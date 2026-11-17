‏Từ thiết bị cá nhân đến gia dụng lớn‏

‏Tháng 9/2025, Xiaomi lần đầu đưa nhóm gia dụng lớn mang thương hiệu Mijia về Việt Nam, gồm tủ lạnh, máy giặt và điều hòa. Đây là bước chuyển đáng chú ý đối với thương hiệu vốn được biết đến với smartphone và thiết bị cá nhân. Kể từ đó, danh mục sản phẩm liên tục được mở rộng cả về số lượng, ngành hàng lẫn phân khúc giá.‏

‏Trong ngành điện tử nói chung, mở rộng danh mục là cách để thương hiệu tiếp cận thêm người dùng. Tuy nhiên, với các thiết bị gia dụng lớn, bài toán phức tạp hơn khi mỗi sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên, duy trì hiệu suất trong nhiều năm và đi kèm hệ thống dịch vụ đủ tin cậy.‏

‏Đáng chú ý, Xiaomi không chỉ dừng lại ở các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn từng bước đưa những thiết bị flagship cao cấp vào thị trường. Động thái này cho thấy định hướng chiến lược rõ ràng của Xiaomi: Gia dụng không chỉ là cơ hội mở rộng doanh thu, mà còn là mắt xích quan trọng trong mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghệ hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống.‏

‏Lợi thế từ hệ sinh thái ‏

‏Ra đời năm 2016, dòng sản phẩm gia dụng Mijia phát triển theo triết lý "The Art of Smart Living" (Nghệ thuật sống thông minh), hướng đến việc đưa công nghệ vào đời sống thường ngày. Sau một thập kỷ, thương hiệu đã phát triển hơn 2.000 sản phẩm thuộc hơn 130 ngành hàng, được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Trong đó, Xiaomi HyperOS đóng vai trò nền tảng kết nối cả hệ sinh thái mà hãng gọi là Human x Car x Home, gồm loạt thiết bị cá nhân, ô tô và thiết bị gia đình thông minh… từ đó có thể thấu hiểu nhu cầu của người dùng tốt hơn và cho phép điều khiển từ xa và thiết lập các kịch bản tự động hóa phối hợp nhiều thiết bị.‏

‏Hệ sinh thái Human x Car x Home có tính mở. Mỗi thiết bị mới kết nối lại làm tăng thêm giá trị của những thiết bị đã có trong nhà. Đây là lợi thế khó sao chép với các thương hiệu chỉ mạnh ở vài ngành hàng. Với hơn 130 ngành hàng, Mijia có thể hiện diện ở gần như mọi không gian, từ phòng bếp, phòng giặt đến phòng ngủ. Khi đã quen với một hệ sinh thái liền mạch, người dùng cũng có xu hướng gắn bó lâu dài với nó.‏

‏Ở tầm nhìn xa hơn, Xiaomi đang hướng đến việc đưa AI "bước ra khỏi màn hình" (beyond the screen), mở rộng khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn bộ hệ sinh thái Human × Car × Home. Thay vì chỉ phản hồi từng câu lệnh, AI trong tương lai có thể nhận biết bối cảnh, thấu hiểu nhu cầu và điều phối nhiều thiết bị cùng thực hiện tác vụ - hướng tới một hệ sinh thái chủ động hỗ trợ con người, giảm thao tác và nâng cao chất lượng sinh hoạt hằng ngày.‏

‏Tại Việt Nam, Mijia Pro Series vừa đánh dấu bước tiến mới với hai sản phẩm flagship nổi bật. Trong đó, ở nhóm giặt giũ, Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5Kg gây ấn tượng với thiết kế ba lồng giặt độc lập, gồm một lồng chính 12.5Kg và hai lồng nhỏ dung tích 1Kg, cho phép phân loại quần áo hằng ngày, đồ trẻ nhỏ hoặc trang phục cần chăm sóc đặc biệt mà không phải chờ từng mẻ giặt nối tiếp, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu việc giặt giũ trong gia đình.‏

‏Trong khi đó, Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 560L nổi bật với thiết kế bốn cửa cùng hai hệ thống làm lạnh độc lập cho ngăn mát và ngăn đông, giúp kiểm soát nhiệt độ và hạn chế lẫn mùi thực phẩm. Công nghệ lọc bằng ion và các giải pháp duy trì độ ẩm hỗ trợ bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn, trong khi tính năng làm đá tự động mang đến sự tiện lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình hiện đại.‏

‏Việc đưa các sản phẩm flagship về Việt Nam không chỉ nâng cấp danh mục mà còn cho thấy năng lực công nghệ, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dựa vào kết nối thông minh hay mức giá dễ tiếp cận.‏

‏Niềm tin về năng lực sản xuất và dịch vụ hậu mãi: Nền tảng cho dài hạn‏

‏Với tủ lạnh hay máy giặt, người mua kỳ vọng dùng lâu dài. Vì thế, trong ngành gia dụng lớn, niềm tin được xây bằng năng lực sản xuất và mạng lưới dịch vụ nhiều hơn là bằng thông số kỹ thuật.‏

‏Về sản xuất, nhà máy gia dụng thông minh của Xiaomi tại Vũ Hán (Trung Quốc) đi vào hoạt động ngày 28/10/2025 với vốn đầu tư 2,5 tỷ NDT. Nhà máy có công suất thiết kế 7 triệu bộ điều hoà mỗi năm; ở tốc độ tối đa, ước tính cứ 6,5 giây lại có một máy xuất xưởng.‏

‏Về dịch vụ hậu mãi, chính sách bảo hành Xiaomi đủ sức đặt lên bàn cân so với các thương hiệu gia dụng truyền thống. Điều hòa, tủ lạnh và máy giặt Mijia được bảo hành 2 năm, riêng máy giặt sấy cao cấp ba lồng giặt được bảo hành đến 3 năm. ‏

‏Đặc biệt, máy nén điều hòa và tủ lạnh được bảo hành 10 năm; mô-tơ máy giặt cửa trên 3 năm, mô-tơ máy giặt sấy cửa trước và máy giặt sấy 3 lồng giặt bảo hành đến 12 năm. Hãng cũng hỗ trợ giao hàng, lắp đặt tại nhà cho khách hàng ở TP.HCM, giúp người dùng thuận tiện hơn khi đưa các thiết bị gia dụng kích thước lớn vào sử dụng.‏

‏"Sau gần 10 năm phát triển ở mảng smartphone và AIoT tại Việt Nam, gia dụng thông minh sẽ là bước mở rộng chiến lược để chúng tôi từng bước hiện thực hóa hệ sinh thái Human × Car × Home", ông Neo, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.‏

‏Với Xiaomi, câu hỏi lúc này không còn là hãng có làm ra được tủ lạnh, máy giặt tốt hay không, điều thị trường chờ đợi là hãng có đủ kiên nhẫn để xây dựng niềm tin ở lĩnh vực mà người dùng đo uy tín bằng số năm dài sử dụng hay không. Sự xuất hiện của loạt thiết bị cao cấp Mijia Pro Series và loạt chính sách hậu mãi vượt trội cho thấy Xiaomi đã sẵn sàng bước vào phép thử đó tại Việt Nam.‏