có tần suất mua cao – khách hàng mua thịt mát MEATDeli và rau củ quả WinEco từ hai lần mỗi tuần trở lên được tích điểm 20%. Bên cạnh đó, WinMart tổ chức các chương trình Lễ hội Mua sắm định kỳ hai tuần một lần, kết hợp thêm ưu đãi, điểm thưởng và quà tặng từ các thương hiệu lớn.

Mục tiêu của chương trình là giúp mỗi lần mua sắm trở thành một cơ hội để tiết kiệm và tích lũy quyền lợi. Những khoản tiết kiệm nhỏ mỗi ngày, khi cộng dồn theo thời gian, có thể trở thành một khoản đáng kể để các gia đình chăm lo cho người thân, tận hưởng cuộc sống.

Không chỉ là chương trình khách hàng thân thiết

Điểm khác biệt của WinX phiên bản mới nằm ở cách doanh nghiệp định vị chương trình. WinX không chỉ là công cụ tích điểm, đổi quà, mà được xây dựng thành nền tảng kết nối ba mắt xích của chuỗi tiêu dùng: người mua, nhà bán lẻ và thương hiệu.

Với người tiêu dùng, WinX hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và ưu đãi ở quy mô lớn. Thay vì nhận cùng một chương trình khuyến mãi đại trà, mỗi khách hàng có thể nhận được những quyền lợi phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen mua sắm của gia đình mình.

Tích điểm 20% khi mua rau củ quả WinEco, áp dụng cho Hội viên WinX

Với hệ thống WinMart/WinMart+, dữ liệu hội viên giúp nhà bán lẻ hiểu rõ hơn hành vi mua sắm theo từng nhóm khách hàng, từng ngành hàng và từng điểm bán. Đây là cơ sở để nâng cao khả năng cá nhân hóa, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa sát nhu cầu từng khu vực, từ đó gia tăng lưu lượng khách và giá trị giỏ hàng tại mỗi cửa hàng. Tính đến nay, đã có 15 triệu khách hàng tham gia chương trình Hội viên WinX.

Với các thương hiệu đối tác, dữ liệu từ WinX được chuyển hóa thành sự thấu hiểu về người mua thực tế tại điểm bán. Thay vì chỉ dựa vào các ước lượng chung về thị trường, thương hiệu có thể thiết kế chương trình tiếp thị và ưu đãi phù hợp hơn với từng nhóm người tiêu dùng.

Vòng tròn giá trị cộng hưởng

Khi ba mắt xích được kết nối, giá trị tạo ra mang tính cộng hưởng: người tiêu dùng nhận được ưu đãi phù hợp hơn, thương hiệu tiếp cận đúng khách hàng, nhà bán lẻ gia tăng hiệu quả vận hành và tăng trưởng.

Nền tảng để WinX vận hành mô hình này là mạng lưới bán lẻ phủ rộng. Tính đến hết quý III/2026, WinCommerce có 5.486 siêu thị và cửa hàng WinMart, WinMart+ và WiN trên toàn quốc, trong đó 894 điểm bán được mở mới ròng trong 9 tháng. Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) quý III tăng 7% so với cùng kỳ, cho thấy lượng khách quay lại mạng lưới hiện hữu tiếp tục cải thiện. Quy mô điểm bán lớn cùng tần suất mua sắm cao ở nhóm hàng thiết yếu giúp dữ liệu hội viên ngày càng phong phú và có giá trị hơn.

Hệ thống siêu thị WinMart, WinMart+ đạt hơn 5.500 điểm bán trên toàn quốc

Chương trình Hội viên WinX phiên bản mới được ra mắt trong chuỗi hoạt động "12 năm đồng hành – Triệu quà tri ân" của hệ thống WinMart, với các chương trình ưu đãi, trải nghiệm tại siêu thị và hàng triệu phần quà tri ân dành cho khách hàng. Qua đó, hướng tới khuyến khích thói quen tiêu dùng hiện đại: ưu tiên hàng hóa từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý; đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm và gia tăng quyền lợi cho khách hàng trong quá trình gắn bó lâu dài, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam.

‎Đồng hành cùng WinMart, WinMart+, WiN và các thương hiệu mạnh, Chương trình Hội viên WinX của Tập đoàn Masan giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, tối ưu chi tiêu và nhận thêm giá trị từ mỗi lần mua sắm. WinX mang đến các đặc quyền mua sắm thiết thực, giúp gia đình Việt "Tiết kiệm hơn – Sống tốt hơn". Từ Giá Đặc Quyền Hội Viên, tích điểm MEATDeli và WinEco đến các Lễ hội Mua sắm, WinX đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình. Trên nền tảng công nghệ và dữ liệu, WinX hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời giúp thương hiệu và nhà bán lẻ thấu hiểu, phục vụ khách hàng hiệu quả hơn, tạo giá trị bền vững cho các bên trong hệ sinh thái. Trong hơn 30 năm hoạt động, Tập đoàn Masan đã xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ có khả năng phục vụ người tiêu dùng hiệu quả trên quy mô lớn, hướng đến mục tiêu giúp người tiêu dùng chi trả ít hơn 10% cho các nhu cầu thiết yếu.