Sự kiện mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Á Mỹ và nhóm nhà đầu tư tổ chức, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Theo đó, khoản đầu tư được thực hiện thông qua nền tảng Japan Vietnam Capital Fund (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (Daiwa-SSIAM Fund IV), do SSIAM quản lý trên cơ sở hợp tác lần lượt với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment (DCI). Sau khi giao dịch hoàn tất, các pháp nhân đầu tư thuộc hai cấu trúc quỹ này dự kiến sở hữu tổng cộng 9% vốn điều lệ của AMY GRUPO.

Đáng chú ý, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., đơn vị đại diện của DBJ thông qua quỹ JVCF, sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại AMY GRUPO lên trên 5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Việc JVCF trở thành cổ đông lớn thể hiện sự ghi nhận của một nhà đầu tư tổ chức quốc tế đối với năng lực hoạt động và triển vọng phát triển dài hạn của Á Mỹ, từ đó góp phần khẳng định uy tín của Á Mỹ, tạo nền tảng để Công ty tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

Nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh

Được thành lập năm 2015, AMY GRUPO đã từng bước xây dựng hệ sinh thái vật liệu xây dựng, với các lĩnh vực chủ lực gồm sàn SPC, vật liệu composite, gạch ốp lát và ngói gốm tráng men. Sau 10 năm phát triển, sản phẩm của Công ty đã hiện diện khắp cả nước và xuất khẩu tới 35 quốc gia trên thế giới.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, công nghệ, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững, AMY GRUPO xác định chuẩn hóa hoạt động và nâng cao năng lực quản trị là những ưu tiên chiến lược.

Đặc biệt, sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước trước thềm niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) càng củng cố mạnh mẽ hơn cho quyết tâm nâng cao tiêu chuẩn hoạt động và sức cạnh tranh của Á Mỹ. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong lộ trình nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa công bố thông tin và từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Hợp tác dài hạn, hướng tới phát triển bền vững

Ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AMY GRUPO, chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và tầm nhìn dài hạn của JVCF, SSIAM và Daiwa SSIAM Fund IV. Để có được ngày hôm nay, các nhà đầu tư đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và rà soát doanh nghiệp, trao đổi với Ban Lãnh đạo cũng như đánh giá hoạt động kinh doanh của Á Mỹ. Vì vậy, đối với chúng tôi, quyết định đầu tư này không đơn thuần mang ý nghĩa tài chính. Đó còn là sự tin tưởng vào những nền tảng Á Mỹ đã xây dựng và tiềm năng phát triển dài hạn của Công ty. Chúng tôi kỳ vọng bên cạnh nguồn lực về vốn, Á Mỹ có cơ hội tiếp cận thêm kinh nghiệm của các nhà đầu tư tổ chức, những chuẩn mực cao hơn về quản trị, kỷ luật thị trường vốn và những kết nối mới có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tạo dựng các giá trị bền vững."

Trong thời gian tới, AMY GRUPO và các nhà đầu tư sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tầm nhìn dài hạn. Cụ thể, Á Mỹ sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành; phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tăng năng lực xuất khẩu và đa dạng hóa khách hàng. Tăng cường quản trị tài chính, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch trong công bố thông tin; hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động, khách hàng và các bên liên quan.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các bên chia sẻ về hành trình phát triển, định hướng chiến lược của AMY GRUPO và thực hiện nghi thức ký kết, công bố khoản đầu tư.