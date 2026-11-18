Với phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cơ hội không chỉ nằm ở việc tiếp cận công cụ mới, mà còn ở khả năng tham gia phát triển, ứng dụng và quyết định cách công nghệ tạo ra giá trị.

Từ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp đến kết nối hệ sinh thái nữ lãnh đạo công nghệ Việt Nam với thế giới

Với định hướng kết nối cộng đồng, phát triển năng lực và mở rộng cơ hội quốc tế, bà Nguyễn Thị Kiều Quyên hiện là Chairwoman, Women Tech Entrepreneurs; Country Director, Women In Tech Vietnam; và Founder & CEO, SHAREWORK CORP, đang thúc đẩy những sáng kiến nhằm đưa nữ lãnh đạo công nghệ Việt Nam không chỉ tham gia mà còn giữ vai trò chủ động trong các quyết định về công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Xây dựng hệ sinh thái để phụ nữ chủ động kiến tạo công nghệ

Theo bà Quyên, AI mở ra cơ hội rút ngắn khoảng cách về khả năng tiếp cận tri thức và công nghệ, nhưng cơ hội đó chỉ trở thành lợi thế khi đi cùng năng lực thực hành, kinh nghiệm quản lý và quyền tham gia vào quá trình ra quyết định. Vì vậy, phát triển nữ lãnh đạo công nghệ cần vượt ra ngoài các hoạt động truyền cảm hứng, hướng đến cơ hội học hỏi, hợp tác và triển khai trong thực tế.

Ở vai trò doanh nhân, bà Quyên tiếp cận vấn đề từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp: công nghệ chỉ tạo ra thay đổi bền vững khi con người có năng lực áp dụng, phối hợp và dẫn dắt quá trình chuyển đổi. Góc nhìn này cũng góp phần định hình cách bà tham gia các sáng kiến phát triển nữ lãnh đạo công nghệ.

Women Tech Entrepreneurs tập trung kết nối nữ doanh nhân, nhà sáng lập và lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh. Trong khi Women In Tech Vietnam gắn hoạt động với mạng lưới quốc tế, hỗ trợ sự tham gia và phát triển của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và STEM. Hai hướng hoạt động bổ trợ nhau trong việc mở rộng cơ hội cho cộng đồng.

Thông qua mentoring, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối kinh doanh và hợp tác quốc tế, các hoạt động này hướng tới việc giúp phụ nữ tiếp cận không chỉ kiến thức mà cả các mối quan hệ, nguồn lực và cơ hội phát triển nghề nghiệp, doanh nghiệp.

"Chúng tôi không chỉ mong muốn phụ nữ có cơ hội tham gia ngành công nghệ, mà còn muốn họ trở thành những người chủ động phát triển công nghệ, dẫn dắt doanh nghiệp và tạo ra những giải pháp có giá trị cho xã hội."

Vietnam Women Tech Summit & Award 2026: Kết nối, truyền cảm hứng và mở rộng cơ hội

Một hoạt động tiếp nối định hướng đó là Vietnam Women Tech Summit & Award 2026, dự kiến diễn ra ngày 27/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề "Women Breaking Through in the AI Era". Sự kiện tạo cơ hội đưa những cuộc trao đổi về năng lực lãnh đạo, công nghệ và hợp tác vào một diễn đàn kết nối trực tiếp.

Sự kiện dự kiến quy tụ các nữ lãnh đạo, doanh nhân, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và thế hệ trẻ, cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên AI và nền kinh tế mới.

Các nội dung trọng tâm bao gồm phát triển năng lực lãnh đạo trong thời đại AI; kết nối nữ founder với nguồn vốn và cơ hội toàn cầu; xây dựng môi trường công nghệ đa dạng, bao trùm; cũng như thúc đẩy mentoring và truyền cảm hứng cho thế hệ nữ công nghệ trẻ.

"Chúng tôi tin rằng mỗi câu chuyện thành công đều có thể trở thành nguồn cảm hứng. Khi những hình mẫu nữ lãnh đạo được nhìn thấy và được kết nối, họ có thể tạo ra tác động vượt xa phạm vi của một cá nhân hay một doanh nghiệp."

Dấu ấn quốc tế: Việt Nam trở thành điểm kết nối nữ lãnh đạo công nghệ APAC

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển cộng đồng là việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai WOMEN IN TECH® Global APAC Awards 2026, diễn ra tại Dinh Độc Lập trong khuôn khổ Convergence Night của Autumn Economic Forum (AEF).

Sự kiện đã chào đón hơn 60 đại biểu đến từ 10 quốc gia, kết nối các nhà lãnh đạo Women In Tech, doanh nghiệp, đại diện quốc tế và cộng đồng công nghệ khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Việc đưa một giải thưởng quốc tế về Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong công nghệ, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Kiều Quyên cùng các đại diện WOMEN IN TECH® Global

Từ kết nối cộng đồng đến kiến tạo tương lai

Trong thời gian tới, Women Tech Entrepreneurs và Women In Tech Vietnam định hướng tiếp tục mở rộng kết nối giữa nữ lãnh đạo, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế; đồng thời thúc đẩy các hoạt động mentoring, phát triển năng lực và tạo cơ hội cho thế hệ nữ công nghệ trẻ.

Với bà Quyên, tầm nhìn dài hạn là một hệ sinh thái có sự kết nối liên tục giữa nữ sinh theo đuổi STEM, chuyên gia công nghệ, nhà sáng lập và các lãnh đạo doanh nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái nơi phụ nữ không chỉ có cơ hội tham gia ngành công nghệ, mà còn được trao quyền để lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và tạo ra những giá trị có tầm ảnh hưởng toàn cầu."