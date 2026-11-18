VietQR Pay Global là sản phẩm hỗ trợ DN/HKD Việt Nam chấp nhận các hình thức thanh toán bằng cách quét mã QR từ ứng dụng ví điện tử hoặc tài khoản của các ngân hàng nước ngoài do du khách quốc tế sử dụng. Theo đó, giá trị giao dịch được tự động chuyển đổi tỷ giá và ghi có bằng Việt Nam đồng vào tài khoản VietinBank 24/7 của DN/HKD.

VietQR Pay Global của VietinBank hiện đã kết nối thanh toán với du khách đến từ các quốc gia như: Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia... và đang tiếp tục mở rộng theo lộ trình.

Bằng kết nối thanh toán này, khách hàng (KH) thuận tiện quét QR thanh toán, mang tới trải nghiệm mua sắm liền mạch, tiện ích khi du lịch tại Việt Nam. Còn đối với DN/HKD, sản phẩm VietQR Pay Global hỗ trợ tiếp cận và phục vụ tốt hơn tệp KH quốc tế; đồng thời dễ dàng quản lý dòng tiền với trải nghiệm thân thiện và các tiện ích vượt trội.

All in One QR - Tiện ích vượt trội, chi phí tối ưu

Sản phẩm VietQR Pay Global được tích hợp đồng nhất với mã QR nội địa, giúp các DN/HKD chỉ cần triển khai 1 mã QR duy nhất tại hệ thống bán hàng để phục vụ đồng thời cả KH nội địa và du khách quốc tế. Đặc biệt, dịch vụ này có mức phí thấp vượt trội so với các hình thức thanh toán quốc tế bằng thẻ quốc tế khác, giúp DN/HKD tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, VietQR Pay Global cũng đơn giản hóa quy trình thanh toán tại điểm bán thông qua tự động hóa toàn trình các khâu chuyển đổi ngoại tệ. Theo đó du khách quốc tế khi quét mã QR sẽ thanh toán bằng đồng ngoại tệ, trong khi DN/HKD nhận được tiền quyết toán bằng Việt Nam đồng theo đúng giá trị hàng hóa niêm yết. Tỷ giá quy đổi giao dịch được thực hiện qua nhiều cơ chế ưu đãi, giúp hỗ trợ giá tốt hơn cho du khách quốc tế; từ đó hỗ trợ tăng trưởng doanh thu bán hàng.

Cơ chế ghi có 24/7 của VietinBank giúp dòng tiền từ giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào tài khoản DN/HKD ngay khi giao dịch hoàn tất; hỗ trợ DN/HKD chủ động quản lý dòng tiền, giảm độ trễ trong quản trị và đối soát giao dịch.

Đa kênh chấp nhận thanh toán từ cửa hàng đến kênh trực tuyến

VietQR Pay Global được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thanh toán tại nhiều điểm chạm trong hành trình mua sắm. DN/HKD có thể triển khai tiếp nhận thanh toán tại các kênh bán vật lý như: Cửa hàng, chuỗi điểm bán cũng như các kênh bán hàng trực tuyến, phù hợp với xu hướng chuyển dịch từ bán hàng đơn kênh sang đa kênh.

Đặc biệt đối với các DN/HKD trong lĩnh vực khách sạn, hàng không, du lịch, lưu trú… việc triển khai dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến có thể hỗ trợ tốt hơn cho KH thanh toán các dịch vụ đặt chỗ trước chuyến đi tới Việt Nam.

VietQR Pay Global - Một điểm kết nối trong tiện ích thanh toán toàn diện

VietQR Pay Global là một mảnh ghép trong bộ giải pháp thanh toán toàn diện dành cho DN/HKD. Theo đó, VietinBank cung cấp nền tảng quản trị tất cả các phương thức thanh toán hiện có trên thị trường tại một hệ thống duy nhất, bao gồm thanh toán bằng mã QR nội địa và quốc tế, thanh toán thẻ, thanh toán trực tuyến, thanh toán qua ví điện tử, dịch vụ trả góp cùng nhiều tiện ích khác.

Ngập tràn ưu đãi

VietinBank đang tích cực phối hợp với các tổ chức tài chính, các đối tác công nghệ và ví điện tử lớn tại Việt Nam cũng như quốc tế để cung cấp các chương trình ưu đãi cho DN/HKD khi sử dụng dịch vụ VietQR Pay Global như: Chính sách phí dịch vụ ưu đãi, tặng tài khoản số đẹp, chương trình khuyến mãi và giảm giá cho du khách quốc tế khi thanh toán, hỗ trợ truyền thông về thương hiệu trên các ứng dụng thanh toán và vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác.

Để được tư vấn thêm về VietQR Pay Global, KH vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank hoặc Hotline dành cho KHDN: 1900 558 886, Hotline dành cho KH HKD: 1900 558 868.