Từ nền tảng tiên phong đưa thanh toán số vào đời sống thường ngày

Mỗi sáng tại các khu chợ hay tiệm tạp hóa, những phiền toái như đếm tiền lẻ, nhầm lẫn hay nguy cơ thất thoát dòng tiền luôn là nỗi lo thường trực của người buôn bán.

Sự xuất hiện của các mã QR thanh toán đã giải quyết triệt để bài toán này. Người bán không còn tốn thời gian đổi tiền lẻ, người mua chủ động thanh toán nhanh chóng và an toàn. Đến nay, hơn 500.000 tiểu thương và hộ kinh doanh cá thể đã chủ động chuyển đổi số, đưa việc thanh toán không tiền mặt trở thành một thói quen giao thương tự nhiên mỗi ngày.

Đối với một nền tảng tài chính, niềm tin không đến từ những khẩu hiệu quảng cáo, mà được đo đếm bằng chính sự tiện lợi, chính xác và sự an tâm mang lại cho người dùng trong từng giao dịch nhỏ nhất.

Từ tiện ích quen thuộc đến hạ tầng đồng hành cùng Chính phủ

Khi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã phủ sóng đến hơn 30 triệu người dùng, MoMo không dừng lại ở vai trò một ứng dụng thanh toán cá nhân. Nền tảng này từng bước nâng cấp hạ tầng công nghệ để đáp ứng các nhu cầu thanh toán quy mô lớn và phức tạp hơn.

Điểm tựa quan trọng cho bước phát triển này là sự kết nối sâu rộng với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chính quyền tại 34 tỉnh, thành phố. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng thực hiện các nghĩa vụ tài chính như nộp thuế, đóng phí dịch vụ công, học phí, viện phí hay phí giao thông ngay trên ứng dụng.

Việc tích hợp này giúp đơn giản hóa quy trình hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển cho người dân, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý minh bạch hóa dòng tiền và thúc đẩy Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia.

Người bạn âm thầm bảo vệ túi tiền của người Việt

Một nền tảng phục vụ hàng chục triệu người chỉ có thể đi đường dài khi người dùng thật sự an tâm. Với người lao động, mỗi đồng tiền đều là mồ hôi công sức, nên an toàn luôn phải được đặt lên trước tiên.

Thay vì phô diễn những thông số kỹ thuật khô cứng, năng lực công nghệ của nền tảng được chuyển hóa thành một "lá chắn" bảo vệ vô hình nhưng vững chãi, hoạt động bền bỉ như một người gác cổng mẫn cán suốt ngày đêm.

Hệ thống thông minh có khả năng tự động rà quét và nhận diện các dấu hiệu lừa đảo theo thời gian thực. Ngay khi nhận thấy người dùng có nguy cơ chuyển tiền cho các tài khoản đáng ngờ, ứng dụng sẽ chủ động bật cảnh báo, tạo ra một "khoảng dừng" vô cùng quý giá để người dân kịp định thần và suy xét kỹ càng trước khi bấm nút chuyển đi.

Song song đó là công nghệ nhận diện chính chủ chuẩn xác, bẻ gãy mọi thủ đoạn làm giả hình ảnh hay video nhân tạo nhằm chiếm đoạt tài khoản. Toàn bộ dòng tiền và dữ liệu cá nhân đều được bảo vệ trong hệ thống mã hóa đạt các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới, ngang tầm với các tổ chức tài chính hàng đầu.

Lớp lá chắn thầm lặng này giúp từ các bạn trẻ đến những cô chú lớn tuổi đều có thể tự tin bước vào không gian số mà không phải nơm nớp lo sợ cạm bẫy lừa đảo trực tuyến.

Hạ tầng niềm tin kiến tạo giá trị bền vững cho người Việt

Hành trình phát triển của Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo là một minh chứng sống động cho việc công nghệ thực sự phục vụ con người. Bắt đầu từ sự thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của những người buôn gánh bán bưng nơi góc chợ, nền tảng đã vươn mình trở thành một hạ tầng số thiết yếu, cùng Chính phủ kiến tạo nên mạng lưới niềm tin số vững chắc cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Tại Better Choice Awards 2026, câu chuyện này thể hiện sự tương thích hoàn hảo với triết lý "Better, not the Best". MoMo không tìm kiếm sự phô trương hào nhoáng, mà khẳng định vị thế "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy" bằng chính những giá trị thật: Giúp mưu sinh thường nhật của người dân thêm thuận tiện, giúp dòng chảy dịch vụ công thêm thông suốt và bền bỉ mang lại một cuộc sống an tâm, tốt đẹp hơn mỗi ngày cho toàn xã hội.