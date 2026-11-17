Sửa thiết bị đang dùng để cân đối ngân sách

Dịp này, Black Friday Điện Thoại Vui áp dụng giá sửa điện thoại từ 100.000 đồng và sửa laptop từ 350.000 đồng. Mức cụ thể tùy model, tình trạng máy và linh kiện cần thay.

Các hạng mục tiếp nhận gồm lỗi màn hình, camera, loa, cổng sạc, mất nguồn trên điện thoại; với laptop có thể là lỗi màn hình, bàn phím, pin, sạc, không lên nguồn hoặc nhu cầu nâng cấp RAM, SSD. Kỹ thuật viên kiểm tra và báo giá trước để khách hàng xác nhận. Với những lỗi có thể khắc phục bằng sửa chữa hoặc thay một linh kiện, người dùng có thêm phương án để so sánh với chi phí mua máy mới.

Máy cũ và phụ kiện mở thêm lựa chọn theo nhu cầu

Người cần đổi thiết bị nhưng muốn giới hạn khoản chi có thể tham khảo điện thoại và laptop cũ trong chương trình. Danh sách có một số dòng iPhone, Samsung Galaxy, MacBook, Dell Latitude, Lenovo ThinkPad và HP EliteBook. Một số sản phẩm có mức giá tiết kiệm đến 50% so với máy mới cùng cấu hình.

Khách hàng đổi điện thoại hoặc laptop đang sử dụng lấy thiết bị khác có thể tìm hiểu chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá đến 2 triệu đồng. Học sinh, sinh viên có thể tham khảo ưu đãi S-Student giảm 5%, tối đa 700.000 đồng. Mức hỗ trợ và điều kiện cụ thể tùy sản phẩm, nên người mua cần kiểm tra trước khi giao dịch.

Ở nhóm phụ kiện, một số sản phẩm có giá ưu đãi gồm tai nghe JBL C200SIU từ 240.000 đồng còn 190.000 đồng, loa Robot RB510 từ 250.000 đồng còn 199.000 đồng và sạc Apple 20W từ 520.000 đồng còn 416.000 đồng. Danh sách còn có pin dự phòng, cáp sạc, chuột và phụ kiện máy tính. Mức giảm thông thường khoảng 20–22%; Flash Sale trên website có mức giảm từ 25% với số lượng giới hạn.





Lịch ưu đãi và lưu ý khi chọn deal

Khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin chương trình từ 23/11 đến 26/11/2026; ưu đãi chính áp dụng từ 27/11 đến 30/11/2026. Flash Sale phụ kiện mở từ 14h đến 16h mỗi ngày trên website. Livestream TikTok diễn ra từ 19h đến 21h ngày 28/11; 100 khách hàng inbox sớm nhất nhận voucher giảm 50% dịch vụ sửa chữa linh kiện, tối đa 500.000 đồng.

Trước khi mua máy cũ, người dùng nên kiểm tra ngoại hình, màn hình, pin, các chức năng và chính sách bảo hành. Với dịch vụ sửa chữa, nên cung cấp đúng model, hỏi rõ loại linh kiện, tổng chi phí và thời gian dự kiến. Việc đối chiếu những thông tin này giúp người mua chọn được ưu đãi phù hợp với nhu cầu, thay vì chỉ quyết định dựa trên phần trăm giảm giá.