Theo đó, khoản đầu tư được thực hiện thông qua Japan Vietnam Capital Fund (JVCF) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (Daiwa-SSIAM Fund IV), hai quỹ do SSIAM quản lý trên cơ sở hợp tác lần lượt với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment (DCI). Sau khi giao dịch hoàn tất, hai quỹ dự kiến sở hữu tổng cộng 9% vốn điều lệ của AMY GRUPO.

‎Đại diện các quỹ đầu tư nhận quà lưu niệm từ AMY GRUPO





Thương vụ AMY GRUPO là khoản giải ngân đầu tiên của JVCF, cho thấy các khuôn khổ hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản mà SSIAM xây dựng cùng DBJ và DCI đang được cụ thể hóa thông qua các khoản đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam.

Với vai trò đơn vị quản lý hai quỹ, SSIAM không chỉ tham gia vào quá trình nhận diện, thẩm định và triển khai cơ hội đầu tư mà còn kết nối doanh nghiệp với kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới đối tác tại Nhật Bản. Qua đó, AMY GRUPO không chỉ được bổ sung nguồn lực tài chính mà còn có thêm điều kiện tiếp cận kinh nghiệm quản trị và mạng lưới đối tác tại Nhật Bản, góp phần củng cố năng lực hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn.

‎Tập thể các bên đối tác cùng chụp ảnh





Trước đó, ngày 09/11/2026, nhân chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, SSIAM đã ký kết thỏa thuận đầu tư nhằm chuẩn bị cho khoản đầu tư vào Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) thông qua hai quỹ JVCF và Daiwa-SSIAM Fund IV.

Thời gian tới, SSIAM dự kiến giải ngân thêm từ 2 đến 3 khoản đầu tư trong quý IV/2026 thông qua các quỹ do Công ty quản lý, tiếp tục thúc đẩy hoạt động kết nối nguồn vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.