Trong bối cảnh bao bì ngày càng ảnh hưởng đến cảm nhận và quyết định lựa chọn sản phẩm, Bia Hạ Long tiếp tục hoàn thiện diện mạo Hạ Long Sapphire, kết hợp những dấu ấn thương hiệu với ngôn ngữ thiết kế phù hợp thị hiếu hiện nay.

Hạ Long Sapphire tái nhận diện - Diện mạo thời thượng từ những dấu ấn quen thuộc

Khi việc thưởng thức bia ngày càng gắn liền với phong cách sống và gu thẩm mỹ cá nhân, hình thức sản phẩm cũng trở thành yếu tố được người tiêu dùng chú trọng. Nắm bắt xu hướng ấy, Bia Hạ Long chính thức giới thiệu diện mạo mới của Hạ Long Sapphire, đánh dấu bước chuyển mình về hình ảnh theo phong cách thời thượng, sang trọng nhưng vẫn gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc thương hiệu.

Lấy các đặc tính tinh tế, cao cấp, sang trọng và hiện đại làm định hướng, thiết kế mới được chăm chút từ hệ thống biểu tượng, kiểu chữ đến bố cục và đường nét bao bì. Điểm cốt lõi của lần thay đổi này nằm ở cách những dấu ấn di sản được tái hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại, tạo nên sự kết nối giữa lịch sử Bia Hạ Long và cá tính riêng của Hạ Long Sapphire.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua việc đưa bộ nhận diện mới của Bia Hạ Long lên bao bì, nổi bật với biểu tượng chữ H cách điệu mang hiệu ứng bạc, kết hợp cùng họa tiết bông đại mạch và dấu mốc 1988. Chữ H khẳng định tên tuổi thương hiệu, bông đại mạch gợi nhắc nguyên liệu làm bia, còn năm 1988 lưu giữ cột mốc khởi đầu của hành trình phát triển. Khi cùng hiện diện trên Hạ Long Sapphire, những chi tiết này tạo nên dấu ấn nhận biết đặc trưng, đồng thời truyền tải câu chuyện về một thương hiệu bia Việt có bề dày lịch sử.

Tiếp nối câu chuyện di sản, cụm tên HALONG SAPPHIRE được tinh chỉnh về kiểu chữ, tỷ lệ và cách sắp đặt. Trong đó, "HALONG" gợi nhắc cội nguồn và tên tuổi Bia Hạ Long, còn "SAPPHIRE" tạo điểm nhấn sắc nét làm bật lên cá tính riêng của dòng sản phẩm. Sự kết hợp này tạo nên điểm giao thoa giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại, định hình diện mạo vừa quen thuộc, vừa khác biệt cho Hạ Long Sapphire.

Hoàn thiện phong cách thẩm mỹ là sự kết hợp của ba gam màu trắng, bạc và xanh sapphire đậm vốn đã gắn liền với sản phẩm. Trên nền trắng tinh khiết, hiệu ứng bạc tạo chiều sâu và nét sang trọng, trong khi sắc xanh đậm làm nổi bật tên dòng bia. Bố cục cũng được tinh giản với những khoảng trắng có chủ đích, kết hợp cùng việc điều chỉnh tỷ lệ và vị trí các chi tiết để tạo nên tổng thể cân đối, thanh thoát. Qua đó, bao bì thể hiện rõ hơn phong cách cao cấp mà Hạ Long Sapphire hướng đến.

Sự đổi mới đồng bộ trong thiết kế được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút của Hạ Long Sapphire trên quầy kệ, đồng thời góp phần nâng cao khả năng nhận diện và ghi nhớ thương hiệu. Diện mạo thời thượng này cũng đánh dấu bước tiến trong hành trình nâng tầm hình ảnh Hạ Long Sapphire, đưa những giá trị di sản của Bia Hạ Long đến gần hơn với thị hiếu người tiêu dùng hiện đại.

Dung tích 250ml mới - Thêm lựa chọn thưởng thức cho người dùng

Không dừng lại ở việc làm mới hình ảnh, Hạ Long Sapphire tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với sự ra mắt của lon 250ml bên cạnh hai phiên bản 330ml Sleek và Standard hiện hữu. Sản phẩm mới kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ biểu tượng đến màu sắc, tạo nên sự thống nhất về hình ảnh trên các quy cách đóng gói.

Đi cùng sự đa dạng về lựa chọn là chất bia Pure Smooth Lager đặc trưng với ba đặc tính nhẹ, êm mượt và dễ uống. Dù ở dung tích 250ml hay 330ml, Hạ Long Sapphire vẫn giữ trọn hương vị quen thuộc, tiếp tục khẳng định tinh thần "Tuyệt tác vị êm" xuyên suốt hành trình phát triển sản phẩm.

Đằng sau chất bia ấy là tâm huyết và kinh nghiệm được Bia Hạ Long tích lũy qua gần bốn thập kỷ. Từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến quy trình sản xuất khép kín cùng dây chuyền chiết rót tự động KHS nhập khẩu từ Đức, mọi khâu đều được chú trọng nhằm bảo đảm chất lượng ổn định và gìn giữ hương vị đặc trưng của Hạ Long Sapphire.

Bên cạnh năng lực sản xuất, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 cùng mạng lưới phân phối rộng khắp miền Bắc tiếp tục khẳng định uy tín của Bia Hạ Long. Đây là cơ sở để Hạ Long Sapphire tiếp tục mở rộng sự hiện diện, phát huy lợi thế thương hiệu trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bia Hạ Long khẳng định uy tín với danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026.

Việc mở rộng danh mục sản phẩm trên nền tảng chất lượng được gìn giữ qua nhiều năm cho thấy định hướng phát triển của Hạ Long Sapphire: đa dạng hóa lựa chọn nhưng vẫn bảo toàn những giá trị làm nên bản sắc. Từ đó, dòng bia đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức, đồng thời củng cố hình ảnh một dòng bia Việt hiện đại, cao cấp.

Với thông điệp "Diện mạo thời thượng, Tuyệt tác vị êm", Hạ Long Sapphire bước vào giai đoạn phát triển mới - tiếp nối những dấu ấn đặc trưng trong hình ảnh hiện đại và trải nghiệm thưởng thức được nâng tầm. Đây cũng là bước đi giúp Bia Hạ Long gia tăng sức hút cho dòng sản phẩm, tạo đà chinh phục người tiêu dùng và mở ra những cơ hội mới trên chặng đường phía trước.

Khám phá diện mạo mới Hạ Long Sapphire tại: https://biahalong.com/

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

130 Lê Lợi - Phường Hồng Gai - Thành phố Quảng Ninh

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