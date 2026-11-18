‏Một "khu rừng" hình học bên hồ Hoàn Kiếm‏

‏Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ" diễn ra từ ngày 13 đến 28/11/2026. Tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Pavilion Art Hanoi 2026 là một trong những điểm dừng chân của công chúng. Công trình do KTS Trần Ngọc Linh cùng đội ngũ Idee Architects thiết kế, dành không gian trưng bày tác phẩm của mười nghệ sĩ đương đại.‏

‏Với ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế và gắn bó với thiên nhiên, Idee Architects lấy hình ảnh một "khu rừng" hình học làm ý tưởng chủ đạo cho pavilion. Hội họa, điêu khắc và sắp đặt được bố trí như những cá thể riêng biệt, mỗi tác phẩm có tiếng nói riêng nhưng vẫn hòa vào tổng thể chung. ‏

‏Trong phương án thiết kế, KTS Trần Ngọc Linh lựa chọn mã kim loại MT 8199 Black Mirror thuộc bộ sưu tập Metallica của Gỗ Minh Long để hoàn thiện một phần hệ vách, kết hợp với những lớp vải sáng màu. Vải tạo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng và bao bọc, trong khi bề mặt kim loại gương đen đem lại chiều sâu, tạo tương phản cho không gian. Sự kết hợp này giúp pavilion có diện mạo đương đại mà vẫn giữ được sự hài hòa với cảnh quan xung quanh.‏

‏Thiết kế gương đen MT 8199 tại pavilion‏

‏Lý giải về lựa chọn này, KTS Trần Ngọc Linh chia sẻ: "Khác với gương sáng hay inox có độ phản chiếu mạnh, dễ tạo cảm giác sắc nét hoặc phô trương, kim loại gương đen cho hình ảnh trầm hơn, mờ hơn và có chiều sâu thị giác. Nhờ đó, ranh giới thực của không gian trở nên khó xác định, các lớp vách như được kéo dài và nhân lên. Kiến trúc tạo khung không gian, tác phẩm là điểm nhấn, còn bề mặt phản chiếu kết nối chúng theo những cách linh hoạt. Ở một số góc nhìn, người xem có thể đồng thời nhìn thấy tác phẩm, hình ảnh phản chiếu và chính mình trong cùng một trường nhìn".‏

‏Trong cách tổ chức không gian này, bề mặt gương đen không dừng lại ở vai trò hoàn thiện vách. Khả năng phản chiếu khiến hình ảnh tác phẩm, kiến trúc và người xem đan xen vào nhau, thay đổi theo từng góc nhìn. Nhờ đó, vật liệu trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật thay vì chỉ làm nền cho các tác phẩm.‏

\‏Metallica là bộ sưu tập laminate kim loại thật do Gỗ Minh Long phát triển, gồm 132 thiết kế thuộc bốn nhóm bề mặt: bóng gương, vân xước, trang trí và sóng nước. Bộ sưu tập được giới thiệu lần đầu tại triển lãm VIBE 2026 ở TP.HCM, với nhiều lựa chọn cho thiết kế và ứng dụng nội thất.‏

‏Khi doanh nghiệp vật liệu bước ra khỏi vai trò nhà cung ứng‏

‏Art Hanoi 2026 không phải lần đầu Gỗ Minh Long đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội. Năm 2023, doanh nghiệp góp mặt với hai thiết kế thuộc bộ sưu tập Mộc và Son tại hai pavilion ở Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Năm 2024, vật liệu Gỗ Minh Long tiếp tục được sử dụng tại Pavilion Hành lang Thơ Ngây, Hộp nhạc có chân, Trung tâm Triển lãm Thiết kế Sáng tạo và dãy tranh graffiti tại vườn hoa Diên Hồng.‏

‏Pavilion Art Hanoi 2026 mở cửa đến hết ngày 28/11/2026‏

‏Ở các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, nhiều doanh nghiệp thường đồng hành với vai trò nhà tài trợ. Nhưng với Gỗ Minh Long, sự tham gia còn được thể hiện qua việc đưa vật liệu vào chính phương án thiết kế. Khi được kiến trúc sư lựa chọn và đặt trong một ý đồ cụ thể, sản phẩm có cơ hội thể hiện những tiếng nói riêng, đồng thời được thử nghiệm trong những cách sử dụng mới.‏

‏Cách tiếp cận này gắn liền với định hướng mà Gỗ Minh Long theo đuổi. Với tinh thần "Thời trang cho nội thất", doanh nghiệp chú trọng phát triển những bộ sưu tập mang ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, xem bề mặt vật liệu như nguồn cảm hứng cho các ý tưởng sáng tạo. Khi có thêm những chất liệu mới để thể hiện cá tính, kiến trúc sư, nhà thiết kế cũng có thêm không gian thử nghiệm, góp phần làm phong phú diện mạo kiến trúc và nghệ thuật đương đại.‏

‏Nhìn từ Art Hanoi 2026 và những lần đồng hành trước đó, có thể thấy vật liệu nội thất đang có thêm những cơ hội hiện diện trong các dự án văn hóa và nghệ thuật. Để đi xa hơn vai trò nhà cung ứng, doanh nghiệp cần chủ động tham gia vào quá trình sáng tạo, cùng người làm nghề tìm kiếm cách sử dụng phù hợp với từng ý tưởng và bối cảnh.‏

‏Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm nay, những tấm gương đen kim loại của Metallica sẽ góp một phần vào trải nghiệm ấy. Còn với công chúng, mỗi góc nhìn trước bề mặt phản chiếu có thể là một cách khám phá khác về mối quan hệ giữa vật liệu, kiến trúc và nghệ thuật.‏